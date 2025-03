A RDC suspende suas exportações de cobalto, um minério essencial para a fabricação de baterias elétricas

A mina de cobalto de Tenke Fungutuume, na República Democrática do Congo em junho de 2023. Emmet Livingstone / AFP

Diante da queda nos preços do cobalto, o República Democrática do Congo (DRC) recentemente suspendeu por quatro meses qualquer exportação desse minério estratégico do qual é o principal produtor mundial, tocando uma arma potencialmente dupla. A medida inesperada pode se afastar de potenciais investidores, mas também incentivar os compradores, ultra -dependentes dos recursos congoleses, para encontrar alternativas, alertar certos especialistas. Em 2024, de acordo com o Instituto Americano de Estudos Geológicos, a RDC forneceu 76 % da produção mundial de cobalto, um minério essencial para a fabricação de baterias de veículos elétricos e cuja demanda explodiu desde 2000.

O governo congolês justificou sua decisão pelo necessário “Estabilização do mercado de cobalto (…) Diante da superabundância da oferta no mercado internacional »que dividiu os preços por quatro em três anos. Essa superabundância “Se deve principalmente ao aumento do suprimento de minério da RDC”Explica à agência France-Presse (AFP) Robert Searle, analista da empresa FastMarkets, especializada em matérias-primas. Segundo ele, a oferta foi “Particularmente aumentou nos últimos dois anos”em particular da empresa, a China Molibdenum, uma das principais produtores do mundo do cobalto, que opera duas das maiores minas do mundo na RDC (Tenke Fungutuume e Kisanfu).

Além disso, o cobalto é um subproduto do cobre, cujos cursos elevados aumentaram a extração, alimentando o excesso de suprimento de cobalto, de acordo com especialistas. Finalmente, os fabricantes, especialmente os chineses, mostram um interesse crescente em baterias sem cobalto, chamadas LFP (lítio-fosfato), menos eficiente, mas mais baratas, reduzindo a demanda.

A RDC está entre os países menos desenvolvidos do mundo. Em 2024, quase três quartos dos congoleses viviam com menos de 2,15 dólares por dia, de acordo com o Banco Mundial. No entanto, o subsolo do país, muitas vezes descrito como “escândalo geológico”, é um dos mais ricos do planeta. Em 2023, o setor de mineração contribuiu para 70 % do crescimento econômico da RDC. Mas ele é atormentado por um contrabando crônico, bem como por redes criminais e de corrupção – uma situação que passou a piorar o ressurgimento, em 2021, Conflito nas regiões de mineração oriental de Kivu do Norte e Kivu do Sul.

“Crime organizado”

A produção de cobalto, extraída principalmente das minas da província de Katanga (sudeste), é poupada por esse conflito que se enfurece a mais de 1.000 quilômetros de distância. Mas sua cadeia de suprimentos é “Salvar por níveis complexos de crime organizado”notavelmente “Mineração ilegal, contrabando e conluio entre menores ilegais, bandas criminosas organizadas e atores estaduais”observado em junho de 2024 Oluwole Ojewale, pesquisador do The Prompt, um observatório para a luta contra o crime organizado transnacional na África.

Em 2019, o governo congolês criou uma autoridade para regular minerais estratégicos, Arecoms e tentou regular o setor de minas artesanais, proibindo notavelmente o trabalho de mulheres infantis e grávidas ou impondo estudos de impacto ambiental e medidas de rastreabilidade. Ele também confiou o monopólio do marketing de cobalto resultante da extração artesanal e semi-industrial a uma empresa pública, a empresa geral de cobalto. Um decreto recente, publicado no final de fevereiro, estendeu esse monopólio, nunca realmente aplicado.

“O estado não tem capacidade para controlar e fazer cumprir as regras” Que ele promulgou, observa Oluwole Ojewale. E as ONGs continuam a denunciar o emprego de crianças, condições de trabalho perigosas e corrupção nas minas artesanais. A parte do cobalto resultante da extração artesanal é “Muito difícil de avaliar com precisão”de acordo com Robert Searle, que estima que ela caiu nos últimos anos e representa entre 3 % e 5 % da produção total em 2024. Segundo ele, podemos “Say razoavelmente” que a extração artesanal, potencialmente exportada ilegalmente, “Não é responsável pela oferta excessiva”.

A suspensão das exportações começou a trazer os preços, especialmente no mercado chinês. A China tem ações, mas as empresas os consideram insuficientes para cobrir os quatro meses de suspensão e, por falta de fornecedores alternativos, os preços podem ser levados no segundo trimestre, alerta Robert Searle, para quem essa política inclui riscos para a RDC. A proibição, que “Pegou de surpresa” Empresas chinesas tendo “Investou bilhões de dólares na indústria de mineração congolesa”, “Pode frear investimentos adicionais”ele teme, mas também para esfriar os potenciais investidores ocidentais que a RDC tenta atrair.

Além disso, “Um aumento nos preços e distúrbios do cobalto (fornecer) pode levar a um maior uso de baterias com tecnologias usando menos baterias de cobalto ou LFP » Nos próximos anos, Robert Searle avança.