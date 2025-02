Daniel Gallan



Se houvesse perguntas sobre a capacidade da França de terminar as equipes depois de tossir inúmeras chances Contra a Inglaterra há quinzenaeles foram completamente colocados na cama. Uma demolição implacável de 11 anos de um lado útil da Itália em seu próprio patch serviu como um lembrete de que, no dia deles, existem poucas roupas melhores no rugby do que um time francês em pleno fluxo.

Fabien Galthié, o treinador, tomou algumas decisões de seleção ousada, deixando o ala do ás Damian Penaud e a metade da mosca Matthieu Jalibert do dia 23 da partida. Uma divisão de sete e um bancada foi um sinal do plano e do jogo de poder da França devidamente entregue . Eles pisaram sobre a linha de ganho com praticamente todos os carregamentos, descarregaram seis pesados ​​do banco de uma só vez em 48 minutos e pulverizaram os italianos, que brilhavam em raras ocasiões, mas foram totalmente superados.

O transporte de 73 pontos da França é o segundo maior da história de seis nação e, com essa vitória, eles saltaram a Inglaterra em segundo lugar na mesa. Se eles vencessem a Irlanda em Dublin, ainda poderiam ser campeões.

Havia sinais de alerta antecipados, pois o magnífico Louis Bielle-Biarey experimentou a 10 minutos de Thomas Ramos, mudando de lateral para a metade da mosca, pulverizou um passe para a frente no acúmulo. Logo depois, Tommaso Menoncello explodiu em uma lacuna no meio -campo em ângulo para entregar a Itália a liderança. Era pouco mais do que um falso amanhecer.

Mickaël Guillard levou três defensores italianos nas costas para marcar sua primeira tentativa de teste. Depois de uma penalidade de Tommaso Allan, Peato Mauvaka desmorlou as costas de um Maul da linha. Antoine Dupont então arredondou um movimento liso provocado pelos pés e mãos de Léo Barré. A DuPont foi oficialmente reconhecida como o jogador da partida, mas foi o lateral francês que foi fundamental tanto que funcionou na linha de fundo.

Léo Barré estava no coração de grande parte da melhor peça da França. Fotografia: David Rogers/Getty Images

Juan Ignacio Brex manteve a tentativa de retardar e a Itália a uma distância tocante. Mais uma vez, o meio-campo francês de Yoram Moefana e Pierre-Louis Barassi foi separado como um croissant recém-assado. Se houver uma área de preocupação para a França, é a fraqueza deles contra a primeira fase de greves de brechas de peças. A Irlanda sem dúvida os direcionará lá.

Não que as fragilidades defensivas sejam importantes quando você tem monstruosos portadores de bola. Com Dupont fechando-o do pé da frente, ele simplesmente teve que encontrar corredores dispostos fora do ombro. Antes do intervalo, Paul Boudehent e Barré marcaram para conquistar o ponto de bônus quando a França entrou no intervalo por 35-17 para o bem.

Cinco minutos após o reinício, Grégory Alldritt caiu. A linha serviu como plataforma, mas, em vez de Maul, a bola pingou do topo para o nº 8 para desmoronar o canal interno de 10. A capacidade da França de combinar energia com panache estava em plena floração. Então veio A equipe da equipe. O rugby francês não abalou completamente a decepção de sua derrota nas quartas de final da Copa do Mundo de 2023 contra a África do Sul, mas Galthié não está muito orgulhoso de puxar uma página do manual dos Springboks. Uma nova fila da frente, bem como pernas frescas em três outras posições na mochila, alimentou o ataque a vir.

Equipes melhores do que a Itália teriam capitulado da mesma forma. Antes da hora, Bielle-Biarrey marcou sua sexta tentativa em tantos testes e Dupont conquistou seu segundo da partida, coletando um passe interno de Ramos antes de afastar Allan com uma mão rígida. Os irmãos Garbisi se combinaram quando o meio-escreva Allesandro endireitou a linha e alimentou o meio paolo da mosca nas costas de um scrum sólido, mas as ondas mexicanas nas arquibancadas eram a prova de que a multidão de casa havia desistido da esperança de um renascimento.

Nos minutos finais, Dupont se mudou para a metade da mosca quando Maxime Lucu entrou em cena. Pode ter sido uma coincidência, mas a França parecia menos coesa a partir de então, talvez entregando a Galthié evidências suficientes de que seu melhor jogador não é necessariamente uma opção no número 10. Não que isso importasse. A dominação da França do GainLine criou espaço nos bondes para Théo Attissogbé e Barassi marcarem antes do fechamento. A França está de volta com um estrondo e permanece em busca do título.