A Rússia diz que 1 morto em Kursk Drone Strike – DW – 15/04/2025

Grupo de direitos humanos Anistia Internacional anunciou que é Abrindo uma nova seção de Hong Kong “no exílio” Para substituir os dois escritórios, fechou o território chinês em 2021 em meio a uma lei de segurança repressiva imposta lá por Pequim.

A secretária-geral da Anistia, Agnes Callamard, disse na terça-feira que a nova seção “demonstra a resiliência de nosso movimento, nossa determinação de nunca ser silenciada e nosso compromisso de defender os direitos humanos, independentemente dos desafios que enfrentamos”.

Como o novo escritório será executado?

A nova filial está oficialmente registrada na Suíça e será executada por Hong Kong Ativistas que vivem na diáspora na Austrália, Canadá, Taiwan, Grã -Bretanha e EUA.

A Anistia disse que o escritório é o primeiro a ser “fundado e opera inteiramente no exílio”.

O ex -legislador de Hong Kong, Fernando Cheung, que ingressou no escritório como membro do conselho, disse que operar no exterior permitiria mais liberdade de ação do que no próprio Hong Kong.

“É claro que a situação dos direitos humanos de Hong Kong continuou a piorar, “ disse Cheung. “Estando no exterior, temos mais latitude para falar e nos conectar com outros grupos internacionais, além de realizar pesquisas e responder a eventos”.

De acordo com o site da Anistia, o novo escritório, chamado Anistia Internacional de Hong Kong no exterior (AIHKO), “se concentrará em defender os direitos humanos dos Hongkongers, dentro de Hong Kong e no exterior, ampliando suas vozes e promovendo uma forte comunidade de diáspora globalmente”.

Qual é a situação em Hong Kong?

A ex -colônia britânica de Hong Kong foi devolvida a China Em 1997, após 156 anos de domínio britânico, provocando uma onda de emigração antes da entrega em meio a temores de que os direitos civis e o estado de direito sejam corroídos pelo domínio chinês.

Pequim, desde então, apertou o controle do centro financeiro, principalmente desde protestos maciços pró-democracia em 2019 Isso levou à imposição de uma lei de segurança nacional, criminalizando os atos considerados pelas autoridades como subversivos.

Quando Fechando seus escritórios em Hong Kong em 2021Anistia citou os riscos representados pela lei de segurança para suas atividades, dizendo que “tornou efetivamente impossível” e outros grupos de direitos trabalham livremente.

Até agora, Hong Kong prendeu pelo menos 322 pessoas e condenou 163 delas sob duas leis de segurança – uma imposta por Pequim e uma introduzida pelas autoridades locais no ano passado.

A Anistia diz que, além disso, mais de 10.000 pessoas, muitos deles estudantes, foram presos por atividades relacionadas a protestos desde 2019.

Editado por: Zac Crellin