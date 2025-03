A estrela da capa da revista Observer, Cate Blanchett – em fotos | Vida e estilo

Groenlândia, a maior ilha do mundo, Votos na terça -feira para eleger seu próximo parlamento e governo.

As eleições do território dinamarquês pouco povoadas geralmente atraem apenas a atenção local. No entanto, essa votação ocorre em um momento em que a ilha explodiu em significado geopolítico, com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump abertamente – e repetidamente – declarando sua intenção de adquiri -lo.

A Groenlândia, tecnicamente uma parte da América do Norte, é rica em recursos minerais, localizada a meio caminho entre a Rússia e os EUA, e já hospeda uma base dos EUA.

“Acho que vamos conseguir. De uma maneira ou de outra, vamos conseguir ”, disse Trump ao Congresso dos EUA na semana passada em comentários que receberam reação dos líderes da Groenlandic.

Então, quem vai votar na eleição? Quais são os principais partidos? Quais são os principais problemas que impulsionam os eleitores? E o que está em jogo para a Groenlândia?

Quem está votando e como funciona?

Cerca de 41.000 cidadãos da Groenlândia cerca de 56.000 pessoas são elegíveis para votar para eleger 31 membros para o InatSisartut, o Parlamento da Groenlândia.

A eleição segue um sistema de representação proporcional, o que significa que os assentos são distribuídos com base na parcela de votos que cada parte recebe.

As assembleias de voto devem abrir às 9h (11:00 GMT) e fecham às 20h (22:00 GMT), horário local. Apesar do cenário grande e remoto do país, espera -se uma participação alta de eleitores, aproximadamente 70 a 75 %, de acordo com os especialistas que Al Jazeera falou.

Dado o eleitorado relativamente pequeno, os resultados iniciais geralmente estão disponíveis em poucas horas após o fechamento das pesquisas, com os resultados finais confirmados geralmente anunciados no dia seguinte.

Quais são os principais partidos e o que eles representam?

Várias partes estão contestando a eleição. Enquanto alguns têm visões semelhantes sobre a necessidade de desenvolvimento econômico, cada parte ainda possui sua própria visão do que o futuro da Groenlândia deve implicar:

Indivíduos conectados (IA): O partido de esquerda, liderado pelo primeiro-ministro Mute Bourup Evedee, ocupa 11 cadeiras no Parlamento. Ele apóia a independência da Groenlândia e sugeriu que um referendo poderia ocorrer nos próximos anos – mas não necessariamente neste ciclo eleitoral.

O partido de esquerda, liderado pelo primeiro-ministro Mute Bourup Evedee, ocupa 11 cadeiras no Parlamento. Ele apóia a independência da Groenlândia e sugeriu que um referendo poderia ocorrer nos próximos anos – mas não necessariamente neste ciclo eleitoral. Avançar: Um partido estabelecido há muito tempo que liderou o Parlamento no passado, Siumut está atualmente em oposição. Embora também apóie a independência, favorece uma abordagem mais gradual, concentrando -se mais no desenvolvimento econômico.

Um partido estabelecido há muito tempo que liderou o Parlamento no passado, Siumut está atualmente em oposição. Embora também apóie a independência, favorece uma abordagem mais gradual, concentrando -se mais no desenvolvimento econômico. Naleraq: Um partido fortemente pró-independência que se concentra na identidade cultural e na autodeterminação da Groenlandic, pedindo soberania total.

Um partido fortemente pró-independência que se concentra na identidade cultural e na autodeterminação da Groenlandic, pedindo soberania total. Democratas: Um partido de centro-direita que prioriza o crescimento econômico, a educação e a saúde. Também defende a independência, mas, como algumas outras partes, enfatiza a necessidade de estabilidade econômica como pré -requisito.

Um partido de centro-direita que prioriza o crescimento econômico, a educação e a saúde. Também defende a independência, mas, como algumas outras partes, enfatiza a necessidade de estabilidade econômica como pré -requisito. Entidade: Um partido conservador liberal que apóia a manutenção de fortes laços com a Dinamarca. Ele acredita que a configuração atual, com a Groenlândia desfrutando de alguma autonomia na Dinamarca, pode apoiar o crescimento econômico da ilha.

Questões -chave

Independência

Continua sendo o tema mais significativo e abrangente Nesta eleição, com algumas partes defendendo uma maior governança e outras pedindo uma transição mais gradual.

Trump pediu repetidamente a aquisição da ilha e, na semana passada, nos disse ao Congresso que isso melhoraria a segurança nacional e internacional.

Seus comentários foram Rapidamente refutado pelo primeiro -ministro Evedeeque proclamou: “Groenlândia é nosso”.

Alguns especialistas acreditam que os comentários de Trump reacenderam discussões sobre a independência da Dinamarca, que paga subsídios anuais à ilha.

“Ainda existe um espectro de pontos de vista sobre a rapidez com que a independência poderia ou deveria acontecer”, disse Jennifer Spence, diretora da Iniciativa Ártica do Belfer Center for Science and International Affairs, à Al Jazeera.

“Mas acho que, no geral, (a conversa de Trump assumiu a ilha) galvanizou a Groenlanda em seu desejo de se comunicar com o mundo que eles querem e acabarão alcançando total independência”, disse ela.

Outros sugerem que a ameaça de uma aquisição dos EUA reforçou os laços da Groenlândia com Copenhague – e sua dependência mútua.

Richard Powell, professor de Estudos do Ártico da Universidade de Cambridge, disse que, embora a independência ainda fosse um “objetivo amplamente popular de longo prazo”, a mais recente intervenção de Trump “consolidou o futuro da Groenlândia no Reino da Dinamarca, pelo menos nas próximas décadas”.

Por fim, porém, “o governo da Groenlândia tem o poder de chamar um referendo de independência, se desejar”, disse Powell. “Não está pronto para a Dinamarca ou os EUA.”

O EBBE Volquardsen, professor de história cultural da Universidade da Groenlândia, disse que a maioria dos Groenlanders há anos apoia total independência.

“Este não é um novo desenvolvimento”, disse Volquardsen à Al Jazeera. “O que há de novo, no entanto, é a crescente atenção internacional na Groenlândia” desde que Trump começou a demonstrar interesse em trazer a ilha sob controle dos EUA.

Com o valor geopolítico da ilha agora “inegavelmente claro”, a posição de negociação da Groenlândia foi fortalecida em seu diálogo com a Dinamarca por ganhar maior autonomia, disse Volquardsen.

O debate não é tanto se a Groenlândia deve eventualmente declarar independência, mas sim sobre “como e quando esse objetivo pode ser alcançado”, acrescentou.

Desenvolvimento Econômico:

A economia da Groenlândia depende amplamente de sua indústria de pesca e do apoio financeiro dinamarquês.

Algumas partes argumentam que a expansão de indústrias como mineração, turismo e extração de recursos pode ajudar a Groenlândia a se tornar mais independente financeiramente.

Os ricos depósitos da Groenlândia de minerais de terras raras e outros recursos naturais chamaram a atenção dos poderes globais. Powell disse que “existem estimativas que 25 % dos elementos de terras raras restantes do mundo e minerais críticos estão na Groenlândia”, tornando -o um participante em potencial nas cadeias de suprimentos globais.

Mas tornar os minerais e a mineração de um elemento central do futuro econômico da Groenlândia não será fácil. Apenas um punhado de empresas investiu em seu setor de mineração até agora – e as indústrias extrativas são contestadas pela população indígena da Groenlândia.

“Há também questões substanciais sobre a viabilidade econômica de extrair esses recursos devido aos altos custos e condições difíceis de mineração na Groenlândia”, disse Spence. “Há perguntas sobre os riscos e conseqüências ambientais da tentativa de acessar esses minerais para os riscos da Groenlândia e da Saúde, Social e Cultural para a Groenlanda”.

No entanto, de acordo com Volquardsen, a Groenlândia está em um “momento único de oportunidade”, que muitos na ilha consideram uma chance de redefinir seus laços com a Dinamarca e construir novas parcerias internacionais.

“À medida que a conscientização global da importância geopolítica da Groenlândia cresce, o mesmo acontece com o interesse em investimentos – particularmente no setor de mineração, o que é crucial para o futuro econômico do país”, disse ele.

Como a eleição afetará as relações externas da Groenlândia?

A eleição pode desempenhar um papel fundamental na reformulação da abordagem da Groenlândia às parcerias internacionais.

Powell disse que a Groenlândia provavelmente continuará fortalecendo seus laços com a Dinamarca, além de expandir os laços econômicos com os EUA, Islândia e Canadá.

“A eleição reforçará o princípio internacionalmente de que essa é a escolha da Groenlândia. Uma eleição é como as pessoas fazem sua voz democrática ouvir ”, disse ele.

Spence acredita que o resultado proporcionará ao mundo “uma sensação do ritmo no qual a Groenlanda deseja buscar total independência do reino da Dinamarca”, bem como em que abordagem ela usará para responder ao interesse dos EUA na ilha.

Ele também destacará com quem cooperará para promover seus interesses e prioridades políticas, disse ela.

Quanto a Dinamarca controla a Groenlândia?

A Groenlândia agora é um território dinamarquês autônomo e tem aumentado gradualmente sua autonomia da Dinamarca ao longo dos anos.

Foi concedido auto-regra limitada em 1979, seguida por uma auto-regra mais ampla em 2009, que inclui o direito de declarar independência da Dinamarca através de um referendo.

Hoje, a Groenlândia gerencia a maioria de seus assuntos domésticos, incluindo o policiamento e a gestão de recursos, mas a Dinamarca ainda supervisiona a política externa e as questões de defesa.

A assistência financeira da Dinamarca também permanece crítica para a Groenlândia, apontou Powell.

Copenhague concede à Groenlândia uma concessão anual de blocos que equivale a cerca de US $ 570 milhões, que é mais da metade do orçamento total da Groenlândia e é 20 % do produto interno bruto (PIB) da ilha.

Com o forte engajamento dos eleitores esperados, os resultados das eleições são amplamente previstos para fornecer informações sobre o caminho político da Groenlândia.

Mas, de acordo com Volquardsen, “as mudanças radicais não são de se esperar”.

Os partidos políticos concorrentes concordam com muitas questões -chave, disse ele, e uma mudança completa de governo é improvável.

Também é esperado que um diálogo entre a Groenlândia e a Dinamarca seja retomado após a eleição, disse Volquardsen.

“O objetivo”, disse ele, é conceder maior autoridade na Groenlândia e diversificar sua posição dentro de uma rede mais ampla de parceiros comerciais. “Fortalecer a cooperação com seus vizinhos ocidentais – particularmente os Estados Unidos e o Canadá – é um passo natural nessa direção.”

Por que Trump está tão interessado na Groenlândia?

Groenlândia Localização estratégica e potencial de recursos atraiu a atenção de Trump.

Em 2019, Trump primeiro manifestou interesse em comprar a Groenlândia durante seu primeiro mandato presidencial, citando sua importância estratégica e riqueza de recursos. Esse interesse persistiu.

A Groenlândia oferece a rota mais curta da América do Norte para a Europa, dando aos EUA uma vantagem estratégica para seu sistema militar e de mísseis balísticos.

Os EUA também mantêm uma base aérea na Groenlândia e manifestou interesse em expandir sua presença militar lá, colocando radares nas águas que conectam a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido.

Essas águas são uma porta de entrada para navios russos e chineses, que Washington procura monitorar. Os EUA também querem impedir que a China ganhe domínio sobre a ilha e a região do Ártico de maneira mais geral.

Nos últimos anos, a Rússia expandiu sua presença naval, implantou sistemas de mísseis e aumentou os testes de armas na área.

Atualmente, todos os cinco partidos no Parlamento disseram que não querem que a Groenlândia se torne parte dos EUA.

Uma pesquisa de opinião publicada no mês passado também mostrou que 85 % dos Groenlandeses se opõem à idéia, com quase metade dizendo que vêem o interesse de Trump como uma ameaça.

Volquardsen disse que uma das questões mais controversas da campanha foi se e quando a Groenlândia deve se envolver proativamente com os EUA.

“Algumas figuras políticas defendem as primeiras discussões para esclarecer as intenções dos EUA e explorar possíveis negociações que poderiam beneficiar ambas as partes”, disse ele. “Outros veem isso como arriscado demais … e argumentam que a Groenlândia deveria fortalecer suas parcerias existentes com a Dinamarca e a Europa”.