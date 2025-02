A Alemanha marca o ataque racista de Hanau cinco anos em – DW – 18/02/2025

Em 19 de fevereiro de 2020, um atirador motivado por seu extrema direitaAssim, racista As crenças fizeram um tumulto assassino em Hanau, uma cidade alemã perto de Frankfurt. Ele alvejou lugares associados a comunidades imigrantes, atirando em nove pessoas mortas e ferindo mais sete. Depois, ele virou a arma para a mãe e a si mesmo.

O agressor assistiu a vídeos do YouTube pouco antes dos ataques, incluindo discursos por Björn Höckeuma das figuras mais proeminentes na extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) partido e seu líder no estado de Turíngia. Cinco anos depois, uma das mães da vítima diz que não foi feito o suficiente para impedir que tais tragédias aconteçam novamente. Serpil Temiz Unvar perdeu seu filho de 23 anos, Ferhat.

“Esse evento trágico teve ressonância na sociedade, mas essa ressonância se deve em grande parte aos esforços das famílias afetadas, que lutaram incansavelmente para fazer com que suas vozes ouvam”, disse ela à DW. “Esses esforços, juntamente com a solidariedade demonstrada por muitos, contribuíram para que a sociedade se unisse neste caso mais do que em eventos semelhantes no passado. Mas esses esforços individuais, por mais importantes que sejam, não são suficientes para provocar transformação social fundamental . ”

A Iniciativa Educacional Ferhat Unvar homenageia a memória de uma jovem vítima e trabalha para a mudança na Alemanha Imagem: Patrick Scheiber/Imago

Lembrando das vítimas

Logo após o massacre, a Unvar fundou uma iniciativa educacional em homenagem a seu filho para combater o racismo e capacitar os jovens. Uma série de outros projetos sociais e políticos foi estabelecida na cidade. Muitos foram lançados ou apoiados por familiares e amigos das vítimas, determinados a descobrir erros que poderiam ter significado que os ataques poderiam ter sido impedidos, para manter as memórias de seus entes queridos vivos e mudar os holofotes sobre o racismo na sociedade alemã.

Um memorial também deve ser erguido até 2026 em uma praça em Hanau que será renomeada em 19 de fevereiro, uma escultura de aço que incorpora os nomes das nove vítimas: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, disse Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovi Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar e Kaloyan Velkov.

Isso ficará fora da Câmara da Democracia e da Diversidade, que também está programado para conclusão no mesmo ano e será projetado como um espaço para diálogo, educação e comemoração.

O memorial planejado é composto pelos nomes das vítimas e será localizado em um quadrado renomeado Imagem: Frank Rumpenhorst/DPA/Picture Alliance

Continuidades e conexões

A tragédia de Hanau não é única. Estimativas sugerem que mais de 200 pessoas morreram em ataques de extrema direita apenas na Alemanha reunida. Enquanto o país é frequentemente elogiado por seu Cultura de lembrança ao redor do Holocausto e os crimes do nazista Era, muitos acham que há menos disposição de enfrentar os muitos atos de violência racista na era do pós-guerra.

Furkan Yüksel, membro da Coalizão de Discurso Público Pluralista (CPPD) e um educador que trabalha no campo da história e da política, está entre os críticos da cultura da lembrança da Alemanha. “Eu acho que essa imagem alemã de si mesma como uma nação que aprendeu suas lições do Segunda Guerra Mundial E deixou com sucesso seu passado para trás é um pouco enganoso “, disse ele à DW.

Mirjam Zadoff, diretor do Centro de Documentação de Munique para a História do Socialismo Nacional, enfatiza a necessidade de reconhecer as conexões entre o passado da Alemanha e o presente.

“Parece tão necessário mostrar as continuidades porque as pessoas estão sendo mortas pela mesma ideologia, e às vezes são da mesma família-como no caso de Mercedes Kierpacz, cujo bisavô foi morto em Auschwitz e que se tornou um próprio das vítimas em Hanau. ” Kierpacz, uma mãe de dois filhos de 35 anos-como duas outras vítimas de Hanau-era membro da comunidade Roma e Sinti, uma minoria que também foi perseguida sob o nazismo.

O bisavô de outra vítima, Mercedes Kierpacz, foi assassinado em Auschwitz Imagem: Christoph Hardt // Geisler-Fotpress/Picture Alliance

“Essa idéia de uma sociedade homogênea que se considera alemã, enquanto todo mundo de uma religião diferente ou de uma etnia diferente continua sendo um estranho – que é uma continuação de ambas as ditaduras alemãs”, disse Zadoff à DW.

Reformas do governo abandonadas

Quando o chanceler alemão Olaf Scholz’s O governo de centro-esquerda chegou ao poder em 2021, o acordo de coalizão afirmou que a cultura de lembrança do país seria expandida para incluir colonial e Histórias de migrantes.

A Alemanha só aceitou oficialmente que era um país de imigrantes em 1999. No entanto, os trabalhadores migrantes começaram a chegar em grande número no que era então a Alemanha Ocidental na década de 1950 e na Alemanha Oriental na década de 1980, e a história da comunidade alemã negra se estende até agora de volta como o século XIX.

Embora já existam dois museus contando a história da emigração alemã no exterior nas cidades do norte de Hamburgo e Bremerhaven, o primeiro museu do país sobre migração para a Alemanha deve ser aberto em Colônia em 2029. Nomeado Domídio, ele cresceu de um Turkish Iniciativo Os imigrantes lançados no final dos anos 80.

Propostas do ano passado Do escritório da comissária de cultura, Claudia Roth, a cultura de lembrança da Alemanha foi finalmente arquivada em meio a críticas, particularmente dos locais de memorial dos chefes de Holocausto. Eles estavam preocupados com a relativização do shoah, o assassinato sistemático e patrocinado pelo Estado de cerca de seis milhões de judeus, juntamente com Sinti e Romaoponentes políticos e outros grupos.

Os críticos dizem que a Alemanha não conseguiu destacar sua história do pós-guerra de crime de extrema direita Imagem: Müller-Stauffenberg/Imago

No entanto, as coisas já estão mudando em algumas instituições públicas. O Centro de Documentação de Munique para a História do Socialismo Nacional começou a incorporar exposições sobre a violência de direita na Alemanha contemporânea após o ataque com armas de 2016 em Munique, no qual nove pessoas foram mortas. E em 2024, mostrou a instalação de Talya Feldman “Wir Sind Hier” (estamos aqui). Com base em seu projeto de mapa digital em andamento com o mesmo nome, o trabalho se lembra das vítimas de terror de extrema direita e violência policial nos últimos 40 anos, incluindo Hanau. O artista dos EUA chama seu projeto de apelo à “lembrança ativa”.

Racismo estrutural, educação, discurso político

Yüksel gostaria de ver abordagens transnacionais para o ensino de história nas escolas alemãs e um reconhecimento de que o racismo e o extremismo de direita existem em todos os contextos culturais. Ele também pediu o treinamento antidiscriminação para se tornar uma parte obrigatória do treinamento de professores na Alemanha e a maior conscientização sobre o racismo estrutural em áreas como educação, agências policiais e medicina.

Ele também criticou o discurso político em torno da migração em todo o espectro do partido após o controverso debate de “remigração” da AFD, um plano relatado para a deportação em massa de milhões de cidadãos.

“Precisamos conscientizar que a violência de direita não é apenas um fenômeno envolvendo autores loucos individuais”, disse ele. “Não é apenas uma arma desenhada que cria violências”.

A pintura de parede das vítimas teve que ser restaurada depois de ser manchada de suásticas e outros grafites de extrema direita Imagem: Peter Jülich/EPD/IMAGO

Apesar dos assassinatos de Hanau de 2020, o AfD, partes das quais foram classificadas como extremistas de direita pelo serviço de inteligência do país, entrevistadas mais de 18% nas eleições regionais de 2023 no estado de Hesse, onde Hanau está localizado, para se tornar o Segunda Partido Maior.

No outono passado, uma pintura de parede de 27 metros dos rostos das vítimas de Hanau no estado da maior cidade de Hesse, Frankfurt, teve que ser restaurada depois de ser manchada de runas de suástica e SS.

Ainda mais ameaçadoramente, o pai do autor perseguiu repetidamente a Serpil Temiz Unvar com cartas e tentativas de contato, apesar de restringir as ordens. Em outubro passado, o advogado da UNVAR pediu uma sentença de 18 meses de prisão, mas o juiz concluiu que, embora Hans-Gerd R. estivesse “sem dúvida racista”, uma sentença de prisão era inapropriada. Ela disse que, embora ele provavelmente continuasse com suas ações, isso era “algo que a sociedade tinha que tolerar”.

