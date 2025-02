Artistas se unem em campanha contra preconceito a pessoas em situação de rua; aporofobia

Primeiro veio o som de uma sirene da polícia, depois um anúncio de megafone: “Caros palestrantes, informamos que o bloqueio da Faculdade de Filosofia está prestes a começar”.

É assim que a onda de bloqueios de estudantes na Universidade de Novi triste em Sérvia começou em 2 de novembro.

Olga Pantic, estudante de comunicação do primeiro ano, estava no turno da cafeteria da Universidade na época. Ela deixou o trabalho e se juntou aos colegas quando ouviu o anúncio. Desde então, a faculdade se tornou seu lar: ela come, dorme e mora lá.

“Eu me acostumei que me sinto mais confortável aqui do que em casa”, disse ela à DW. “Tudo gira em torno do bloqueio. É como um trabalho, especialmente antes do major protestos. “

Os alunos dormem no corpo docente da filosofia da Universidade de Novi Sad desde que os protestos começaram em novembro Imagem: Sanja Kljajic / DW

Desde o início, os alunos estavam absolutamente claros sobre suas demandas, que incluíam responsabilidade política e criminal para o colapso do dossel na entrada da estação ferroviária de Novi Sad em novembro passadoque matou 15 pessoas e feriu gravemente outros dois.

Posteriormente, o grupo abriu as portas para estudantes de outras faculdades que queriam aprender a iniciar seus próprios bloqueios.

“Muitas vezes os deixamos usar nossos anfiteatro e salas de aula para reuniões e planejar como iniciar seus próprios bloqueios, como organizar suas assembléias plenárias. Algumas faculdades até realizaram suas primeiras assembléias em nossa faculdade”, disse Tatjana Rasic, outro aluno.

Dentro de semanas, quase toda a universidade parou.

‘Somos todos sincronizados’

Três meses depois, os alunos que já lutaram para chegar às palestras da manhã a tempo e cumprirem os prazos de ensaio agora estão trabalhando juntos como uma máquina bem oleada.

São tomadas decisões com base na democracia direta nas assembléias plenárias, e há equipes dedicadas para uma ampla variedade de tarefas, incluindo logística, relações públicas e entrega de suprimentos de higiene.

Pantic é o representante de sua faculdade na equipe de segurança estudantil da universidade. Essa equipe gerencia protestos, interrompe o tráfego, guia o protesto e garante que tudo permaneça pacífico.

Os alunos criaram uma variedade de equipes dedicadas, cada uma das quais é responsável por uma tarefa diferente – como garantir que os suprimentos de produtos de higiene estejam disponíveis Imagem: Sanja Kljajic / DW

“Temos coordenadores e delegados. Cada coordenador tem um walkie-talkie para se comunicar, e eles dizem aos delegados o que fazer, quando se mudar, quando parar. Estamos todos sincronizados e ouvimos um ao outro”, disse ela à DW.

Segurança, segurança são uma prioridade

Após vários ataques físicos a manifestantes, a equipe de segurança formou uma unidade especial conhecida como “The Beavers”.

“Os castores usam equipamentos de motocicleta e capacetes para protegê -los, caso sejam atingidos por um carro. Fisicamente, eles são os mais fortes dos alunos e o primeiro a correr na frente dos veículos, se necessário”, disse Pantic.

Cada corpo docente tem sua própria equipe de segurança, que monitora que entra e sai do prédio. Os estudantes de engenharia desenvolveram um aplicativo para acompanhar os participantes e parar de convidados não convidados.

“Esses (convidados não convidados) são pessoas que causaram problemas, insultando outras pessoas, espionando -nos ou vazando informações de assembléias plenárias. Coordenamos isso em toda a universidade: se alguém está na lista negra de uma faculdade, eles não podem entrar em outras faculdades também , “explicou Pantic.

Assembléias plenárias são ‘um caminho mais difícil, mas mais justo’

Os alunos estão muito orgulhosos do fato de as assembléias plenárias estarem abertas a quem deseja participar e que todas as decisões do movimento são tomadas lá.

Banners com uma mão vermelha – o símbolo do movimento de protesto estudantil – pendurado em varandas dentro da faculdade de filosofia Imagem: Sanja Kljajic / DW

“Todas as decisões que afetam a comunidade de bloqueios são tomadas no local por um voto majoritário. Esta é a única maneira legítima de nossa comunidade operar”, disse o aluno Nemanja Curcic.

Às vezes, essas assembléias são assistidas por centenas de estudantes. Os debates podem durar horas, pois todos têm o direito de falar e contribuir.

“Pode ser cansativo”, disse Curcic à DW, “mas nós, estudantes, não acreditamos na democracia representativa. Vimos suas falhas. Quando os indivíduos nos representam, sempre há espaço para corrupção e agendas pessoais. Não queremos isso Escolhemos um caminho mais difícil, mas mais justo e mais justo.

O que vem a seguir para o movimento de protesto?

Estrela pop global Madonna Postado recentemente no Instagram que a Sérvia está testemunhando o maior protesto estudantil desde 1968. Alguns analistas concordam.

O movimento tem provocou protestos Em quase todos os municípios da Sérvia, se juntaram a professores, advogados, profissionais médicos e muitos no setor de TI e levou a A renúncia do primeiro -ministro sérvio Milos Vucevic e Novi Sad prefeito Milan Djuric.

Mas para onde vai daqui?

“Eles são a força política mais legítima do país no momento”, disse Ognjen Radonjic, professor da faculdade de filosofia em Belgrado. “Se eles proporem e participarem da criação de uma plataforma política – qualquer que seja a forma, seria a única plataforma com uma chance real de sucesso”.

O movimento do aluno permanece cauteloso

Por enquanto, no entanto, os estudantes permanecem altamente desconfiados de membros de todas as entidades da oposição na Sérvia – de grupos ativistas e ONGs a partidos políticos. Eles também rejeitaram propostas como a formação de um governo de transição para garantir a estabilidade institucional e as condições eleitorais justas.

“Não acho que nada deva ser imposto a eles neste momento”, disse Radonjic à DW. “Eu acredito que eles vão amadurecer com isso com o tempo. Devemos deixá -los estar. Eles temem influências externas e infiltraçãoe eles exibem algumas tendências fechadas, mas isso é compreensível, dada tudo o que passaram “.

Radonjic enfatizou que a estrutura do movimento é sua maior proteção. “O governo tem tentado se infiltrar desde o início, mas enquanto tomam decisões coletivamente, esses infiltradores não têm influência. Além disso, eles não têm líderes, para que o governo não tenha ninguém para subornar ou desacreditar publicamente”, disse ele .

Manifestantes bloquearam uma rodovia na cidade sérvia do NIS no sul de 9 de fevereiro Imagem: Marko Djurica/Reuters

No entanto, possíveis maneiras de acabar com a crise já estão sendo discutidas em assembléias plenárias, e os alunos estão avaliando cuidadosamente todos os modelos propostos publicamente.

“Estamos plenamente conscientes de nosso poder na sociedade agora. É por isso que estamos considerando cuidadosamente cada passo, todas as declarações públicas e todas as questões que trazemos para a mesa”, disse Rasic.

Acima de tudo, os alunos esperam que suas demandas sejam atendidas porque, sem isso, dizem eles, não pode haver esperança de justiça na Sérvia.

