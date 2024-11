AMER3 dispara 180% após lucro bilionário no 3T; é a virada da varejista?

Nick Ames European sports correspondent



TA faixa na área quase vazia do Legia Varsóvia dizia mais do que qualquer ação em um campo de futebol poderia. Lá embaixo, Dínamo Minsk estavam perdendo por 4 a 0 para o time da casa no jogo da Conference League da semana passada, mas ninguém realmente se importou. “Vozes silenciadas, mas não devem ser esquecidas”, dizia, o slogan continuando sob uma imagem da Bielorrússia reaproveitada para representar mãos agarradas às grades das celas da prisão. “Liberte todos os presos políticos.”

Posteriormente, as tentativas simbólicas da mídia bielorrussa exilada de envolver os jogadores do Dínamo em conversas não relacionadas ao futebol foram frustradas. Os riscos eram demasiado elevados, o potencial de retribuição demasiado grande; todo mundo sabia disso realmente. De volta à fronteira, o lado oposto foi: outra farsa vazia de instituição esportiva que representa pouco além do governo de um estado pária.

Quatro jogadores do elenco do Dínamo voltaram a viajar esta semana, preparando-se para a seleção nacional. Na sexta-feira à noite eles enfrentarão Irlanda do Norte no Windsor Park, em um jogo da Liga das Nações que, por um tempo, ficou envolto em dúvidas. A Bielorrússia está proibida de jogar no seu país natal desde março de 2022, uma punição aplicada pela Fifa e pela Uefa pelo papel do país na facilitação da invasão ilegal russa na Ucrânia. A entrada noutros estados fica ao critério dos anfitriões e o governo do Reino Unido, que impôs sanções à Bielorrússia pelo mesmo motivo, demorou a decidir se deveriam ser concedidos vistos aos jogadores de futebol.

A permissão foi concedida há duas semanas para alívio da Federação Irlandesa, que sentiu que a equipe sofreria indevidamente se o jogo fosse transferido para o exterior. Assim, a Bielorrússia jogará em Belfast, na esperança de pelo menos imitar o impasse “caseiro” do mês passado entre os dois na cidade húngara de Zalaegerszeg e, conscientemente ou não, procurando desviar a impressão de que a sua presença é uma mancha no desporto.

Jogadores da Bielorrússia comemoram gol contra a Eslováquia em 2022. Fotografia: Marko Đurica/Reuters

Acenar com a presença da Bielorrússia na cena internacional implica o endosso tácito da múltiplos horrores. A sua cumplicidade com os abusos da Rússia é suficientemente terrível antes que o quadro interno e um histórico atroz em matéria de direitos humanos, no qual o futebol e os jogadores de futebol não foram poupados, sejam explicados. Acredita-se que existam mais de 1.300 presos políticos, os mesmos indivíduos referenciados pelos torcedores em Varsóvia, na Bielo-Rússia. Estas prisões têm sido frequentemente o resultado da menor oposição ao regime autoritário de Alexander Lukashenko.

Mais de um jogador passou um tempo na prisão. Acredita-se que cerca de 48 jogadores de futebol tenham sido colocados na lista negra do Ministério do Desporto da Bielorrússia por expressarem opiniões antigovernamentais, participarem em manifestações ou recusando-se a participar de demonstrações de apoio. Isso levou, em alguns casos, à recusa ou rescisão de contratos e, na prática, significa que a selecção da Bielorrússia está repleta apenas de jogadores com os quais o Estado se considera compatível. Embora a federação de futebol local tenha conseguido reabilitar as carreiras nacionais de alguns dos jogadores na lista negra ao longo do ano passado, pensa-se que as tentativas de estender o mesmo àqueles com potencial para a selecção nacional tenham fracassado a nível governamental. Nenhum dos órgãos dirigentes do futebol internacional parece excessivamente preocupado com a sugestão de interferência estatal numa das suas federações-membro.

O receio na Bielorrússia é que, com a provável formalidade da reeleição de Lukashenko prevista para finais de Janeiro, a atmosfera de repressão se agrave ainda mais. Mas o futebol continua e, na segunda-feira, o seleccionador nacional, Carlos Alos, recebeu uma prorrogação de contrato de dois anos que supostamente inclui um aumento salarial. Alos, um espanhol de 49 anos, está no comando há pouco mais de um ano. Ruanda e Catar estão entre os lugares onde já trabalhou.

Os rostos dos presos políticos bielorrussos pintados numa parede em Varsóvia. Acredita-se que existam mais de 1.300 presos políticos no país. Fotografia: Kuba Stężycki/Reuters

A nível desportivo, Alos alcançou um nível de sucesso, levando uma equipa desolada a impressionantes empates iniciais contra a Suíça e a Roménia, juntamente com uma vitória no Kosovo. Eles estão invictos há quatro jogos e um ponto atrás da Irlanda do Norte, que lidera o terceiro grupo de Liga das Nações C. “Ainda temos chances de ficar em primeiro lugar”, disse Alos. “Não podemos treinar sem pensar na vitória. Estamos estabelecendo metas máximas para a partida.”

Entre as tarefas de Alos está a qualificação da Bielorrússia para a Copa do Mundo de 2026. Este é um resultado altamente improvável, mas uma questão mais relevante é como os poderes dirigentes do futebol irão percebê-lo até lá. A sua presença no cenário continental, seja a nível de selecções nacionais ou de clubes, não é muito popular: um exemplo prático surge na forma do acordo do Dínamo para acolher os jogos “em casa” da Liga Conferência desta época, no amigável Azerbaijão, o que é frustrante para os clubes adversários forçados a em longas viagens para laços a portas fechadas sem recompensa financeira. Mas eles e a Rússia têm muitos defensores na Uefa e na FIFA; há alguns envolvidos no jogo que temem que, se as relações com os dois países se normalizarem sob a presidência de Donald Trump nos EUA, a pressão aumentará para aliviar rapidamente as sanções desportivas.

O Dínamo optou por não providenciar bilhetes para os seus adeptos assistirem ao jogo do Légia, apesar da proximidade dos países e do perfil do clube na Bielorrússia. Talvez eles entendessem o que estava por vir. A faixa que destacava a situação dos prisioneiros estava longe de ser a única demonstração de raiva contra o regime de Lukashenko a entrar no estádio. Secções do Legia que apoiavam de forma visível e audível também emprestaram o seu peso. Resta saber se o Windsor Park está equipado com exibições semelhantes; independentemente disso, os visitantes da Irlanda do Norte são apenas uma marionete de um país que não tem mais crédito desportivo.