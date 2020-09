CONTATO:

Somente Whatsapp: 68.99969-3424 (FABY)

Vendo Colchonete somente na cor preta, para ginástica, e tornozeleira caneleira para exercícios, treino, academia.

COLCHONETE

Colchonete Espuma D33, Perfeito para Academias, Centros de Estética, Yoga ou Atividades Recreativas.Produzido em espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Enchimento: Polipropileno. Medida: 100 x 45 x 3 cm (altura x largura x espessura). Revestimento: Napa. Produto 100% forrado em napa, garantindo higiene e facilidade de limpeza, sem zíper.

COR ÚNICA: PRETA.

Preço: R$50,00 (cinquenta reais) cada colchonete. Com dupla camada de esponja (mais grosso na altura), por favor consultar o vendedor.

TORNOZELEIRA/CANELEIRA

Vendo tornozeleira / caneleira com pesos de 3, 4 e 5 kg, reforçada, par preto. Tornozeleiras confeccionadas para uso pessoal. Utilize para seus exercícios em casa, viagens.etc. Material de fácil higienização, fechamento com velcro em toda a extensão da tornozeleira, aumentando o tempo de vida útil do produto. Confeccionada com costura reforçada com linha de nylon, acabamento com fita de polipropileno. COR ÚNICA: PRETA.

Itens inclusos: 01 par de tornozeleiras pesando 3 kg, 4 kg ou 5kg, cada peça, a critério do cliente.

Preço: A partir de R$ 50,00 (preço varia conforme o peso de cada caneleira; consulte o vendedor)

PREÇO DETALHADO:

KIT: caneleiras 3kg e colchonete: valor R$ 100 reais

Separados:

colchonete R$ 50

Caneleiras 3 kg R$ 50

Caneleiras 4kg R$ 70

Caneleiras 5 Kg R$ 80

Caneleiras 8kg R$120

Obs: só trabalho por encomenda, os produtos são confeccionados e estarão pronto pela ordem da encomenda. Forma de pagamento: à vista ou transferência BB

