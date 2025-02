A trégua de Israel-Lebanon é um cessar-fogo ou uma capa?

O governo do Camboja foi cada vez mais acusado de visar jornalistas locais e estrangeiros relatando questões sensíveis, levantando a questão de saber se os relatórios no país do Sudeste Asiático estão se tornando mais arriscados do que nunca.

Em um dos incidentes mais recentes, o jornalista britânico Gerald Flynn foi negado a reentrada em Camboja No Aeroporto Internacional de Siem Reap, no mês passado, após umas férias curtas na vizinha Tailândia.

Flynn disse que os funcionários da imigração cambojana informaram que seu visto era falso e que ele foi “banido permanentemente” de retornar ao Camboja. Ele foi forçado a embarcar em um voo de volta para Tailândia.

Flynn, um escritor de funcionários da Mongabay, um site de notícias de conservação dos EUA, contribuiu recentemente para um documentário de um meio de comunicação francês sobre os desafios ambientais do Camboja-descobertas que o governo do Camboja chamou de “notícias falsas. “

Os perigos de reportar no Camboja

Nathan Paul Southern, diretor de jornalistas e operações do The Eyewitness Project, uma organização de jornalismo investigativo, relatou regularmente no Camboja nos últimos anos. Ele alerta que qualquer relatório que envergonha o estado é perigoso.

“Dentro do Camboja, praticamente todo mundo está autocensando, deixando a profissão ou fugindo. questões ambientais é especialmente perigoso, mas cobrindo outras crises que envergonham o governo (é) matar ou presas as pessoas também “, disse ele à DW.

Em dezembro, o jornalista ambiental do Camboja Chhoeung Chheng foi baleado enquanto investigava ilegal desmatamento Na província de Siem Reap. Mais tarde, ele morreu de suas feridas. As autoridades alegaram que haviam capturado o atirador e o incidente foi uma disputa pessoal.

A morte de Chhoeung ecoa um caso semelhante de uma década antes, quando o jornalista Tiang Try foi baleado e morto enquanto investigava a exploração ilegal no Camboja.

Liberdade de imprensa em declínio em todo o mundo

As autoridades cambojanas também foram acusadas de reprimir a defesa dos ativistas ambientais com longas sentenças de prisão.

Em julho de 2024, 10 membros do grupo ativista Mãe Natureza foram condenado a entre seis e oito anos de prisão por conspirar contra o estado do Camboja.

Eles estavam investigando a poluição dos resíduos no Tonle Sap River, em Phnom Penh, e há muito tempo fizeram campanha contra a destruição ambiental em todo o Camboja, alegando vínculos à corrupção.

“O governo do Camboja tornou-se cada vez mais agressivo em relação a qualquer forma de crítica, por mais leve, e para muitas pessoas isso leva a resultados com risco de vida ou que altera a vida, sejam jornalistas corajosos e comprometidos, como Gerry ou apenas pessoas comuns que postam preocupações no Facebook , “Southern disse.

“Jornalistas cambojanos, ativistas e trabalhadores de ONGs que não podem optar por deixar o país estão bravamente assumindo os maiores riscos e obtendo a menor quantidade de apoio e atenção internacionais”.

Jornalistas de aprisionamento

Em novembro, Mech Dara, um conhecido jornalista do Camboja, anunciou que estava deixando a profissão dois meses depois de ser preso e condenado por incitação após a publicação de relatórios que exponham golpes e corrupção on-line. Dara passou mais de 30 dias em detenção antes do julgamento e ainda enfrenta até dois anos de prisão pelos supostos crimes.

Suas acusações são semelhantes às do jornalista cambojano Sok Oudom, que foi condenado a 20 meses de prisão por transmitir notícias falsas com a intenção de causar incitação em 2020.

Desde 2017, vários pontos de venda do Camboja tiveram suas licenças de mídia revogadas, incluindo The Voice of Democracy (VOD), um dos últimos meios de comunicação independentes do Camboja.

Como resultado, mais cambojanos estão se voltando para as mídias sociais para notícias. No entanto, mesmo a publicação nas mídias sociais pode ser arriscada para os jornalistas.

Em 2021, Khou Piseth foi acusado de incitação por criticar as autoridades no Facebook por medidas da CoVID-19, segundo relatos da notícia. No mesmo ano, o Youn Chhiv, que dirigiu o site de notícias Hot Koh Kong, foi condenado a um ano de prisão depois que “postou comentários para causar confusão” no Facebook, disse Vey Phearom, vice -promotor do Tribunal Provincial de Koh Kong.

Camboja despeja Angkor Wat morador

‘Ataque ao jornalismo’

A Alliance Jornalista Camboja (Camboja), uma associação de jornalistas politicamente neutra, baseada em membros, registrou pelo menos 14 casos de repórteres sendo legalmente ou fisicamente direcionados entre julho e setembro de 2024.

Nop Vy, diretor executivo da Camboja, disse que o governo do Camboja está se tornando intolerante ao jornalismo investigativo.

“Descobrimos que o Código Penal (do Camboja) foi (usado) contra jornalistas, em vez de (o) código civil ou a lei de imprensa, que está criando (a) um ambiente de cicatrizes para a imprensa”, disse ele ao DW por e -mail.

“A decisão do governo do Camboja de negar a jornalista britânica Gerald Flynn reentrada ao Camboja e bani -lo do país é um ataque flagrante ao jornalismo e serve como outro exemplo da intolerância ao jornalismo crítico e investigativo das autoridades cambojanas”.

Em resposta a preocupações sobre liberdade de imprensaO Ministério da Informação do Camboja enfatizou seu compromisso de proteger os jornalistas e garantir uma imprensa livre.

Em comunicado sobre o estado da mídia no Camboja em 2024 relatado por O Post Phnom Penhum porta -voz do ministério prometeu continuar criando um ambiente de trabalho seguro para jornalistas no Camboja, apoiando seu desenvolvimento profissional e defendendo a liberdade de imprensa.

“Pedimos a todos os jornalistas que trabalhem com honestidade, integridade e imparcialidade, mantendo dignidade e disciplina enquanto mantêm o interesse público, aderindo a padrões éticos e respeitando os princípios jornalísticos para melhorar o valor e a qualidade do jornalismo e a sustentabilidade do setor de mídia no Camboja”. o declaração disse.

Jornalista exilado produz TV para mulheres no Afeganistão

Uma poderosa ‘dinastia’

O Partido Popular do Camboja (CPP) governa o país desde 1979.

Muitos críticos chamam os líderes do Camboja de “dinastia Hun”. Forma o primeiro -ministro que ela atrasou liderou o Camboja por quase quatro décadas antes de entregar o poder a seu filho, o atual primeiro -ministro Hun Manetem 2023.

Sob o governo deles, o governo apertou seu controle sobre o poder – proibindo oponentes políticos, visando meios de comunicação independentes e reprimindo críticos e dissidentes em casa e no exterior.

Aleksandra Beilakowska, gerente de advocacia de repórteres sem fronteiras (RSF), alerta que o Camboja está suprimindo a mídia independente para controlar a opinião pública e consolidar ainda mais seu poder.

“Ao reprimir os repórteres, o governo do Camboja está enviando uma mensagem arrepiante e ameaça aqueles que ainda estão tentando responsabilizar os que estão no poder”, disse ela.

O Camboja fica no 151º lugar no último ranking do RSF World Press Freedom Index de 180 países e territórios, tendo caído nove lugares nos últimos dois anos.

Editado por: Keith Walker