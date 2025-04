A lenda do Bayern Thomas Müller para deixar o Club após 25 anos – DW – 04/04/2025

O Estados Unidos Senado na manhã de sábado aprovou um plano orçamentário que estenderá trilhões de dólares do presidente Donald Trump’s 2017 incentivos fiscais e cortar os gastos do governo.

O Republicano-Controlou a Câmara Alta do Congresso o que Trump chamou de “Big e Beautiful Bill” em 51 votos para 48.

Quais são as implicações do voto?

A votação após uma sessão legislativa a noite toda foi em grande parte de acordo com as afiliações do partido, com duas dissensões dos proeminentes senadores republicanos Susan Collins, do Maine e Rand Paul, de Kentucky.

A aprovação permitirá que o Partido Republicano – que tem maiorias no Senado e na Câmara – para aprovar cortes de impostos nas duas câmaras do Congresso, sem ter que confiar em votos da oposição Partido Democrata.

O projeto ocorre em meio a uma turbulência econômica recente nos EUA causada por Imposição de tarifas de Trump nos parceiros comerciais do país.

O plano de tarifas de Trump assustou os mercados globais (arquivo: 2 de abril de 2025) Imagem: Brendan Smialowski/AFP

O tarifas – que são impostos sobre mercadorias estrangeiras importadas para os EUA – enviaram mercados globais que caíram, pois os analistas alertam sobre uma possível recessão e custos crescentes para os consumidores americanos.

Os analistas estimam que a estrutura do orçamento acrescentará cerca de US $ 5,7 trilhões (5,2 trilhões de euros) à dívida do governo dos EUA nos próximos 10 anos, embora os republicanos tenham argumentado que custará US $ 1,5 trilhão.

O projeto de lei também busca elevar o teto da dívida do governo em US $ 5 trilhões, que o Congresso deve aprovar antes do recesso do verão para evitar a inadimplência de US $ 36,6 trilhões em dívidas.

O que disseram republicanos e democratas seniores?

Lindsey Graham, presidente do Comitê de Orçamento do Senado Republicano, permitiu que os cortes de Trump em 2017 – o desempenho legislativo de seu primeiro mandato – a expiração significaria um aumento de 22% para o contribuinte médio.

Os cortes em 2017 também viram o principal imposto corporativo reduzido de 35% para 21%. Essa redução não se deve ao expirar.

Os democratas acusaram os republicanos de sacrificar os programas cruciais de bem -estar para ajudar a pagar pelos enormes incentivos fiscais que, segundo eles, beneficiarão desproporcionalmente os cidadãos mais ricos do país.

“O projeto de lei republicano que agora senta antes do Senado é veneno”, disse o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, chamando as políticas de Trump de “um desastre”.

“Mas, como os americanos aprendem que os republicanos estão fazendo isso simplesmente para dar cortes de impostos aos ultra-ricos, um choque elétrico passará pelo povo americano”, acrescentou Schumer.

Schumer disse que o plano do Partido Republicano só beneficiaria os super ricos Imagem: J. Scott Applewhite/AP Photo/Picture Alliance

Por que a sessão durou tanto?

O debate, que começou na quinta -feira e durou até o início da manhã de sábado, viu os democratas propõem mais de 20 emendas ao pacote de orçamento apresentado pelos republicanos do Senado.

Algumas das emendas propostas incluíram a proibição de cortes de impostos para os mega-ricos, para encerrar as tarifas de Trump, conter suas tentativas de reduzir os gastos do governo e proteger o serviço social e os serviços relacionados, incluindo o Medicaid.

As únicas propostas para receber apoio do Partido Republicano foram aquelas que protegem o Medicare- um programa federal de seguro de saúde dos idosos- e do Medicaid- que é um programa estadual e federal conjunto que fornece seguro de saúde a pessoas com renda limitada.

Editado por: Jenipher Camino Gonzalez