Artista que venceu câncer 3 vezes transforma máscaras de radioterapia em obras de arte

Com as altas temperaturas passando dos 40ºC no Rio de Janeiro, esses dois cachorrinhos se deram bem. Adotados pelos frentistas, eles apareceram tomando banho em um balde em um posto de gasolina. A cena fofa viralizou: foi assistida por mais de 3 milhões de pessoas e chamou a atenção para os cuidados com os bichinhos neste verão.

O vídeo, compartilhado no TikTok por um caminhoneiro que normalmente abastece no Posto Mendanha, na Avenida Brasil, mostra ‘Caramelo’ e ‘Negão da 300’, bem calminhos, se refrescando no balde. A dupla está tão relaxada que chega até a fechar os olhinhos. Detalhe, no rádio, ao fundo, um pagodão tocando para animar a festa.

‘É galera, os animaizinhos também sentem calor. Quem puder fazer uma boa ação, botar uma aguinha pra eles, dar um banho, trocar a água deles de tempos em tempos. Isso aí significa carinho da galera dos posto com eles, tranquilão”, disse o caminhoneiro, que não teve o nome identificado.

Banho para refrescar

A dupla de cães passa um tempão no balde. A água geladinha ajuda a espantar o calor e a relaxar os bichinhos.

Nas imagens, os dois dividem o balde sem briga. Caramelo e Negão da 300 estão com água até quase a altura do pescoço. Detalhe, uma mangueira está disponível 100% só para eles. Que folga!

O vídeo foi compartilhado na semana passada e, desde então, as temperaturas no Rio subiram demais. Ontem, o estado atingiu a marca de 44ºC, maior temperatura máxima em 11 anos.

Leia mais notícia boa

Internautas adoram

Nas redes, o vídeo provocou os melhores comentários.

“Curtindo o dia e me refrescando com o melhor amigo”, disse um seguidor do Só Notícia Boa.

Outro destacou como os bichinhos estão de boa na lagoa, ou melhor, no balde.

“O cachorro sabe aproveitar a vida, é feliz no simples… os animais sempre nos ensinando”, disse.

Calor e bichinhos

Segundo a médica veterinária Lorena Fassina, é bom ficar esperto aos sinais que os pets podem dar em meio ao calor.

A respiração ofegante, por exemplo, é um dos mais clássicos. Nesses casos, é sempre recomendado deixar régua abundante disponível para o bichinho. Alguns cubinhos de gelo tornam tudo ainda mais geladinho.

Na hora de passear é preciso atenção: só nos horários frescos, de preferência antes das 10h ou depois das 16h.

Uma boa pedida é preparar sorvetes e picolés, mas calma que não é qualquer um. O alimento deve ser feito com frutas congeladas e iogurte sem açúcar e lactose.

Fique atento, porque se você está sentindo calor, seu pet provavelmente também está!

Olha que folga desses dois:





Leia Mais: Só Notícias Boas