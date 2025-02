A Suprema Corte americana bloqueia temporariamente um pedido para demitir um alto funcionário

Julien Bayou durante a sessão de perguntas no governo, na Assembléia Nacional, em 21 de maio de 2024. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Dois dias após o anúncio de sem seguir -up da investigação Visando Julien Bayou, os ecologistas deploraram o “Sofrimento” e “Consequências negativas” que este caso fez com que o ex -chefe do partido, que acusa a liderança atual de “Mediocridade” e “Covardia”.

“Lamentamos que esse caso, amplificado por sua cobertura da mídia, pudesse ter causado sofrimento e tendo consequências negativas na vida de Julien Bayou”escreva os ecologistas Em um comunicado de imprensapublicado em seu site. “Lamentamos o impacto que(Elle) Tive em nosso movimento, tanto criticado por fazer muito quanto não o suficiente, e em todos os seus ativistas e ativistas ”acrescenta a parte, especificando que ele iniciará um debate interno sobre “As lições a serem aprendidas”.

O procedimento de assédio moral e abuso de fraqueza visando Julien Bayou, aberto após uma queixa de seu ex-parceiro, foi classificado sem acompanhamento «Ausência D’Infração». As conclusões, feitas em outubro, de uma investigação interna realizada pelo partido foi na mesma direção.

Mas o ex -deputado acredita que ele tem “Tudo perdido”. “Mediocridade”, “covardia”, “basness” : Sexta-feira, Ele lançou uma acusação violenta contra seu antigo partido durante uma conferência de imprensa em Paris. Em questão: a administração pela administração deste caso, que havia começado no final do verão de 2022 e pressionou o Sr. Bayou a renunciar de suas funções como secretário nacional de ambientalistas e co -presidente do grupo na Assembléia Nacional.

“Esta longa sequência deve nos guiar para melhorar nossas práticas políticas”escreva os ecologistas, que se lembram de seus “Anexo ao princípio da presunção de inocência” e enfatize que a questão da luta contra a violência sexual e baseada em gênero permanece “No coração de (deles) compromisso político “. Por sua parte, o membro do meio ambiente Sandrine Rousseau, que havia questionado as conclusões das duas pesquisas internas, reiterou -a ” apoiar (para) vítimas “ Na rede social blueskyreconhecendo que ele era “Momentos mais difíceis do que outros na política. Este é um “.

