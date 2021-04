Agentes de segurança pública do Acre começam a ser vacinados nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira,6, a vacinação de agentes de segurança contra os efeitos da Covid-19. No Estado do Acre, a distribuição e aplicação dos imunizantes estão sob responsabilidade da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Na última semana, o Acre recebeu mais 22 mil doses de vacina, que serão usadas para imunizar os agentes de segurança pública e para a segunda doses aos idosos que já tomaram o imunizante.

Também na semana passada, o Ministério da Saúde (MS) instituiu que os profissionais passem a integrar os grupos proprietários na aplicação da vacina contra o coronavírus.

O secretário municipal de saúde em Rio Branco, Frank Lima, divulgou um vídeo na noite dessa segunda-feira, 5, para explicar que a capital não está responsável pela aplicação das vacinas nos agentes de segurança, e que só repassará uma parte à Sejusp.

Idosos continuam com aplicação da segunda dose aberta nesta quarta-feira em cinco pontos de vacinação: Na URAP Claudia Vitorino, Eduardo Assmar, Hidaldo de Lima, Roney Meireles, Vila Ivonete e no drive-thru do 7° BEC.