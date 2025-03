A FIFA acusou de bloquear a inspeção do trabalho no 2026 Copa do Mundo do World Stadium | FIFA

Paul MacInnes



A FIFA foi acusada de renegar um compromisso de garantir a segurança dos trabalhadores em Copa do Mundo Projetos recusando os inspetores Acesso para observar as condições no Estádio Azteca do México.

Representantes do sindicato do edifício e dos trabalhadores da madeira internacionais dizem que foram informados na segunda-feira antes de uma visita planejada que não teria acesso ao local de 80.000 pessoas, que está sendo reformado para a Copa do Mundo de 2026.

O BWI argumenta que houve um escrutínio mínimo das condições de trabalho em projetos da Copa do Mundo no México, dizendo que há “opacidade sistêmica” nas informações relacionadas aos desenvolvimentos. Ele afirma que um acordo mais amplo sobre “inspeções conjuntas” nos três países anfitriões para o torneio de 2026 – México, EUA e Canadá – foi negociado com FIFAapenas para o corpo que governa antes de assinar.

A FIFA diz em sua política de direitos humanos que “se esforça para defender e promover os mais altos padrões internacionais do trabalho” e “procura garantir o respeito pelos padrões trabalhistas por seus parceiros de negócios e nas várias atividades diretamente ligadas às suas operações”.

O secretário geral do BWI, Ambet Yuson, disse que a FIFA estava “evitando sua responsabilidade” em relação aos trabalhadores e que o órgão governamental do futebol global não aprendeu com as preocupações com direitos humanos relacionados a torneios recentes.

“A FIFA continua prometendo ao mundo um espetáculo enquanto esquiva sua responsabilidade para com os próprios trabalhadores que possibilitam”, disse Yuson. “O presidente da FIFA, Gianni Infantino, não tem nenhum problema em aparecer em fotos com o presidente dos EUA, mas a FIFA nem consegue garantir proteções básicas para os trabalhadores que construíram seu próprio show da Copa do Mundo.

“Eles não aprenderam nada com o Catar e a Rússia. Não há mais desculpas. Não há mais atrasos. A FIFA deve agir agora, ou a Copa do Mundo da América do Norte 2026 será outro caso de promessas quebradas e trabalhadores negligenciados. ”

Em dezembro do ano passado, um comitê da FIFA constatou que um “argumento credível” poderia ser feito para a FIFA ter contribuído para “vários graves impactos dos direitos humanos” durante o acúmulo da Copa do Mundo no Catar. O BWI já havia cooperado com a FIFA nas inspeções no local de trabalho e esteve envolvido em garantir condições de trabalho apropriadas nas últimas quatro Copas do Mundo, inclusive no Catar.

A asteca, que sediou as finais da Copa do Mundo de 1970 e 1986, é para organizar cinco jogos durante Copa do Mundo 2026 Como um dos 16 locais de torneios. Sua reforma tem um orçamento comprometido de US $ 1 bilhão (£ 773 milhões) e criou cerca de 1.000 empregos.

A FIFA foi abordada pelo The Guardian para comentar.