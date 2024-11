Angela Merkel publica livro de memórias contundente ‘Freedom’ – DW – 25/11/2024

Angela Merkellivro foi lançado com alarde no Ocidente, mas também na China. Os ingressos para a apresentação inicial da obra de 736 páginas do ex-chanceler alemão, na noite de terça-feira, no Deutsches Theatre, em Berlim, esgotaram-se on-line poucos minutos depois de terem sido colocados à venda, há algumas semanas.

Merkel”Liberdade: Memórias 1954-2021” relembra sua vida desde sua infância e juventude na antiga Alemanha Oriental, Reunificação alemãe sua ascensão política até o final de seu mandato de 16 anos como chanceler em 2021. O livro está sendo publicado simultaneamente como audiolivro e traduzido em vários idiomas, incluindo francês e inglês. Depois disso, o ex-líder de 70 anos deverá embarcar em um passeio pelas principais cidades europeias para divulgar a obra.

Relações com Trump e Putin

Em trechos divulgados antes da publicação e em diversas entrevistas em jornais de alto nível, Merkel revela seus pensamentos sobre os acontecimentos atuais. Por exemplo, ela detalha sua experiência com Donald Trump durante o seu primeiro mandato como presidente dos EUA, as dificuldades de ser a primeira mulher candidata a chanceler e a sua decisão de acolher um grande número de pessoas deslocadas em 2015. Ela também explica a sua relação com o presidente russo Vladímir Putin e as suas políticas em relação à Ucrânia – que são agora vistas com algum ceticismo pelos críticos em Berlim.

Seu livro de memórias coincide inesperadamente com Campanha eleitoral federal da Alemanha após o colapso do governo de coligação sob o seu sucessor como chanceler, Olaf Scholz. De acordo com Ralph Bollmann, jornalista e autor de uma biografia de Merkel, a eleição deverá lançar uma longa sombra sobre a recepção do seu livro.

O mesmo acontecerá com outros desenvolvimentos políticos inesperados a nível internacional, como a reeleição de Trump, disse Bollmann à DW. “Naquela altura”, disse ele, referindo-se ao primeiro mandato de Trump, “ela era francamente celebrada nos EUA como a sua oponente liberal-democrata. Isto certamente irá ajudá-la com o marketing agora.”

Merkel estará em Washington no dia 2 de dezembro, quando apresentará seu livro nos Estados Unidos ao lado de seu amigo e ex- Presidente dos EUA, Barack Obama.

Na Alemanha, Bollmann vê como um “erro de cálculo” por parte do establishment berlinense pensar que Merkel já não é popular na Alemanha devido ao que os críticos chamam à sua abordagem conciliatória em relação a Moscovo. Ela ainda tem “muitos fãs no país” e o livro venderá bem, disse Bollmann.

Política de refugiados

O que será mais problemático do que as suas decisões de política externa, disse ele, será a sua “relutância em reformar a sua política interna”. Por exemplo, a sua relutância em avançar com questões difíceis, como a reforma das forças armadas ou a tomada de medidas poderosas em matéria de alterações climáticas.

“Todos simplesmente citarão o que for adequado à sua agenda”, disse Bollmann. O que é surpreendente, no entanto, numa altura em que a Alemanha enfrenta eleições, é a forma como todos os principais candidatos a chanceler tentam atrair os eleitores de Merkel à sua maneira.

A principal atração do livro será colher a visão de Merkel sobre pessoas e eventos importantes, disse o cientista político e jornalista Andreas Püttmann à DW. Nunca, disse ele, “tantas críticas amplas, atitudes retrospectivas de “sabe-tudo” e ódio foram lançados contra um político de alto escalão como Angela Merkel. É precisamente por isso que é tão importante para ela “apresentar coisas de sua opinião”. perspectiva para um público mais amplo.”

Como é habitual neste tipo de projectos, ainda não está claro quanto dinheiro a ex-chanceler vai ganhar com a venda da sua história. Vários meios de comunicação alemães, sem citar fontes, citaram valores entre 10 milhões e 12 milhões de euros. Ninguém da equipa de Merkel comentou estas conjecturas.

O mais próximo que Merkel chegou de responder a estes rumores foi quando ela foi mencionada numa entrevista por O espelho revista como um futuro “multimilionário” e comparado a Obama, que capitalizou seu antigo emprego com grande sucesso. Ela disse que, assim como Obama, espera estabelecer uma fundação.

“Não serei capaz de criar nada tão grande como Obama. Mas vamos ver”, disse ela.

A escolha do local para o lançamento do seu livro é considerada significativa, já que o Deutsches Theatre fica a poucos minutos a pé de onde Merkel residia, numa Berlim dividida. Ela e o marido, Joachim Sauer, são convidados regulares do teatro, considerado um dos mais sofisticados da cidade. Uma passagem de seu livro citada em A hora a revista lê que ela ia ao teatro uma vez por ano com os pais, incluindo o Deutsches Theatre. Ela escreve sobre como essas visitas “permanecem sempre em sua memória”.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

