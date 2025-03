A colisão do Mar do Norte pode ter um impacto “devastador” na vida marinha, diz especialista | Norte da Inglaterra

As Nações Unidas estão enfrentando pedidos para investigar seu enviado especial em Mianmar, Julie Bishop, por supostos laços entre sua empresa de consultoria e empresas de mineração e construção chinesas com interesses no país do Sudeste Asiático.

Justiça para Mianmarum grupo de defesa de destaque, enviou uma carta ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, citando um relatório do jornal The Australia, que detalhou as supostas conexões de Bishop com as empresas estatais chinesas. Na terça -feira, vários outros grupos ativistas também se juntaram à chamada para uma investigação.

Os vínculos com chinês e outras empresas que operam em Mianmar criam “conflitos de interesse inaceitáveis ​​que devem ser totalmente investigados”, escreveu Justice for Mianmar a Guterres.

O grupo instou o chefe da ONU a investigar as “atividades comerciais de Bishop, considerar a adequação de seu envolvimento contínuo da ONU e divulgar as descobertas”.

Bishop, ex -ministro das Relações Exteriores da Austrália e atual chanceler da Universidade Nacional da Austrália, não abordou publicamente as alegações. Ela foi nomeada enviada da ONU para Mianmar em abril.

Em comunicado enviado ao jornal australiano, a empresa de Bishop disse que era “uma empresa de consultoria privada envolvida para fornecer análises e orientações estratégicas”.

Ele acrescentou que “não assume funções fiduciárias ou executivas, nem fornece aconselhamento legal, corporativo ou financeiro” e que “quaisquer conflitos potenciais ou reais são declarados e examinados”.

Mianmar Guerra Civil

Mianmar, envolvido em uma guerra civil desde que os militares de expulsaram o ganhador do Nobel Aung San Suu Kyi eleito pelo governo democraticamente em 2021, depende fortemente de projetos de mineração e construção de chinês para receita.

China também é uma chave fornecedor de armas aos governantes militares de Mianmar.

Em sua carta, a justiça para Mianmar argumentou que os laços de Bishop com empresas com interesses no país minam seu papel como enviado da ONU, principalmente devido ao seu mandato de se envolver com a sociedade civil.

“A perda de confiança da sociedade civil de Mianmar é uma questão crítica para a posição do enviado especial”, disse Yadanar Maung, porta -voz do grupo, à agência de notícias da Associated Press.

De acordo com o jornal de sábado, a empresa de Bishop aconselhou os minerais de transição energética de Melbourne, uma empresa de terras raras com apoio chinês significativo, inclusive da Shenghe Resources, uma empresa parcialmente estatal que se acredita que obtenha terras raras de Mianmar.

A ONU reconheceu o recebimento da justiça pela carta de Mianmar, mas recusou mais comentários, informou a AP.