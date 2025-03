A Europa Going Nuclear seria um erro catastrófico | Armas nucleares

A segunda administração do presidente dos EUA, Donald Trump, provocou mudanças tectônicas no cálculo da segurança européia. As ansiedades crescentes sobre a restrição americana e o colapso dos acordos de segurança pós-Segunda Guerra Mundial enviaram líderes europeus a se esforçar para apresentar alternativas.

Antes das eleições alemãs no mês passado, Friedrich Merz, chefe da União Democrática Cristã, que já deveria se tornar o próximo chanceler alemão, opinou: “Precisamos ter discussões com os britânicos e os franceses – os dois poderes nucleares europeus – sobre se o compartilhamento nuclear, ou pelo menos a segurança nuclear do Reino Unido e a França, também pode se aplicar a EUA”.

Na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron disse que, em resposta a Merz, ele decidiu “abrir o debate estratégico sobre a proteção de nossos aliados no continente europeu por meio de nossa dissuasão (nuclear)”.

A proposta de algum tipo de acordo europeu de compartilhamento nuclear com a França e o Reino Unido para proteger contra ameaças de Moscou não é novo. Versões dele foram flutuadas por décadas.

Hoje, porém, ressurgir esta proposta não é apenas um erro de cálculo geopolítico; É um beco sem saída estratégico. Reflete uma leitura incorreta do equilíbrio nuclear de energia e dos riscos existenciais de fragmentar ainda mais a arquitetura de segurança da Europa. Em vez de reforçar a dissuasão, essa aposta corre o risco de acelerar a própria instabilidade que procura evitar.

Em meio à crescente imprevisibilidade das relações dos Estados Unidos da Rússia sob o segundo governo Trump, a Europa deve girar do escapismo nuclear para uma agenda ousada do engajamento diplomático no desarmamento nuclear.

A fantasia do compartilhamento nuclear europeu

A proposta de fundadores europeus de compartilhamento nuclear sobre realidade aritmética e estratégica. O arsenal nuclear da Rússia possui 5.580 ogivas, incluindo veículos hipersônicos de Avangard Glide e mísseis balísticos intercontinentais sarmat (ICBMS). Isso diminui o estoque anglo-francês combinado de 515 ogivas.

Essa assimetria não é apenas quantitativa; também é doutrinário. A estratégia de “escala para escalatar” de Moscou representa uma abordagem calculada para a escalada de conflitos projetada para coagir adversários a concessões. É uma estratégia que os arsenais nucleares britânicos e franceses, otimizados para a dissuasão mínima, não podem combater.

Os dados sobre os gastos com defesa revelam uma falha mais profunda: os europeus não têm os fundos ou as capacidades tecnológicas para executá -las ao executar seus ambiciosos planos de rearmazagem.

O orçamento militar de 90,6 bilhões de euros da Alemanha (US $ 98 bilhões) permanece prejudicado por ineficiências, com apenas 50 % dos equipamentos do Exército atendendo aos padrões de prontidão da OTAN. Enquanto isso, a França e o Reino Unido não têm os multiplicadores de força convencionais – redes globais de vigilância, recursos de inteligência ou até tríades nucleares completas – que sustentam a dissuasão prolongada dos EUA. Mesmo que todos os euros centavos da União Europeia anunciassem recentemente 800 bilhões de euros (US $ 867 bilhões), foram gastos em programas de armas nucleares, iniciando frio o tipo de complexo de produção necessário para um impedimento credível ainda levaria décadas.

A tentativa de replicar o modelo de coalição nuclear da OTAN em nível europeu ignora seis décadas de estruturas de comando integradas e falha em abordar ameaças híbridas que agora definem conflitos modernos.

Além disso, substituir uma dependência por outra resolve nada. Os proponentes afirmam que o compartilhamento nuclear oferece proteção, mas a realidade é que ela pode levar à subjugação estratégica.

Nem a França nem o Reino Unido provavelmente desistirão do controle sobre seus arsenais nucleares e o transferirão para a UE. Isso significa que um acordo de compartilhamento nuclear reduziria a Alemanha e outros países europeus que participam do acordo para armazéns de ogiva franco-britânica, sem nenhuma agência real. Essa dissuasão de Potemkin – toda a cerimônia, sem substância – só irritaria ainda mais Washington.

Trump já mostrou que não tem escrúpulos em abandonar aliados se não vê benefícios para o interesse estratégico dos EUA. Seus recentes movimentos para impedir o compartilhamento de inteligência e a ajuda militar para a Ucrânia e sua defesa mútua condicionando aos gastos militares expuseram as normas desgastadas da OTAN – a aliança está testemunhando um colapso de propósito compartilhado.

Como observam os especialistas, Trump de “Maga CartaA política externa rejeita explicitamente o altruísmo estratégico. Um caucus nuclear europeu sinalizaria o pânico, validando a visão transacional do mundo de Trump enquanto minaria a coesão da OTAN.

Um clube nuclear europeu aprofundaria a fragmentação, que o encorajaria atores revisionistas como a Rússia e a China, enquanto diverge os recursos de lacunas críticas no avanço da IA, produção econômica sustentável e resiliência energética que definem o poder do século XXI.

O argumento econômico agrava a loucura. Derramar bilhões de euros dos recursos finitos da Europa em ogivas redundantes, ao mesmo tempo em que negligenciam as lacunas práticas na capacidade convencional, não é uma má prática geracional.

Desarmamento e RealPolitik fiscal

A oportunidade da UE não reside na postura nuclear, mas na revitalização do controle e mediação de armas. O colapso do diálogo estratégico dos EUA na Rússia desde a invasão da Ucrânia deixou estruturas críticas de controle de armas em desordem.

O novo Tratado de Start, que limita a ogivas nucleares estratégicas a 1.550 para a Rússia e os EUA, continua sendo o último pilar do controle bilateral dos braços. Sua expiração em 2026 sem sucessor marcaria a primeira vez desde 1972 que as superpotências nucleares do mundo operam sem limites mutuamente verificados – um cenário que poderia desencadear uma nova corrida armamentista nuclear.

Aqui está a oportunidade da Europa. Em vez de perseguir um guarda -chuva nuclear europeu, ele poderia liderar os esforços para reviver o diálogo de desarmamento nuclear.

A Áustria, um membro da UE, já desempenhou um papel fundamental nas negociações nucleares entre o Ocidente e o Irã, bem como as discussões de controle de armas dos EUA na Rússia-China-China de 2020. Isso o posiciona como um local ideal para reiniciar as negociações sobre questões de redução de risco nuclear, especialmente no momento em que Washington está aberto a um diálogo renovado com Moscou.

A liderança do desarmamento nuclear seria o tipo de liderança que refletiria uma interpretação mais madura da política de segurança, em vez de buscar uma dissuasão nuclear impossível.

Alguns críticos sustentam que a negociação com a Rússia recompensa a agressão. No entanto, a história mostra que até adversários amargos podem cooperar no controle de armas quando os interesses se alinham. O Tratado de Forças Nucleares de Ranco Intermediário de 1987, que eliminou 2.692 mísseis, foi finalizado após anos de tensões aumentadas entre a URSS e os EUA no início dos anos 80.

O tratado não conseguiu porque o presidente dos EUA, Ronald Reagan e o líder soviético, Mikhail Gorbachev confiava entre si, mas porque desmantelando mísseis salvou ambos os lados uma quantidade significativa de fundos que teriam continuado a corrida armamentista e a manutenção da ordenança destruída.

Hoje, com a economia da Rússia vacilando em meio à guerra na Ucrânia e na fixação de Trump com corte de custos, há uma oportunidade de buscar outro acordo se o desarmamento não for enquadrado como idealismo, mas como pragmatismo fiscal. A Europa pode ajudar a intermediar um acordo que serve as carteiras de todas as partes – e a sobrevivência da humanidade.

As conseqüências não intencionais dos gambits nucleares de primeiro mandato-corridas de armas escaladas, alianças corroídas e adversários encorajados-oferecem lições de advertência. Seu segundo mandato, no entanto, pode oferecer uma oportunidade de mudar o relógio do dia do juízo final de seu posição de 89 segundos à meia -noite.

A Europa agora enfrenta uma escolha: se apegar às relíquias da Guerra Fria enquanto o planeta queima, ou pioneiro em um paradigma de segurança priorizando a sobrevivência planetária sobre a vaidade de grande potência. A decisão que toma definirá não apenas o futuro da Europa – mas toda a humanidade.

As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente a postura editorial da Al Jazeera.