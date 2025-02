157 golfinhos encontrados presos na praia da Tasmânia – DW – 19/02/2025

Os esforços de reconstrução em Gaza exigirão mais de US $ 50 bilhões após 15 meses da guerra devastadora de Israel, de acordo com uma nova avaliação das Nações Unidas, da União Europeia e do Banco Mundial.

Os números surgem quando os países árabes continuam a se esforçar para encontrar um plano de recuperação viável como uma alternativa ao deslocamento em massa dos 2 milhões de residentes do Enclave palestino propostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A avaliação de danos rápidos e necessidades da Cisjordânia Gaza e da Cisjordânia (IRDNA), publicada na terça -feira, calculou que a guerra de Israel contra Gaza causou US $ 49 bilhões em destruição entre 8 de outubro de 2023 e 8 de outubro de 2024.

Os pesquisadores concluíram que agora são necessários US $ 53,2 bilhões para a recuperação e reconstrução do território palestino nos próximos 10 anos, com cerca de US $ 20 bilhões do valor total exigido apenas nos primeiros três anos.

“O financiamento exigirá uma ampla coalizão de doadores, diversos instrumentos de financiamento, recursos do setor privado e melhorias significativas na entrega de materiais de reconstrução a Gaza no período pós-conflito”, afirma o relatório conjunto.

Mais da metade do custo total estimado da reconstrução, ou US $ 29,9 bilhões, é necessário para edifícios danificados e outras infraestruturas importantes, enquanto os fundos para reabastecer o estoque de moradias residenciais destruídas de Gaza formam a maior parte dessa figura – US $ 15,2 bilhões.

As moradias sofreram mais durante o ataque de 15 meses de Israel ao território, com os escritores do relatório estimando que representavam 53 % da destruição total feita pelas forças israelenses em Gaza, totalizando mais de 292.000 casas destruídas ou danificadas.

Outros US $ 19,1 bilhões são obrigados a compensar as perdas sociais e econômicas resultantes de danos graves aos setores de saúde, educação, comércio e indústria de Gaza, estima o relatório.

Os pesquisadores também afirmam que 95 % dos hospitais de Gaza agora não são funcionais, enquanto a economia local contratou 83 %.

O irdna é um acompanhamento para o Avaliação intermediária de danos (IDA) Publicado pela ONU, UE e Banco Mundial em abril de 2024, que estimou cerca de US $ 18,5 bilhões em danos após apenas quatro meses da guerra de Israel.

Anos de limpeza de material não explodido e remoção de milhões de toneladas de escombros também estão à frente como parte dos esforços de reconstrução.

Um futuro incerto

As descobertas do relatório são em meio a um cessar -fogo frágil entre Israel e Hamas, com os militares israelenses acusados ​​de realizar violações repetidas da trégua desde que entrou em vigor em 19 de janeiro.

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu também não conseguiu descartar um retornar à guerra No enclave costeiro, se o Hamas não continuar a devolver todos os cativos que se mantém lá.

Portanto, os autores do relatório alertaram que ainda não existem condições para o trabalho de recuperação e reconstrução em larga escala, para começar, devido à falta de clareza sobre o futuro de Gaza, principalmente como será governado.

“A velocidade, a escala e o escopo da recuperação serão moldados por essas condições”, afirma o relatório.

Desde que voltou à Casa Branca no final de janeiro, Trump disse que iria “Assumir o controle” e “possuir” Gaza, que envolve esvaziar a faixa de seus habitantes e transformar o território no que Trump descreveu como a “riviera do Oriente Médio”.

Como parte desse plano, Trump disse que deslocaria permanentemente 2 milhões de palestinos. Ele pressionou a Jordânia e o Egito a apreciar aqueles que são forçados a sair de Gaza.

Netanyahu expressou forte apoio à proposta de Trump, e seu governo anunciou na segunda -feira que formou uma diretoria especial para a “partida voluntária” de palestinos do enclave costeiro.

O Egito está liderando o caminho em um plano alternativo de reconstrução liderado por árabe que manteria a população de Gaza em sua terra natal.

Na segunda -feira, o ministro das Relações Exteriores egípcia Badr Abdelatty disse que o Cairo está “desenvolvendo ativamente um abrangente, plano multifásico para a recuperação e reconstrução precoces de Gaza ”.

Crucialmente, o Cairo diz que o plano não exigiria que a população de Gaza fosse deslocada. Em vez disso, “áreas seguras” seriam estabelecidas onde os palestinos podem viver, enquanto dezenas de empresas de construção egípcia e internacional removem e reabilitam a infraestrutura devastada pela guerra da faixa.

Esse plano pode ter até US $ 20 bilhões fornecidos pelos estados árabes e do Golfo para os esforços de reconstrução, informou a agência de notícias da Reuters na terça -feira, citando duas fontes de segurança egípcias anônimas com conhecimento do assunto.

O presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi viajará para a capital da Arábia Saudita, Riyadh, na quinta-feira para discutir o plano antes que uma cúpula árabe será realizada no Cairo em 4 de março para potencialmente finalizar a proposta, disse a Reuters.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que Israel estava esperando para avaliar o plano do Egito.

Mas ele reiterou a posição de longa data de Israel de que qualquer plano em que o Hamas continuasse a ter uma presença política ou militar em Gaza não seria aceitável.