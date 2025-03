A crescente população de crocodilo de água salgada do Território do Norte em nove vezes mais presas do que 50 anos atrás | Crocodilos

Donna Lu



A crescente população de crocodilo de água salgada no Território do Norte levou as criaturas com nove vezes mais presas do que há 50 anos, com os predadores Apex contribuindo com nutrientes importantes para as hidrovias de ponta, sugerem novas pesquisas.

As populações de crocodilo de água salgada aumentaram exponencialmente nas últimas décadas, de menos de 3.000 em 1971, quando foi introduzida uma proibição de caça, a mais de 100.000 animais hoje.

De acordo com a nova modelagem, a população de crocodilo do NT consumiu menos de 20 kg de presa por quilômetro quadrado de pântano em 1979, aumentando para cerca de 180 kg por quilômetro quadrado em 2019. A análise foi baseada em 50 anos de pesquisas do governo NT que registram tamanho e densidade de crocodilo.

Esse aumento coincidiu com uma mudança das presas predominantemente aquáticas, que compreendiam 65% das dietas do CROC em 1979, para a maioria dos animais terrestres em 2019, com animais como porcos selvagens, gado e búfalo de água asiática que compõem 70% da dieta.

Como animais ectotérmicos (comumente conhecidos como “a sangue frio”), os crocodilos comem muito menos presas do que outros predadores de ápice, de acordo com o professor de pesquisa Hamish Campbell, da Universidade de Charles Darwin. “Os crocodilos comem cerca de 10% dos alimentos de um leão de igualdade”, disse ele.

Mas porque eles se concentraram em densidades muito mais altas no Território do Norteeles têm impactos significativos, acrescentou. “Em termos da quantia que eles estão comendo e da quantidade que são excretantes, é incrivelmente alto, puramente por causa de sua biomassa … é igual ou ainda maior que muitas populações endotérmicas terrestres (de sangue quente), como os leões de Serengeti ou os lobos em Yellowstone”, disse Campbell.

A população de crocodilo superior consome cerca de seis porcos selvagens por quilômetro quadrado de planície de inundação de áreas úmidas a cada ano, estimam os pesquisadores.

Em 50 anos, a quantidade de nitrogênio e fósforo que os crocodilos excretados nas hidrovias do NT aumentou 186 vezes e 56 vezes, respectivamente, o estudo também descobriu.

“Eles estão puxando isso da teia alimentar terrestre, que é o que o torna realmente impactante”, disse Campbell. “Eles estão digerindo e excretando todos esses nitratos e fosfatos na água.

“Isso terá impactos enormes no fitoplâncton e na produtividade do zooplâncton, que são os blocos de construção da cadeia alimentar”.

Pule a promoção do boletim informativo Inscreva -se Notícias de última hora da Austrália Obtenha as notícias mais importantes à medida que quebra Aviso de privacidade: Os boletins podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on -line e conteúdo financiado por partes externas. Para mais informações, consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google Recaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. Após a promoção do boletim informativo

O papel ecológico dos crocodilos foi muito debatido entre os pesquisadores, com alguns argumentando anteriormente pouca evidência até o momento por sua importância como definição de ecossistema Espécies Keystone.

A pesquisa modelou as taxas de presas e a excreção de nutrientes nas entradas de energia necessárias para o crescimento no número de crocodilo e na biomassa no NT durante o período de meio século.

Para revelar os hábitos alimentares dos animais ao longo do tempo, os pesquisadores usaram a análise estável isotópica de ossos de crocodilo histórico e contemporâneo.

A pesquisa foi publicada na revista Anais da Royal Society B.