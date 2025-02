A Bullshit Blitz de Trump tem a Europa de joelhos | Stewart Lee

Stewart Lee



CComo realmente apenas um mês atrás, o patrono da dançarina do poloAssim, Fridge ExplorerAssim, Brexit Get-DoerAssim, fabricante de ônibus modeloSofá-Strainner, parede de parede, corrente Correio diário Colunista e ex -primeiro -ministro britânico Boris Johnson elogiou a inauguração de Donald Trump no Correspondênciacontando como, como o “pulso invisível de energia” aumentou “da Bíblia agredida na mão de Trump:” Eu vi o momento em que o Wokerati do mundo havia trabalhado tanto para prevenir “.

Espero que Johnson esteja satisfeito com a maneira como as coisas funcionaram. Porque agora os Wokerati tolos foram educados além dos sonhos mais úmidos de Johnson. É o Partido Salman de Trump-Putin-Bin! Um agressor sexual julgado e fraudador condenadoe um homem que sancionou um golpe de guerra químicamatando a Cidadão britânico em solo britânicome reuniram no luxuoso hotel da Arábia Saudia de outro homem, que, Segundo os EUA, supostamente aprovaram o assassinato e desmembramento subsequente de um jornalista, para discutir o desmembramento igualmente brutal da Ucrânia, sem consultar a própria Ucrânia ou os países mais diretamente afetados pela legitimização das ansiedades territoriais de Putin. Não se preocupe, Polônia! O gênio estável Trump abordou isso, então quebre as serras ósseas, coloque a cortiça no Novichok e Pegue as meninas pela buceta! Existem filmes italianos da década de 1970 com tramas menos horríveis. Bem dito, Boris Johnson! Isso certamente ficou com os Wokerati!

Se ao menos Johnson e as outras líderes de torcida de Trump na imprensa da direita e à direita da casa, poderiam ser corajosas o suficiente para chamar Trump para o que ele é. Se ao menos Johnson tivesse a coragem moral de Ed Davey, dos democratas liberais. Em que realidade recém -distorcida essa frase existe? Mas, em equilíbrio, a lavagem de brancos das mortes de dezenas de milhares de ucranianos é um pequeno preço a pagar pelo prazer que Trump comprou para os rostos sorridentes de pessoas que odeiam a comunidade transgênero, entusiastas da natação selvagens e Guardião leitores. Fungando Direitos minerais No ar, como o cheiro de napalm pela manhã, Trump agarrou a Ucrânia pela buceta e ele não vai deixar ir. Trump é, inequivocamente, a pior coisa a acontecer à civilização humana desde Hitler. E Ricky Gervais’s Depois da vida.

Os políticos europeus mais racionais e menos servidos do que Johnson estão tentando formular a resposta correta ao redesenho rápido e imprudente de Trump do distúrbio mundial do pós-guerra por conta própria e da Rússia. A resposta correta é cagar em suas calças. Na terça -feira, Trump até culpou a própria Ucrânia por ser invadido, o que é um pouco como culpar e Jean Carroll por ser abusado sexualmente em uma loja de departamentos trocando vestiários. Ela não poderia ter feito um acordo preventivo antes que as coisas aumentassem? Vítimas! Sempre culpando outra pessoa. Mas Trump colocou a idéia de que a invasão da Ucrânia é culpa da Ucrânia por aí agora, no cenário mundial, amplificada por seus colaboradores na mídia de Tech Bro, e isso gradualmente calcificará em um daqueles persistentes fatos alternativos. Na quarta -feira, ele chamou Zelenskyy de ditador (e um comediante medíocre, que, na minha opinião, é ainda pior).

Pense no que Hitler poderia ter conseguido se ele tivesse o Twitter, atualmente X e Google à sua disposição

E é esse tipo de remodelação da realidade que precisa de uma resposta européia coerente. Recentemente, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que tem exatamente o mesmo rosto que o principal opressor masculino na adaptação da TV de A história da criadaveio e disse à conferência de segurança de Munique que a Escócia tinha tornou ilegal orar silenciosamente em sua própria casa. Muitas coisas são ilegais na Escócia. Frutas, por exemplo, almofadas, que são consideradas muito macias pelo comitê de almofada escocesa. Mas não oração privada silenciosa. Em grande parte ignorando a Ucrânia morta na água, Vance também disse à Europa que tínhamos algum tipo de Dever moral de permitir besteira desmarcada e factualmente imprecisa Para entupir nossa infosfera através das plataformas de mídia social de Bro de Tecnologia de Trump, seus comentários inflamatórios sobre a oração escocesa ilegal no mesmo discurso, provando exatamente por que essa regulamentação é necessária. E eu acho que ele sabe disso.

Previsivelmente, Vance foi um dos três principais investidores iniciais de Rumble, o site de mídia social para todas as pessoas cujas inverdades conspiratórias e criminalidade limítrofe tornam -os tóxicas demais para outros sites de mídia social – Russell Brand, Alex Jones e Darth Vader etc., então ele pessoalmente Lucou para lucrar com esse tipo de popularização da porcaria inflamatória acionável. Assim como o companheiro principal do investidor principal original Peter Thiel, o homem por trás da Palantir, a grande empresa de tecnologia que contorce entregar todos os nossos dados do NHS pararevelando uma rede interminável e interminável de má influência que apenas “mulher gatoCarole Cadwalladr teve o persistência de visão para apreendere ela está atualmente se desviando para uma assinatura Substack Siteum Cassandra de financiamento coletivo em uma era ocupada comendo seu próprio tronco cerebral.

Por um breve período em torno da hora da hora na segunda -feira, Keir Starmerque uma vez deixou sua “vila e foi para a cidade de Leeds” e “descobriu um mundo totalmente novo de bandas independentes-como suco de laranja e o presente de casamento”, imaginou ilusório que ele poderia ser algum tipo de realidade observável e trunfo observável e trunfo . Mas o West Yorkshire Jangle-Pop pioneiros, o casamento apresentou radicalmente o som de sua assinatura para a casa de 1991 Seamonsters Álbum Just So Starmer poderia se tornar um Chamberlain de Neville para a geração Fanzine Flexidisc montada na capa?

Nós deixamos de fora o fascismo total ao longo da maior parte de Europa Muito bem há 80 anos, mas o fascismo total na Europa nunca foi tão bem financiado e promovido como é agora, já que o governo dos EUA e as plataformas de mídia social que fazem sua oferta decidiram apoiar o fascismo total era uma boa maneira de esmagar a UE . Pense no que Hitler poderia ter alcançado se tivesse tido o Twitter, atualmente X e Google à sua disposição. Ele não precisaria do Rocket V2, Lord Haw-Haw e Hugo Boss. Ele poderia ter arrasado metade da Europa com um meme de Hulk Hogan, algumas informações errôneas on -line persuasivas e uma dúzia de bonés de beisebol alegremente askew.