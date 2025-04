A Nigéria confronta a nova ‘ameaça de drones’ de Iswap – DW – 16/04/2025

Presidente chinês Xi Jinping Encontrou -se com o rei da Malásia, o sultão Ibrahim, na quarta -feira, durante uma turnê pelo sudeste da Ásia, após o governo Trump Tarifas de varredura.

Mais tarde na quarta -feira, Xi manterá conversas com o primeiro -ministro Anwar Ibrahim Em um jantar estadual na capital administrativa de Putrajaya, fora de Kuala Lumpur.

O Malásia O Ministério das Relações Exteriores disse que ambos os líderes assinarão vários acordos bilaterais.

Novos acordos bilaterais durante a guerra comercial dos EUA

Na segunda -feira, o presidente chinês XI se reuniu com a LAM, o secretário geral do Partido Comunista do Vietnã e o presidente do Vietnã Luong Cuong.

China e Vietnã Assinou vários acordos sobre cooperação em cadeias de suprimentos e um projeto ferroviário conjunto. XI também prometeu maior acesso às exportações agrícolas vietnamitas para a China.

“Como beneficiários da globalização econômica, a China e o Vietnã devem fortalecer a resolução estratégica, se opõem conjuntamente atos unilaterais de bullying, defender o sistema global de livre comércio e manter estáveis ​​as cadeias industriais e de suprimentos globais”, disse Xi, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

O presidente chinês Xi Jinping (à esquerda) se encontrou com o presidente do Vietnã, Luong Cuong (à direita) em Hanói Imagem: Athit perawongmetha/pool/afp/getty imagens

Presidente dos EUA Donald Trump reagiu à reunião da China e do Vietnã como sua tentativa “de descobrir como ferrar os Estados Unidos da América”.

Na Malásia, espera -se que Xi discuta um acordo de livre comércio entre a China e os membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Vietnã e Camboja são membros, e a Malásia é Cadeira Asaasan.

Oh Ei Sun do Pacific Research Center of Malaysia Think Tank disse à Associated Press que a turnê do sudeste da Ásia de Xi era como “um grupo de amigos se aconchegando por calor contra o clima severo”.

Mas as reivindicações territoriais da China no mar da China Meridional são um ponto de emissão com o Vietnã e a Malásia. O primeiro-ministro malaio Ibrahim declarou no ano passado em setembro que a Malásia não se curvará às demandas da China por interromper sua exploração de petróleo e gás em um petróleo rico em petróleo Mar da China Meridional.

Editado por: Zac Crellin