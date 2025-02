3 mortos no colapso da ponte – DW – 25/02/2025

Pelo menos quatro trabalhadores da construção foram mortos e seis feridos quando um pedaço de rodovia elevada desabou na terça -feira em Coréia do Sul. Pelo menos cinco desses feridos estavam em estado grave em um hospital local.

As autoridades disseram que dois dos falecidos onde cidadãos chineses e dois eram sul -coreanos. Um dos trabalhadores feridos também é chinês.

A ponte em Anseong, a cerca de 65 quilômetros ao sul da capital Seul, ainda estava sendo construída quando os feixes de 50 metros de comprimento, segurando-a colidirem no chão.

O contratado principal oferece desculpas

O oficial de bombeiros local Ko Kyung-Man disse em uma conferência de imprensa televisionada que “eles estavam trabalhando para instalar um baralho na ponte. Todos os 10 estavam no convés … e caíram de ambos os lados quando desmoronaram”.

As autoridades disseram que a causa do incidente não poderia ser determinada imediatamente.

A Hyundai Engineering, a principal contratada do projeto de construção, emitiu uma declaração dizendo: “Nós sinceramente curvamos nossas cabeças em desculpas àqueles que perderam suas vidas preciosas e fomos feridas no acidente em nosso canteiro de obras … estamos cooperando ativamente com os relevantes autoridades para garantir uma resolução imediata no local ”

A Hyundai Engineering disse que estava trabalhando com os investigadores para identificar a causa do acidente Imagem: Hong Ki-Won/Yonhap/AP/DPA/Picture Alliance

Problemas desenfreados no local de trabalho

Presidente em exercício Choi Sang-Mok disse às agências relevantes para mobilizar todo o pessoal e equipamento disponíveis no local do colapso. Mais tarde, a Agência Nacional de Bombeiros disse que enviou 150 trabalhadores de emergência ao local, enquanto o Ministério dos Transportes disse que também havia despachado vários funcionários.

De acordo com o Ministério do Trabalho da Coréia do Sul, entre os anos de 2020 e 2023, pelo menos 8.000 pessoas morreram em mortes relacionadas ao trabalho. A legislação foi promulgada em 2022 para tentar abordar questões generalizadas de segurança, mas as mortes persistiram. No início de fevereiro, seis pessoas morreram em um canteiro de obras de hotel na cidade costeira de Busan.