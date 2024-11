Alemanha pode enfrentar eleições antecipadas – DW – 11/04/2024

Ministro das Finanças Christian Lindner desencadeou uma nova disputa que os observadores concordam que está a levar o governo de coligação de centro-esquerda à beira do colapso. Lindner, que é presidente do partido neoliberal Democratas Livres (FDP) escreveu um documento de 18 páginas com propostas para “uma reviravolta económica com uma revisão parcialmente fundamental das principais decisões políticas” – reduzindo os impostos para as empresas, revertendo as regulamentações climáticas e reduzindo os benefícios sociais. Tais propostas são inconciliáveis ​​com as propostas dos seus parceiros de coligação, o Chanceler Olaf Scholzcentro-esquerda Sociais Democratas (SPD) e ambientalista Verdes e visto como uma provocação. Houve duras críticas à iniciativa de Lindner.

Lindner fala de indiscrição, alegando que o artigo não era destinado à publicação.

A discussão chega ao auge uma semana antes da data prevista para apresentação do orçamento para 2025. A oposição conservadora apela novamente à realização de eleições antecipadas.

As próximas eleições gerais estão marcadas para setembro de 2025. As eleições gerais são realizadas na Alemanha a cada quatro anos.

No entanto, eleições antecipadas podem ser realizadas durante crises políticas, quando o chefe do governo, o chanceler, perdeu o seu apoio no parlamento.

As eleições antecipadas têm sido extremamente raras na Alemanha, mas são uma medida democrática vital. São regulamentados pela constituição alemã e requerem a aprovação de vários órgãos constitucionais, nomeadamente do chefe de Estado, o Presidente.

Dois cenários possíveis

De acordo com a constituição alemã, a decisão de realizar eleições federais antecipadas não pode ser tomada pelos membros da câmara baixa do parlamento, pelo Bundestagnem pelo chanceler. Uma dissolução antecipada do parlamento só pode ocorrer de duas maneiras.

No primeiro caso, se um candidato a chanceler não obtiver a maioria parlamentar absoluta – pelo menos 367 votos nos 733 lugares do Bundestag – o presidente alemão pode dissolver o parlamento. Isto nunca aconteceu na história da República Federal da Alemanha.

No segundo caso, um chanceler pode pedir um voto de confiança no Bundestag para confirmar se ainda tem apoio parlamentar suficiente. Se o chanceler não conseguir obter a maioria, poderá solicitar formalmente ao presidente a dissolução do Bundestag no prazo de 21 dias.

Após a dissolução do parlamento, novas eleições devem ser realizadas no prazo de 60 dias. São organizadas da mesma forma que as eleições gerais normais. O oficial de retorno federal e o Ministério Federal do Interior são responsáveis ​​pela sua implementação.

Até à data, foram realizadas três eleições antecipadas para o Bundestag na República Federal da Alemanha: em 1972, 1983 e 2005.

Brandt perdeu intencionalmente um voto de confiança para desencadear eleições antecipadas Imagem: Fritz Rust/aliança de imagens

Willy Brandt

Willy Brandto primeiro chanceler do Partido Social Democrata (SPD), de centro-esquerda, governou em coalizão com o neoliberal Partido Democrático Livre (FDP) a partir de 1969. Seu “Política oriental“(a política voltada para o Leste) levou a um voto de confiança em 1972. Brandt levou adiante sua política de reaproximação durante a Guerra Fria para facilitar as relações com o bloco socialista da Europa Oriental. Foi altamente controverso na Alemanha Ocidental. Surgiram grandes divisões dentro do governo, fazendo com que vários legisladores do SPD e do FDP no Bundestag renunciassem. A maioria do governo foi drasticamente reduzida e o apoio de Brandt caiu para a paridade com os conservadores da oposição, os conservadores. União Democrata Cristã (CDU) e a regional da Baviera União Socialista Cristã (CSU): cada lado tinha 248 representantes no Bundestag.

Esse impasse paralisou os procedimentos, então Brandt procurou uma solução. Em 24 de junho de 1972, afirmou que “os cidadãos” tinham o “direito de garantir que a legislação não parasse”. Ele também disse que havia um perigo crescente “de que a oposição se recusasse fundamentalmente a cooperar de forma construtiva. Portanto, anuncio que estamos buscando novas eleições”.

Brandt apelou a um voto de confiança no Bundestag com o objectivo de perdê-lo, para que a sua chancelaria pudesse ser reconfirmada pelos eleitores em novas eleições. Esta medida foi duramente criticada, também por advogados constitucionais que argumentaram que perder deliberadamente um voto de confiança não era consistente com o espírito da constituição, o Lei Básica.

Brandt manteve seu plano e convocou um voto de confiança em 20 de setembro de 1972 – e perdeu, como havia planejado. Isso abriu caminho para a dissolução do Bundestag e novas eleições, realizadas em 19 de novembro de 1972. Brandt foi reeleito chanceler. O SPD recebeu 45,8% dos votos – seu melhor resultado até o momento. A participação eleitoral foi a mais alta de todos os tempos nas eleições para o Bundestag, com 91,1%.

Kohl saiu vitorioso das eleições gerais desencadeadas depois de derrotar o chanceler do SPD, Helmut Schmidt, em um voto construtivo de desconfiança Imagem: Aliança Ossinger/dpa/picture

Helmut Kohl

Helmut Kohlda CDU, foi responsável pelas segundas eleições antecipadas para o Bundestag, em 1983. Kohl assumiu o poder após um voto construtivo de confiança no então chanceler Helmut Schmidt (SPD), em outubro de 1982. A maioria dos parlamentares havia retirado sua confiança em Schmidt devido a diferenças sobre a sua política económica e de segurança.

Como a coligação de Kohl, CDU/CSU e FDP, chegou ao poder através de um voto de censura e não de eleições gerais, Kohl desejava legitimidade adicional através de eleições gerais. Ele pediu um voto de confiança, que também perdeu deliberadamente em 17 de dezembro de 1982. Isso resultou na dissolução do Bundestag. Kohl disse na época: “Abri caminho para novas eleições a fim de estabilizar o governo e obter uma maioria clara no Bundestag”.

Alguns membros do Bundestag consideraram isso inaceitável e apresentaram uma queixa ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Após 41 dias de audiências, os juízes de Karlsruhe aprovaram o caminho de Kohl para novas eleições através de um voto deliberado de censura. No entanto, sublinharam que um voto de confiança só era permitido durante uma crise “genuína”. As novas eleições realizadas em 6 de março de 1983 confirmaram Kohl como chanceler e seu governo conseguiu prosseguir com uma clara maioria.

O SPD Schröder perdeu para Angela Merkel, da CDU, em sua aposta eleitoral antecipada em 2005 Imagem: Stefan Sauer/dpa/imagem aliança

Gerhard Schröder

O SPD Gerhard Schröder iniciou as terceiras eleições antecipadas na Alemanha, em 2005. Na altura era chanceler e liderava uma coligação com os Verdes. O SPD estava em dificuldades após uma série de derrotas nas eleições estaduais e o declínio do apoio no Bundestag. A diminuição do apoio deveu-se principalmente às controversas reformas da Agenda 2010 de Schröder, que mudaram drasticamente o sistema social e o mercado de trabalho. Schröder apelou a um voto de confiança, que perdeu deliberadamente em 1 de julho de 2005, desencadeando assim novas eleições.

“Estou firmemente convencido de que a maioria dos alemães quer que eu continue neste caminho. Mas só poderei obter a clareza necessária através de novas eleições”, disse Schröder.

Mas seu cálculo deu errado. As eleições antecipadas, em 18 de Setembro de 2005, deram à CDU/CSU de Angela Merkel uma estreita maioria. Ela se tornou chanceler, liderando uma coalizão liderada pela CDU/CSU apoiada pelo SPD. Esse foi o início dos 16 anos de mandato de Merkel.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão. Foi publicado pela primeira vez em 16 de outubro e foi atualizado com as últimas notícias.

