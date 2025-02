Alesp cria frente pró-Israel e homenageia família morta – 24/02/2025 – Painel

Uma mulher que chamaremos de Fátima fugiu Afeganistão com sua família em dezembro de 2021. Ela havia trabalhado para uma organização sem fins lucrativos americana em Cabul até EUA retirando no verão de 2021quando o O Taliban retomou o controle do país.

Ela agora está sediada na capital paquistanesa de Islamabad. E ela está com problemas. Seu visto paquistanês está a dias de expirar, e as autoridades ainda estão processando sua aplicação para renová -lo.

“Estou preocupado com a renovação do meu visto e, se não for renovado, as autoridades oportunas prenderam a mim e à minha família por residir ilegalmente no país”, disse Fátima à DW.

A polícia, incluindo policiais, conduziu um ataque a um prédio onde Fátima mora, procurando refugiados afegãos sem documentos. Ela não estava no prédio na época, mas seu irmão acabou sob custódia.

“Mais tarde, mostramos a eles nossos recibos e provas de solicitação de renovação de vistos, mas a polícia não cooperou”, disse Fátima, que agora está se escondendo das autoridades.

Relógio que se esgota para refugiados em Islamabad e Rawalpindi

Em 2023, Paquistão iniciado Uma iniciativa massiva para repatriar aproximadamente quatro milhões de afegãos que entrou no país nos últimos 40 anos. E embora as autoridades concedessem alguma margem de manobra no ano passado, o governo do Paquistão já estabeleceu um prazo de 31 de março para expulsar ilegalmente o país em que as operações de busca em andamento em janeiro e fevereiro.

Os refugiados afegãos que vivem em Islamabad e na cidade vizinha de Rawalpindi “foram solicitados verbalmente a deixar o Paquistão até 28 de fevereiro”, disse Umber Gillani, especialista jurídico e ativista de direitos, à DW.

Moniza Kakar, advogada que trabalha para a defesa dos refugiados no Paquistão, disse à DW que havia “incerteza e medo” entre os nacionais afegãos na área.

“Desde o início deste ano, mais de 1.000 afegãos foram detidos em Islamabad, e mais de 18.000 foram forçados a deixar Islamabad e Rawalpindi por causa de ordens do governo”, disse ela.

‘Trabalhamos com os americanos há anos’

Amin, 28, é de Cabul. Ela passou anos colaborando com os Estados Unidos na luta contra o Taliban no Afeganistão, antes de também ter que fugir da fronteira com o Paquistão.

Ela diz que estava a poucos dias de ser evacuada para a América, mas isso foi suspenso no mês passado com O presidente Donald Trump assinando uma ordem executiva para suspender um programa de reassentamento de refugiados.

Atualmente, quase 20.000 afegãos aguardam a aprovação do Paquistão para se reastar nos EUA por meio de um programa do governo americano.

“Trabalhamos com os americanos há anos, ajudamos e os apoiamos no Afeganistão, demos a eles uma parte de nossas vidas e eles precisam nos apoiar para que possamos viver em paz”, disse Amin à DW.

Kabul e Islamabad Row em meio a uma crescente repressão

Nos últimos três anos, o relacionamento do Paquistão com seu vizinho Afeganistão se deteriorou.

Islamabad detém as autoridades do Taliban no Afeganistão responsável por sua incapacidade de Controle as operações do Paquistão Tehreek-E-Taliban (TTP)um grupo militante que se formou em 2007 e conduziu vários ataques às forças de segurança paquistanesas.

À medida que as tensões transfronteiriças com o regime do Taliban aumentam, Também foram levantadas preocupações sobre o bem -estar dos afegãos no Paquistão em meio a relatos de suposta intimidação e prisões. O Relator Especial da ONU expressou suas preocupações, afirmando que os afegãos na área merecem tratamento mais humano.

O ativista Gilani diz que milhões de refugiados afegãos no Paquistão estão sendo usados ​​como “reféns para aumentar a pressão sempre que houver tensão entre os dois países”.

Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão rejeitou as reivindicações feitas pelo Afeganistão Chargé D’Acfaires sobre os maus -tratos dos refugiados afegãos no Paquistão, rotulando essas alegações como “equivocadas” e instando Cabul a facilitar o repatriamento suave dos cidadãos afegãos.

Forçado a se mover depois de décadas no Paquistão

O Paquistão acomodou centenas de milhares de refugiados de seu país vizinho, uma situação resultante de décadas de instabilidade regional. Os afegãos que chegaram ao Paquistão após a aquisição do Taliban em agosto de 2021 confiam nas renovações de vistos para permanecer no país, um procedimento caro, incerto e frequentemente sujeito a atrasos significativos.

“As histórias de refugiados são devastadores. As famílias que vivem no Paquistão há anos, até décadas, agora estão sendo arrancadas devido a tensões entre os dois países. Crianças, mulheres e homens que já sofreram tanto estão sendo tratados como se eles Não importa.

ONU diz que o Paquistão tem uma tradição de proteger os afegãos

O principal representante do ACNUR no Paquistão, Philippa Candler, disse à DW que o Paquistão já repatriou mais de 800.000 refugiados afegãos entre setembro de 2023 e o final do ano passado.

“Em dezembro de 2024, o Paquistão recebeu mais de 2,8 milhões de afegãos, com 69% dos refugiados vivendo fora das aldeias refugiadas”, disse ela.

Candler reconheceu a generosidade do Paquistão em sediar refugiados afegãos por décadas e os atuais “desafios econômicos e de segurança” no Paquistão que impulsionam os esforços de repatriamento.

Ao mesmo tempo, o ACNUR exortava o governo de Islamabad a “ver a situação dos afegãos através de uma perspectiva humanitária” e “continuar sua tradição de longa data de proteger os afegãos vulneráveis ​​… independentemente de seu status”.

“É essencial que trabalhemos de mãos dadas com países anfitriões e países de origem para desenvolver mecanismos que capacitem os refugiados a reconstruir suas vidas em segurança e dignidade, incluindo repatriamento voluntário”, disse ela.

“Estamos pedindo diálogo entre os dois países e que a questão dos refugiados seja separada de questões políticas”.

