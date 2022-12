12 dicas para quem vai para os Estados Unidos pela primeira vez

O estado do Acre é conhecido por ter diversas startups que se destacam no cenário nacional. Empresas que participam de diversos eventos e desafios, as startups acreanas focam em oportunidades de expansão dentro do mercado estadual, bem como no âmbito nacional.

Sempre tendo a tecnologia como aliada, algumas dessas empresas tiraram proveito de programas de apoio ao empreendedorismo, os quais disponibilizaram as ferramentas ideais para que empresários pudessem aproveitar as diversas oportunidades que estão disponíveis no mercado brasileiro.

Para garantir o sucesso de sua empreitada no cenário nacional, algumas startups apostaram no desenvolvimento de ferramentas que fossem fáceis de encontrar. Para isso, investimentos foram realizados em diferentes canais de publicidade, além de parcerias para alcançar o sucesso que elas têm atualmente.

Marketing como aliado

Um dos principais aliados no sucesso das startups do Acre no cenário nacional foi o investimento em canais de marketing variados. Mídias sociais, marketing de conteúdo e até mesmo investimentos em SEO foram algumas das apostas dos empresários que buscavam mais oportunidades.

A contratação de uma agência de SEO, por exemplo, é uma ótima iniciativa para startups que buscam melhor posicionamento em mecanismos de buscas. Afinal, existem empresas que já estão no mercado há muitos anos. Por isso, qualquer iniciativa que consiga oferecer ganho de competitividade é muito bem-vinda.

No caso das mídias sociais, um bom exemplo é a ReviewMais. Criada em 2019 com a missão de facilitar a vida do empresário e contadores, a ReviewMais investiu em divulgar a sua marca nas redes sociais. Já a Royal Advice, outra startup acreana, optou por criar um perfil no LinkedIn.

O investimento das startups em canais de marketing é variado. Pois cada empresa tem enfoque em um determinado segmento de clientes. O importante, por outro lado, é investir em algum canal que faça sentido para o seu negócio. Dessa forma, você consegue ganhar maior exposição e, ao mesmo tempo, criar novas oportunidades de negócio para a sua empresa.

Soluções inovadoras

Uma startup de verdade deve oferecer soluções inovadoras no mercado de atuação. Esse é o caso da NuBank, por exemplo. Apesar de não ser do Acre, essa plataforma digital entrou em cena para criar um novo segmento de bancos digitais, oferecendo soluções financeiras com muito mais praticidade do que uma instituição bancária tradicional.

Voltando para exemplos no Acre, as startups também contam com um visão socioambiental, a qual valoriza ainda mais sua atividade. Esse é o caso da Água Camelo, startup acreana que oferece um serviço de B2B para a promoção de acesso à água tratada de fontes seguras, com enfoque em pessoas que têm vulnerabilidade social.

Em 2022, mais de 8.000 pessoas já haviam sido diretamente impactadas pelos serviços da Água Camelo, com mais de 900 kits distribuídos e 77 comunidades atendidas. A Água Camelo tinha presença em 9 estados brasileiros, com 8 pontos de coleta e distribuição de seus serviços.

Um dos projetos de maior sucesso da Água Camelo foi o Água Ama/Ambev, onde foram distribuídos 100 kits em revisões do Rio de Janeiro e da Amazônia. Com isso, mais de 700 pessoas foram positivamente impactadas pela implementação de um dos principais produtos da startups acreana.

Parcerias constantes

O sucesso de uma startup depende também das parcerias que ela constrói ao longo de sua história. Como é possível perceber no projeto da Água Camelo, a parceria da startup acreana foi com a Ambev, uma das maiores cervejarias brasileiras. Além disso, a Água Camelo também trabalhou junto com o Flamengo em outro de seus projetos.

Fica evidente que, além de marketing e soluções inovadoras, as startups precisam também criar parcerias de sucesso para o desenvolvimento de suas atividades. Essas foram algumas das fórmulas de sucesso das startups do Acre, as quais têm ótimo potencial de crescimento estadual, nacional e, até mesmo, internacional.