A Coréia do Sul remove Deepseek de lojas de aplicativos que pendem revisão de privacidade | Notícias de tecnologia

Em 2019, Sul -coreano O cineasta Bong Joon-ho fez história ao se tornar o primeiro diretor a ganhar o melhor filme do Oscar com um filme que não estava em inglês “,”Parasita. “

Mas antes disso Palme d’Or vencedor do trabalhoo diretor também fez outros filmes predominantemente em inglês, como “Snowpiercer” (2013) e “Okja” (2017).

Ele agora retorna com outro recurso em inglês, intitulado “Mickey 17”. A comédia de ficção científica, estrelada por Robert Pattinson, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo, comemorou sua estréia mundial no Festival Internacional de Cinema de Berlim de 2025.

Robert Pattinson esteve em Berlim para a estréia do filme Imagem: Liessa Johannsen/Reuters

O filme, que é baseado no romance de ficção científica de Edward Ashton, “Mickey 7”, é ambientado no ano 2054. Muitas pessoas na Terra parecem desesperadas para deixar seu planeta doméstico, reunindo-se para ingressar em uma missão para colonizar o planeta Nilfheim.

Entre eles está Mickey Barnes (Pattinson), um jovem sem rumo que enfrenta grandes dívidas após um empreendimento comercial fracassado com seu parceiro egoísta, Berto (Steven Yeun). Ambos esperam fugir de seu sádico empréstimo e encontrar o caminho para a missão.

Reimpresso para sempre como um ‘dispensável’

Embora a maioria dos outros recrutas sejam apoiadores fanáticos do líder da missão, ou pessoas com qualificações úteis para o programa espacial, o Mickey não treinado escolhe o trabalho que ninguém deseja: “descartável”. O dispensável é o membro da tripulação que serve como a cobaia nas missões mais perigosas ou nos testes de laboratório. Toda vez que os transportáveis ​​morrem, ele pode simplesmente ser “reimpresso”, graças a uma tecnologia de clonagem que recria o corpo e a alma da pessoa, usando os resíduos orgânicos do navio.

Do Mickey original, diferentes versões do personagem de Robert Pattinson são sacrificadas de maneiras satiricamente desumanas. Cada Mickey segue o trabalho letal sem reclamar demais; Ele tem a sorte de ter atualizações regulares que salvam todos os mais recentes desenvolvimentos psicológicos em sua vida, permitindo que ele construa um relacionamento romântico com outro membro da tripulação, o oficial de segurança Nasha (Naomi Ackie).

Em algum momento da missão, o Mickey 17 acaba enfrentando sua “duplicata”, a 18ª versão de si mesmo, que foi impressa quando o primeiro foi considerado morto.

Um líder narcisista exagerado

Enquanto o Mickey 17 é um pouco ingênuo e compassivo, seu sucessor tem uma abordagem mais agressiva. As personalidades opostas dos dois Mickeys – e o fato de que apenas um deles pode viver de cada vez – os torne inimigos, mas também aliados em potencial quando chegar a hora de salvar o novo planeta dos planos destrutivos do líder da missão, Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), um ex -político carismático que se tornou líder de culto.

Mark Ruffalo retrata o líder da missão, e Toni Collette (em vermelho), sua esposa Imagem: 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

A interpretação de Mark Ruffalo do governante racista e narcisista combina impressões de Donald Trump e o personagem petulante que ele interpretou “Coisas pobres. “Adulado por sua esposa, YLFA (Toni Collette), Marshall promove sua persona em shows noturnos. Embora todos os membros da tripulação do navio sobrevivam com calorias racionadas e morem em cabines minimalistas, o casal comandante desfruta de vastos trimestres mobiliados em março Estética A-lago.

E os apoiadores de Marshall que se inscrevem para ingressar na missão são pessoas da classe desprivilegiada que usam bonés e chapéus vermelhos – uma inconfundível similaridade “Make America Great Again”.

Não é para ser sutil; Dessa forma, o filme também ecoa o estilo de bronze adotado pelos populistas de hoje.

Bong Joon-ho na estréia do filme em Berlim Imagem: Liessa Johannsen/Reuters

Questionado na conferência de imprensa antes da estréia se os gestos impetuosos de Ruffalo foram destinados a uma paródia do presidente Donald TrumpBong Joon-Ho disse que foi bastante inspirado por vários governantes: “Algumas das pessoas que tomei como referência foram alguns dos maus líderes da Coréia do passado, ou ditadores de outros lugares, mas não usei nenhum político real de hoje de hoje “” O diretor disse. “Eu criei esse personagem de uma maneira cômica, inspirando -se em figuras anteriores, mas como a história sempre se repete, pode parecer que estou me referindo a alguém no presente”, acrescentou Bong.

No entanto, um crítico descreveu o desempenho de Ruffalo como o “melhor Trump de nossa geração”.

Um filme ‘sobre humanidade’

Bong é conhecido por obras que criticam abertamente o capitalismo, a desigualdade de classes e a ganância corporativa, mas o cineasta ressalta que ele não faz “filmes apenas por causa da sátira política. Eu nunca gostaria que os filmes se tornassem propaganda”.

Com “Mickey 17”, ele oferece entretenimento de gênero que também aborda várias questões existenciais, como o que compõe a personalidade de um indivíduo; ou o que significa morrer e amar. É um filme “Sobre a humanidade. A história de Mickey gira em torno de um jovem impotente e vulnerável”, conclui Bong.

Mickey (Robert Pattinson) e Nasha (Naomi Ackie) desenvolvem um relacionamento romântico durante a missão Imagem: 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

Quando uma distopia é mais alegre que a realidade

Apesar do cenário distópico de “Mickey 17”, a perspectiva do filme é surpreendentemente otimista. Filmado em 2022, antes do retorno de Trump ao poder, ele retrata um mundo em que os líderes autoritários do tipo Kenneth Marshall e seus seguidores cultos são figuras ridículas que podem ser facilmente eliminadas.

Mas como muitos humoristas observaram desde a primeira eleição de Trump em 2016, o presidente da estrela da TV de reality show é tão frustrantemente surreal que é quase impossível satirizá-lo sem ser superado pelo absurdo de suas ações reais.

E hoje, como Trump testa os limites de seu poder presidencial, e como seu aliado Elon Musk espera colonizar Marte, enquanto remodelava drasticamente o governo dos EUA sem guarda, alguns elementos de “Mickey 17” se sentem um pouco perto de casa para ser Apenas para risadas. A Black Comedy oferece lançamento catártico, mas no final do filme, percebemos que ainda estamos presos em um passeio ainda mais perturbador-liderado por personagens muito mais sombrios da vida real que não podem ser demitidos como uma piada.

“Mickey 17” é lançado em 6 de março na Alemanha e um dia depois nos EUA.

Editado por fazenda lá