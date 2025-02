Apesar da guerra, os coreanos étnicos ‘se sentem em casa’ na Ucrânia – DW – 17/02/2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderia encontrar o presidente russo Vladimir Putin “muito em breve”, enquanto autoridades dos países se preparam para se encontrar na Arábia Saudita para negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia.

“Não há tempo definido, mas pode ser muito em breve”, disse Trump a repórteres no domingo, antes das negociações entre nós e autoridades russas na Arábia Saudita.

“Vai será em breve; Vamos ver o que acontece ”, acrescentou Trump quando perguntado se uma reunião pode acontecer este mês.

Dirigindo -se aos repórteres depois que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, procurou temperar as expectativas de um final rápido do conflito, Trump expressou confiança de que Putin quer acabar com a guerra.

“Eles têm uma máquina grande poderosa, você entende isso. Eles derrotaram Hitler e derrotaram Napoleão. Eles estão lutando há muito tempo ”, disse Trump a repórteres após um voo na Força Aérea.

“Eles já fizeram isso antes. Mas acho que ele gostaria de parar de lutar. ”

Questionado se ele acredita que Putin quer aproveitar todo o território da Ucrânia, Trump disse que havia feito a sua contraparte russa a mesma pergunta e seria um “grande problema para nós” se sim.

No início do domingo, Rubio disse que Putin havia expressado seu desejo de paz em seu telefonema com Trump na semana passada, mesmo quando o principal diplomata dos EUA alertou que o conflito não seria resolvido da noite para o dia.

“Agora, obviamente, ele deve ser seguido por ação. Portanto, as próximas semanas e dias determinarão se é sério ou não ”, disse Rubio em entrevista ao rosto da CBS ao país.

“Em última análise, um telefonema não faz as pazes. Um telefonema não resolve uma guerra tão complexa quanto esta. ”

Rubio disse que as especificidades das negociações, incluindo a composição da delegação russa, não foram finalizadas.

“Não tenho detalhes para você esta manhã, além de dizer que estamos prontos para seguir a liderança do presidente e começar a explorar maneiras, se essas oportunidades se apresentarem, para iniciar um processo para a paz”, disse Rubio .

O alcance de Trump para a Rússia levantou preocupações na Ucrânia e na Europa de que Washington poderia estar correndo para garantir um plano de paz que concede algum território ucraniano com pouca contribuição de Kiev ou seus aliados europeus.

Nem as autoridades ucranianas nem européias estão participando das negociações da capital da Arábia Saudita, Riyadh, embora Rubio tenha enfatizado o domingo que a Ucrânia e a Europa teriam que estar envolvidas em quaisquer “negociações reais” que resultem da reunião.

Em uma entrevista ao encontro da NBC que foi ao ar no domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que “nunca aceitaria” qualquer acordo alcançado sem o envolvimento de seu país.

“Esta é a guerra na Ucrânia, contra nós, e são nossas perdas humanas”, disse Zelenskyy enquanto participava da Conferência de Segurança de Munique na sexta -feira.

Dirigindo-se à Conferência de Munique no sábado, o chefe europeu de política externa Kaja Kallas atraiu paralelos entre a abordagem do governo Trump e o fracasso do apaziguamento no período que antecedeu o mundo II do mundo.

“Enquanto eu estou aqui em Munique hoje à noite, não posso deixar de perguntar: já estivemos aqui antes? Tchecoslováquia, 1938 ”, disse Kallas, referindo -se ao Acordo de Munique, endossando a anexação na Alemanha nazista do Sudetenland em troca de uma promessa de paz.

“Temos um agressor à nossa porta com a intenção de levar a terra que não é dele. E os negociadores, não nós, já estamos dando suas fichas de barganha antes mesmo de as negociações começarem. ”

Os líderes europeus devem se reunir em Paris na segunda -feira para uma cúpula de emergência para discutir o conflito e a segurança futura da Ucrânia.

Antes da cúpula, o primeiro -ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse no domingo que está “pronto e disposto” a enviar tropas britânicas para a Ucrânia para ajudar a manter a paz no caso de um acordo para encerrar a guerra.

“Não digo isso levemente”, disse Starmer em um artigo publicado no The Daily Telegraph.

“Sinto -me profundamente a responsabilidade que vem com potencialmente colocando os militares e as mulheres britânicas em perigo”.

“Mas qualquer papel em ajudar a garantir a segurança da Ucrânia está ajudando a garantir a segurança do nosso continente e a segurança deste país”, disse Starmer.

“O fim desta guerra, quando chegar, não pode apenas se tornar uma pausa temporária antes de Putin atingir novamente.”