A Alemanha rejeita a ‘paz ditada’ para a Ucrânia na cúpula de segurança de Munique | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

Chanceler alemão Olaf Scholz Lançou uma forte defesa da Ucrânia dizendo que um acordo de paz para acabar com a invasão russa de três anos não pode ser imposta a Kiev.

“Só haverá paz se a soberania da Ucrânia for garantida”, disse ele no segundo dia da Conferência de Segurança de Munique no sábado.

“Uma paz ditada, portanto, nunca encontrará nosso apoio”, acrescentou Scholz, em uma repreensão ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente realizou discussões com o presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia, sem a participação dos ucranianos.

O líder alemão, que enfrenta uma eleição difícil em casa Na próxima semana, disse Berlim não aceitará “nenhuma solução” do prolongado conflito que apenas leva a um “dissociação” da segurança européia e dos EUA.

“Apenas uma pessoa se beneficiaria disso: o presidente Putin”, disse ele.

Seus comentários ocorreram quando os líderes europeus estão tentando entender uma nova linha difícil do novo governo dos EUA no futuro da Ucrânia.

No início desta semana, Trump anunciou que havia mantido Um telefonema com Putindurante o qual os dois líderes concordaram em se reunir em breve para negociar um acordo de paz na Ucrânia.

O presidente americano e suas principais autoridades diplomáticas e diplomáticas também sugeriram que, para que a guerra acabasse com a Ucrânia, deve aceitar a maioria das demandas da Rússia – incluindo Kiev desistir de seu território da Crimeia em Moscou e abandonar sua tentativa de ingressar na Aliança da OTAN.

Mais tarde, Trump garantiu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que ele também teria um assento à mesa para negociações de paz.

Forças Armadas da Europa

Zelenskyy disse no sábado que seria “perigoso” se Trump conhecesse Putin antes de conhecê -lo, e que a Ucrânia nunca aceitaria qualquer acordos de paz alcançado pelas costas ou sem o envolvimento de Kiev, em uma mensagem implícita ao presidente dos EUA, enquanto ele se esforça para acabar com o fim do guerra com a Rússia.

Zelenskyy também disse que apenas concordaria em se encontrar pessoalmente com Putin depois que um plano comum é negociado com Trump. “Alguns dias atrás, o presidente Trump me contou sobre sua conversa com Putin. Nem uma vez ele mencionou que a América precisa da Europa na mesa. Isso diz muito. ”

No sábado, Scholz disse que, para garantir que a Rússia não atacasse novamente se a paz fosse alcançada, os apoiadores de Kiev “antes de tudo” precisavam construir as forças armadas da Ucrânia no futuro.

“Haverá uma responsabilidade nos tempos do pós-guerra para a Europa e para os Estados Unidos e para os parceiros internacionais e amigos da Ucrânia para que isso aconteça”, disse ele.

Aumentando seu desejo por uma Europa mais musculosa e poderosa, Zelenskyy disse que a luta de três anos da Ucrânia contra um exército russo invasor provou que existe uma fundação para a criação de um exército europeu que há muito tempo é discutido entre alguns líderes continentais.

“Eu realmente acredito que chegou a hora. As forças armadas da Europa devem ser criadas ”, disse Zelenskyy.

‘Sem cooperação’ com a extrema direita

Enquanto isso, Scholz rejeitou a interferência estrangeira nas eleições alemãs depois que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, atacou como os governos da Europa procuram combater as ofertas de influência política de grupos de extrema direita, como a Alemanha’s Alternativa para a Alemanha AFD.

A Alemanha “não aceitará pessoas de fora intervindo em nossa democracia, em nossas eleições. Isso não é apropriado – especialmente não entre amigos e aliados ”, disse ele após as críticas de Vance.

“Estamos absolutamente claro que a extrema direita deve ficar fora do processo de tomada de decisão política e não haveria cooperação com eles”, disse Scholz mais tarde a repórteres.

“Nunca mais fascismo, nunca mais racismo, nunca mais uma guerra agressiva. É por isso que uma esmagadora maioria em nosso país se opõe a qualquer pessoa que glorifica ou justifique o socialismo nacional criminal ”, disse Scholz, referindo-se à ideologia do regime nazista de Adolf Hitler de 1933-45.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, também defendeu as políticas européias após o discurso de Vance.

“A liberdade de expressão é garantida na Europa”, disse Barrot em X, depois que Vance alegou que estava “em retirada”. “Ninguém é obrigado a adotar nosso modelo, mas ninguém pode impor o deles a nós.”

Na sexta -feira, Vance lançou uma beira contra a Europa e a Alemanha em particular, acusando os dois de limitar a liberdade de expressão, excluindo as partes que expressam fortes preocupações sobre a imigração, incluindo o Afd de extrema direita. Vance mais tarde com a líder da AFD Alice Weidel.

Atualmente, os social-democratas da Scholz estão atualmente em terceiro nas pesquisas em cerca de 15 % antes da votação da próxima semana, o segundo lugar esperado da AFD em 20 % e o conservador CDU/CSU Bloc estimou 30 %.