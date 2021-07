Ação da Zeladoria de Rio Branco é notícia no Jornal A Tribuna

Prefeitura prepara campanha de limpeza na próxima semana na capital acreana

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu em seu gabinete, na tarde dessa terça-feira, 13, o secretário municipal de zeladoria da cidade (SMZC), Joabe Lira que, com sua equipe, apresentou ao prefeito o projeto de lançamento da ação de limpeza da zeladoria para 2021. A solenidade oficial será na próxima semana.



As equipes que irão trabalhar nas 10 regionais da capital foram definidas e já estão em campo desde a última segunda-feira, 12. “A gente apresentou para o prefeito nosso planejamento e queremos revolucionar a limpeza pública em Rio Branco. Nós queremos, já a partir do mês que vem, dobrar a quantidade de equipes que nós recebemos em dezembro de 2020, e com certeza nós vamos dar uma resposta muito mais rápida em relação a limpeza pública. As ações já se iniciaram e foram redivididas em regionais. Hoje nós já temos equipes nas dez regionais de Rio Branco”, explicou o secretário.

Além da ação de limpeza, também foi discutida na reunião investimentos, para deixar cada vez mais humanizado o serviço dos garis e margaridas, que são os responsáveis pela limpeza de Rio Branco. “Nós autorizamos a compra de uma série de equipamentos para poder facilitar o trabalho da Zeladoria e está ampliando o número de pessoas que vão trabalhar para cuidar da nossa cidade, praticamente dobrando o número de pessoas e gastando o mesmo valor que se gastava antigamente.

E com isso quem vai ganhar é a população, porque nós vamos atingir 100% de limpeza dos bairros o ano inteiro. Acaba com essa história de que só se limpa bairro no verão, o bairro tem que ser limpo de janeiro a dezembro”, finalizou o prefeito Tião Bocalom. Por Jornal A Tribuna.