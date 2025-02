A RSF aumenta os ataques ao campo de refugiados Zamzam, atingido pelo Sudão | Notícias das Nações Unidas

As Forças de Apoio Rápido Paramilitar Sudanês (RSF) intensificaram seus ataques ao campo de refugiados de Zamzam, perto de El-Fasher, capital do estado de North Darfur.

Na sexta -feira, moradores e médicos disseram que o RSF atacou o acampamento, que cercou três vezes em uma semana.

Pelo menos sete pessoas foram mortas no acampamento nesta semana, disseram médicos sem fronteiras, conhecidos por seu MSF iniciais franceses, acrescentando que os médicos não conseguiram realizar cirurgias em Zamzam.

Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, disse que os combates renovados incluem o uso de armas pesadas e instou os partidos em guerra a interromper a violência.

Diz -se que o RSF está tentando apertar sua aderência em sua fortaleza de Darfur, perda de terra às forças armadas sudanesas (SAF) na capital, Cartum.

‘Eles aterrorizam’

Quase 22 meses desde que a guerra eclodiu no Sudão entre o RSF e o SAF, o grupo paramilitar ainda controla a maior parte de Darfur no oeste do Sudão e grande parte da região vizinha de Kordofan.

O Exército controla o norte e o leste do Sudão e recentemente obteve ganhos cruciais em Cartum.

Zamzam abriga 500.000 pessoas deslocadas lutando nessa e nas guerras anteriores em Darfur, enquanto El-Fasher, nas proximidades, abriga 1,8 milhão de pessoas e é a última participação significativa contra o RSF em Darfur.

O RSF está sitia a área há meses, alegando que o campo é uma base para as forças conjuntas, ex -grupos rebeldes que agora lutam ao lado do exército.

Alguns moradores do acampamento examinaram buracos no chão para abrigo e proteção, temendo ataques constantes, de acordo com um morador e um vídeo compartilhado por ativistas.

“Dentro dos bairros, eles aterrorizam, roubam e matam … as pessoas se escondem nesses buracos quando estão atirando e quando estão invadindo, porque não há outro lugar para fugir”, disse um morador do acampamento à agência de notícias da Reuters.

A principal autoridade humanitária da ONU no Sudão, Clementine Nkweta-Salami, disse na quinta-feira que ficou “chocada com os ataques ao campo de IDP Zamzam e os bloqueios das rotas de fuga”.

Restrições de ajuda

O RSF também restringiu os esforços de ajuda ao acampamento, de acordo com a ONU e os trabalhadores humanitários.

Em agosto, um relatório da ONU descobriu que é plausível que partes de North Darfur-especialmente o acampamento de Zamzam- estão experimentando “a pior forma de fome”conhecido como Fase 5 do IPC.

A Fase 5 do IPC é uma etapa em uma classificação de fase de segurança alimentar integrada reconhecida internacionalmente (IPC), que indica que pelo menos uma em cada cinco pessoas ou famílias não possui severamente alimentos e enfrentar a fome e a miséria, o que acabaria por levar a níveis críticos de desnutrição aguda e morte .

Após a última violência, a MSF disse que teve que interromper um programa de nutrição para 6.000 crianças desnutridas.

No início deste mês, o grupo havia anunciado que a proporção dos filhos do acampamento que foram desnutridos havia subido para 34 %, um nível semelhante à cidade vizinha de Tawila, à qual muitos fugiram dos ataques da RSF.

Falando na sexta-feira em uma conferência humanitária de alto nível na capital da Etiópia, Addis Abeba, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, descreveu a situação no Sudão como uma catástrofe em uma “escala e brutalidade impressionantes”.

“Devemos fazer mais – e fazer mais agora – para ajudar o povo do Sudão a sair desse pesadelo”, disse ele, pedindo aos líderes mundiais que usem sua influência pela paz e a melhorar os esforços de ajuda humanitária antes do mês sagrado do Ramadã, que começa em cerca de 10 dias.