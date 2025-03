A condição de Pope melhora, o prognóstico não mais ‘guardado’: Vaticano | Notícias da religião

A Santo See relata as ‘melhorias’ nos últimos dias, indicando que o pontífice pode em breve poder deixar o hospital.

O Papa Francisco está respondendo bem ao tratamento hospitalar por pneumonia dupla e seus médicos não temem mais por sua vida, diz o Vaticano.

O Vaticano acrescentou na segunda-feira que a condição do pontífice de 88 anos era “estável”, com os médicos elevando seu prognóstico anterior de “guardados”, indicando que agora está fora de perigo e em breve poderá sair do hospital.

Francis está no Hospital Universitário de Roma em Roma há mais de três semanas. Ele foi admitido em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que exigiu o tratamento em evolução.

Os médicos do papa disseram ter registrado “melhorias” nos dias anteriores, que foram “consolidados” por “exames de sangue e avaliações clínicas, bem como uma boa resposta aos seus tratamentos com drogas”, disse o Vaticano.

Ele acrescentou que os médicos esperavam que Francis “continuasse o tratamento médico em um ambiente hospitalar por mais dias”.

Um prazo exato para a descarga do papa não foi fornecido.

Francis estava sob o prognóstico “guardado”, o que significa que ele não estava sem perigo iminente, durante a maior parte de sua permanência no hospital.

O papa foi descrito como estando em uma condição estável ou de melhoria na semana passada, após duas crises de “insuficiência respiratória aguda” em 3 de março.

O Vaticano disse na segunda -feira que Francis continuava com seu tratamento e estava passando por fisioterapia respiratória para ajudar na respiração.

O pontífice, que usou uma cadeira de rodas nos últimos anos devido à dor no joelho e nas costas, também continuou com alguma fisioterapia para ajudar com sua mobilidade, afirmou.

Francis está recebendo oxigênio no hospital, usando uma pequena mangueira de oxigênio debaixo do nariz durante o dia e a ventilação mecânica não invasiva à noite enquanto dorme.

O papa experimentou vários ataques de problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque tinha pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

A pneumonia dupla é uma infecção grave nos dois pulmões que podem inflamá -los e assustá -los, dificultando a respiração.

O líder dos quase 1,4 bilhão de católicos do mundo está trabalhando no hospital e após as notícias, quando possível, incluindo inundações mortais que atingiram sua terra natal na Argentina.