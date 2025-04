A preocupação cresce com a queda dos preços do petróleo – DW – 14/04/2025

A montanha -russa tarifária aquele presidente dos EUA Donald Trump Aceitou a economia global nas últimas semanas, teve um impacto significativo em uma mercadoria importante em particular: óleo.

Enquanto o preço do benchmark de Brent, amplamente utilizado, está diminuindo constantemente desde que Trump voltou ao cargo em meados de janeiro, seu jardim de rosas “recíproco”anúncio de tarifas de 2 de abril, ele caiu no nível mais baixo em quatro anos.

O petróleo Brent estava negociando em quase US $ 60 (€ 52,8) um ​​barril nos últimos dias, uma taxa não vista desde o COVID 19 A pandemia impactou severamente os preços do petróleo.

A natureza retaliatória da guerra comercial EUA-China sobre tarifas está afetando as expectativas de crescimento global, enquanto a incerteza geral em torno do comércio está pesando pesadamente em um preço do petróleo que já estava sob pressão.

“Não é apenas uma questão de política abrupta e taxa de tarifas, mas o nível contínuo de incerteza e a abordagem de tit-for-tat”, disse Carole Nakhle, CEO da consultoria de energia Crystol Energy.

“Acrescente a isso o fato de que isso aconteceu quando a demanda de petróleo não estava crescendo enquanto a oferta é abundante, o resultado é os níveis de preços que estamos vendo atualmente”.

OPEP+ CHOQUE

Outro grande desenvolvimento nos mercados globais de petróleo ocorreu no dia seguinte ao anúncio de Trump, quando o OPEP+ deu um grande choque. A aliança vagamente afiliada de 12 OPEP Membros e 10 das principais nações que não exportam petróleo do mundo disseram que estava planejando aumentar drasticamente o fornecimento em maio.

Liderado pela Arábia Saudita e Rússia, a OPEP+ tem consistentemente produção limitada na última década para manter altos preços do petróleo e era amplamente esperado para manter essa política.

Mas os especialistas acreditam que o dramático pivô é uma tentativa de reinar em países como o Cazaquistão e o Iraque, que desrespeitaram cotas produzindo mais do que o acordado.

Nakhle suspeita que os membros da OPEP+ não conforme “esgotaram a paciência dos membros mais disciplinados” porque eles estão “carregando o fardo dos cortes” há algum tempo.

O movimento OPEP+ para aumentar a produção foi uma grande surpresa Imagem: Alexey Vitvitsky/Sna/Imago

O Cazaquistão, por exemplo, enfureceu a Arábia Saudita, aumentando a produção em um novo projeto em seu campo de petróleo de Tengiz, produzindo consistentemente alvos acima.

Enquanto isso, o Iraque reduziu recentemente a produção, mas não fez os cortes que prometeu compensar transgressões anteriores.

Embora o movimento da OPEP+ tenha impulsionado os preços do petróleo, atingindo as receitas de artistas como Cazaquistão e Iraque, ele também afetará negativamente todos os membros.

Nakhle acredita que isso sugere que a aliança está pronta para um ambiente de preço mais baixo de longo prazo nos mercados globais de petróleo. “Opep+ acredite … seria melhor para alguns membros, especialmente aqueles que investiram fortemente na expansão de sua capacidade de produção, para proteger a participação de mercado”.

Ela também acha que a aliança pode antecipar uma queda na produção de produtores estabelecidos como Rússia, Venezuela e Irã devido a fatores geopolíticos, como sanções e possível ação militar contra o Irã. “Portanto, o mercado pode absorver os barris adicionais sem preços de colisão”, disse ela.

Preocupação no Kremlin

O próprio Trump elogiou a queda dos preços do petróleo como um sinal aparente de suas políticas econômicas bem -sucedidas. Ele postou na plataforma de mídia social da verdade que “temos tudo em níveis que ninguém jamais pensou ser possível”.

No entanto, vários analistas dizem que a queda do preço do petróleo é um sinal de seriidade de preocupação com o estado da economia global. Goldman Sachs disse que o petróleo Brent pode cair abaixo de US $ 40 por barril até o final de 2026 em um “cenário extremo”.

Para a Rússia, o preço de queda pode ter profundas implicações econômicas e políticas. O país foi capaz de resistir sanções econômicas maciças Desde o início de seu Invasão da Ucrânia Em fevereiro de 2022, graças a Os preços crescentes do petróleo aumentam suas receitas.

Especialistas há muito sugeriram que os preços do petróleo possam afetar severamente os planos orçamentários e de gastos da Rússia e, como resultado, poderiam forçar um repensar em sua campanha militar na Ucrânia.

O petróleo dos Urais da Rússia negociou com um desconto de cerca de 10% abaixo do petróleo Brent desde a guerra na Ucrânia Imagem: Ole Berg-Rusten/NTB/Picture Alliance

Os gastos com defesa mais que triplicaram desde 2021 e devem atingir um recorde de 13,5 trilhões de rublos (US $ 122 bilhões, 102 bilhões de euros) no orçamento de 2025, outro grande aumento de 25%.

De acordo com os dados compilados pela agência de notícias Reuters, o preço do petróleo da Rússia, URALS, para cargas, carregando os portos de Primorsk, Ust-luga e Novelossiisk, caiu para cerca de US $ 53 por barril na semana passada.

Chris Weafer, consultor de investimentos que vive e trabalha na Rússia há mais de 25 anos, disse à DW que, se essa taxa continuar ou cair ainda mais, forçará o banco central russo a “enfraquecer significativamente o rublo” e possivelmente forçar o governo a reduzir seus planos de gastos.

Weafer diz que, embora o petróleo não represente mais a parcela das receitas russas que costumava – cair de cerca de 50% há uma década para cerca de 30% hoje – uma queda sustentada no preço do petróleo teria um grande impacto em todos os aspectos da política do Kremlin.

Chamando isso de “fator de balanço muito significativo”, disse Weafer, se as receitas de petróleo caíssem em meio a mais preços queda, o governo simplesmente não teria o “dinheiro sobressalente”.

“A posição financeira da Rússia parecerá muito menos segura, talvez dentro de um ano, e isso claramente poderia minar a capacidade da Rússia de negociar um acordo em termos de Ucrânia”, acrescentou.

Editado por: Uwe Hessler