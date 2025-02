A cidade alemã atrai os eleitores eleitorais antecipados com cerveja grátis – DW – 15/02/2025

Taiwan detectou 24 aeronaves militares chinesas perto da ilha quando um navio de guerra canadense passou pelo sensível estreito de Taiwan, diz o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan.

As aeronaves chinesas incluíam caças e drones e foram vistos no domingo, realizando “patrulhas de prontidão conjunta de combate” com navios militares em torno de Taiwan, informou o ministério em comunicado.

Os militares da China transmitiram a fragata canadense, transitando pelo Estreito de Taiwan e o alertou para mudar de curso, informou a Media de Taiwan.

A fragata da classe Halifax HMCS Ottawa foi o primeiro navio naval canadense a transitar a hidrovia este ano, disse o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan. Seu trânsito veio dias depois Dois navios dos Estados Unidosum destruidor naval e um navio de pesquisa, fizeram a passagem.

Os EUA e seus aliados passam regularmente pelo Estreito de Taiwan de 180 km (112 milhas) para reforçar seu status de hidrovia internacional, irritando a China.

O navio Destruidor e Ocean Survey dos EUA viajou pelo Estreito a partir de segunda -feira, atraindo críticas das forças armadas da China, que disse que enviou o “sinal errado e aumento dos riscos de segurança”.

Os dados publicados pelo Ministério da Defesa de Taiwan mostraram que 62 aeronaves militares chinesas foram detectadas perto da ilha nas 48 horas até as 6h da quarta -feira (22:00 GMT na terça -feira), coincidindo com o trânsito dos navios dos EUA.

A última passagem de Washington pelo Estreito de Taiwan foi a primeira vez desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro.

Ele veio depois que Trump e o primeiro -ministro japonês Shigeru Ishiba disseram que “se opuseram a qualquer tentativa de alterar unilateralmente o status quo (no estreito de Taiwan) por força ou coerção”.

‘Diferenças cruzadas’ a serem resolvidas pacificamente

Os EUA, como a maioria dos países, não têm laços diplomáticos formais com Taiwan, mas é o seu mais forte patrocinador internacional e fornece ajuda militar à ilha para ajudá -la a manter suas capacidades de defesa.

Embora Trump tenha enervado Taiwan desde que assumiu o cargo com as críticas ao domínio de Taiwan em fazer semicondutores, seu governo também ofereceu fortes palavras de apoio.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim sobre a ilha e diz que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Taiwan diz É um país independente chamado República da China.

Pequim descreve Taiwan como seu “núcleo de interesses centrais”, denunciando regularmente qualquer demonstração de apoio a Taipei de Washington.

Na quinta -feira, o Departamento de Estado dos EUA removeu um comunicado em seu site que afirmou que não suporta a independência de Taiwan.

Também foi adicionada uma referência à página da web sobre a cooperação de Taiwan com um projeto de desenvolvimento de tecnologia e semicondutores do Pentágono, e diz que os EUA apoiarão a participação de Taiwan a organizações internacionais “onde aplicável”.

“Nós nos opomos a quaisquer alterações unilaterais no status quo de ambos os lados”, diz o site do Departamento de Estado atualizado.

“Esperamos que as diferenças cruzadas sejam resolvidas por meios pacíficos, livres de coerção, de uma maneira aceitável para as pessoas de ambos os lados do estreito (de Taiwan)”.

O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Chia-Lung, “recebeu o apoio e a posição positiva nas relações EUA-Taiwan demonstradas no conteúdo relevante” do site, informou seu ministério em comunicado neste domingo.

As mudanças no idioma foram relatadas pela primeira vez pela agência de notícias central oficial de Taiwan no domingo.

A redação na independência de Taiwan também foi removida em 2022 antes de ser restaurada um mês depois.