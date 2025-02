À medida que o exército do Sudão derruba RSF de Cartum, as reações sudanesas são mistas | Notícias de guerra do Sudão

Muitos civis sudaneses estão recebendo o exército como um libertador à medida que avança em toda a capital, Cartum, para derrubar as paramilitares forças de apoio rápido (RSF).

Mas os ativistas no solo dizem que ambos os lados estão cada vez mais recorrendo a táticas brutais, que estão exacerbando a crise humanitária.

Em 1 de fevereiro, o Artilharia paramilitar Em um mercado lotado em Omdurman, matando pelo menos 56 pessoas.

Uma semana depois, o RSF deteve dois trabalhadores de socorro locais bem como o gerente de um dos últimos hospitais em funcionamento em Cartum, localizado em um “Cinturão do Sul” historicamente marginalizado, onde minorias étnicas das regiões periféricas do Sudão vivem predominantemente.

A Al Jazeera não conseguiu verificar o destino das três pessoas.

Enquanto isso, o Exército está encontrando resistência mais rígida do RSF no centro de Cartum e no amplo distrito de Sharq El-Nilo (Nilo Oriental). Ele reagiu ao impor um cerco parcial a esses distritos da cidade na semana passada, disseram ativistas ao Al Jazeera.

“No momento, a cidade está sitiada … e a única maneira de sair é ir para o oeste para Darfur, mas essa rota é alvo de drones (exército) e caças”, disse Augreis*, um ativista local e voluntário humanitário que reside no leste Cartum.

“Muitas famílias foram mortas tentando sair dessa maneira”, disseram à Al Jazeera.

Retorno agridoce

Desde abril de 2023, o RSF e o Exército estão trancados em um conflito brutal sobre o controle do país.

O conflito gerou a “maior crise humanitária do mundo”, com dezenas de milhares de pessoas que se acredita estar mortas por violência armada e cerca de 12,5 milhões de arrancados de suas casas.

Em todo o país, o RSF confiscou as terras e casas das pessoas depois de expulsar comunidades e habitantes indígenas.

Após os avanços do exército em Cartum North e Omduman – duas das três cidades que compõem a região da Capital Nacional de Cartum – milhares de combatentes da RSF abandonaram as casas que haviam ocupado e fugiram para Darfur, sua fortaleza tradicional.

Montasser*, um ativista local e trabalhador de socorro, disse à Al Jazeera que muitas pessoas deslocadas estão gradualmente retornando para suas casas em Omdurman, Jubilant, que o Exército expulsou o RSF.

Ele observou, no entanto, que muitos permanecem deslocados porque suas casas – e às vezes bairros inteiros – foram significativamente danificados ou destruídos.

“Muitas pessoas perderam suas casas e tudo dentro de suas casas foi saqueado (pelo RSF). Além disso, não há água ou eletricidade em seus bairros e eles não têm internet … em alguns casos, o exército ainda precisa limpar cadáveres das ruas ”, disse Montasser.

Alguns fogem com medo de represálias

Milhares de civis fugiram de Cartum nas últimas semanas por medo de que o exército e seus combatentes aliados os matem, dizem ativistas no chão.

O Exército teria como alvo trabalhadores de socorro locais, médicos e pessoas que eles consideram ser originalmente do oeste ou do sul do Sudão, de acordo com grupos de direitos, ativistas e vítimas dos ataques.

Centenas de milhares de pessoas das tribos ocidentais ou do sul nasceram e foram criadas em Cartum depois que seus pais fugiram de guerras devastadoras no Sudão do Sul, nas Montanhas Nuba e Darfur durante os anos 90 e 2000.

“O medo no rosto de muitas pessoas é muito óbvio. Eles estão com muito medo e não se sentem com direito a (Cartum) ”, disse Auguis, o trabalhador de assistência em East Houtoum.

“Sim, eles nasceram aqui, mas têm a sensação de que este lugar não é deles. Se você é do norte ou do leste (do Sudão), se sente mais com direito a Cartum agora ”, disse Auguis à Al Jazeera.

Ela explicou que muitas pessoas rapidamente fugiram ou se prepararam para fugir de Cartum depois que viram o exército cometer o que ela descreveu como “massacres” e “limpeza étnica” em Wad Madani, a capital do estado de Gezira, a troca de pão do Sudão.

Quando lutadores apoiados pelo exército capturaram a cidade no mês passado, Eles direcionaram sistematicamente o kanabi – Acampamentos agrícolas que atraem trabalho explorado do Sudão Ocidental e do Sul.

Centenas de pessoas foram mortas com base na suspeita de que apoiaram o RSF devido às suas origens étnicas, segundo vítimas, monitores locais e liderança do Exército, que culpou os atos de “indivíduos” pelas violações.

De acordo com o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas (OHCHR), grupos de caça apoiados pelo exército têm extrajudicialmente matou 18 pessoas com base em sua origem étnica percebida enquanto recuperava Cartum North.

O porta -voz do Exército, Nabil Abdullah, nega as alegações.

“Essas acusações não estão corretas”, disse ele à Al Jazeera. “As forças armadas sudanesas estão completamente comprometidas em defender as leis do Sudão, as leis da guerra e as resoluções internacionais”.

Ataques e saques

Nas últimas três semanas, os combatentes da RSF saquearam os principais mercados e invadiram casas para roubar eletrônicos, ouro e dinheiro antes de se retirar das áreas em que o exército depois recuperou.

Com o exército agora ameaçando entrar em Sharq El-Nile, o RSF está aterrorizando pessoas no distrito, invadindo casas para confiscar dinheiro, kits de Internet de ouro e Starlink, que permitem que os civis acessem a Internet via satélite quando o serviço de rede não estiver disponível.

Musab*, um trabalhador de socorro local, disse que os combatentes da RSF invadiram sua casa em 3 de fevereiro e agrediram todos os homens.

Eles confiscaram celulares e dispositivos Starlink em uma aparente tentativa de acumular -os, mas Musab escondeu o seu Just a tempo.

Além disso, Musab diz que o RSF sabe que os trabalhadores de socorro locais recebem dinheiro do exterior – da diáspora sudanesa ou das agências de ajuda – e estão constantemente tentando roubá -las.

“O RSF está procurando trabalhadores de socorro locais porque eles sabem que estamos recebendo algum dinheiro. Então, eles estão nos procurando e tentando ter acesso às nossas contas ”, disse ele.

A Al Jazeera enviou perguntas por escrito à Bateria de Imprensa da RSF, pedindo para responder às acusações de que está saqueando e atacando civis à medida que o Exército avança.

Nenhuma resposta foi recebida da Office de Imprensa no momento da publicação.

Musab insiste que os abusos do RSF em Sharq El-Nile estão se tornando insuportáveis.

“Todos os dias, eu me mudar de casa em casa. Eu nunca posso ficar em um só lugar, para que eu possa evitá -los ”, disse ele à Al Jazeera.

“Tenho mais medo do RSF do que do exército neste momento”, disse ele.

*Os nomes foram alterados para proteger fontes