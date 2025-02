As chamadas crescem para o Congo resolver o conflito através do diálogo – DW – 18/02/2025

O presidente congolês Felix Tshisekedi intensificou suas acusações contra Ruandaemitindo uma crítica contundente contra décadas do que ele descreveu como ‘agressão predatória por Ruanda’ no República Democrática do Congo.

Enquanto alerta a comunidade internacional das consequências da inação, Tshisekedi disse que, se o mundo “permitir que as fronteiras de um país sejam violadas na África pela força, quem será o próximo?”

Ele falou na justiça Conferência de Segurança de Munique (MSC)que ocorreu de 14 a 16 de fevereiro. Especialistas da conferência compartilharam os sentimentos do presidente Tshisekedi no conseqüências humanitárias terríveis do conflito, mas sugeriu soluções locais para a guerra.

“Vemos cada vez mais sofrimento pelos civis por causa da natureza prolongada dessas guerras”, disse Hichem Khadhraoui, diretor executivo do Centro de Civis em Conflito (Civic) em Haia.

“Precisamos começar no nível local … as partes do conflito precisam falar um com o outro”, acrescentou Khadhraoui.

O especialista congolês Khadhraoui diz que os atores locais devem receber o papel principal na busca de uma paz sustentável na RDC Imagem: Ronka Oberhammer/DW

Uma nação ‘banhou -se em lágrimas’

Ao se dirigir a uma sala cheia de dignitários e formuladores de políticas globais, o presidente Tshisekedi invocou o profundo sofrimento de seu povo.

“Esses homens, mulheres e crianças cujas lágrimas banharam a alma de nosso país merecem mais do que uma simples menção nos debates internacionais”, disse ele, alertando que os líderes concluíram que o conflito poderia desencadear uma crise regional se deixado sem solução.

“Não seja cúmplice no silêncioa história está nos observando. Se deixarmos as coisas para desenvolver, isso terá repercussões muito além das fronteiras da República Democrática do Congo “, disse ele.

Para Khadhraoui, o desafio de insegurança no leste do Congo é um dos muitos que exigem intervenção urgente.

“Temos tantos conflitos no mundo hoje acontecendo que não têm a atenção necessária do mundo”, disse ele à DW.

Mas para alguns especialistas como a Dra. Annette Weber, representante especial da União Europeia para o Horn da África, os conflitos existentes exigem estratégias diferentes para resolvê -los. Weber disse à DW que uma abordagem de tamanho único para lidar com esses conflitos provavelmente não terá sucesso.

“Acho que sempre precisamos ser muito granulares e específicos. Nenhum país, nenhum caso é o mesmo”, disse Weber, acrescentando que “por exemplo, o terrível guerra que vimos no norte da Etiópia, três anos atrás, e se você está olhando para o Guerra no Sudãoé muito, diferente. “

O presidente congolês Felix Tshisekedi acusa Ruanda de abrigar ambições expansionistas Imagem: Michaela Stache/AFP

Acusações e refutações

No coração da mensagem de Tshisekedi no MSC, foi uma acusação séria contra Ruanda. O líder de 61 anos disse que a agressão de Ruanda na RDC oriental não é uma mera disputa de fronteira, mas uma manobra calculada impulsionada por ambições econômicas e expansionistas.

“Em Masisi, há uma mina em um lugar chamado Rubaya, e há coltan, tungstênio, lata e tântalo –materiais alimentando este conflito e levando ao derramamento de sangue “, disse o presidente Tshisekedi.

“Para saquear esses recursos, os ruandeses precisam criar instabilidade permanente, para que o estado não tenha autoridade nessa região”, acrescentou Tshisekedi.

No entanto, o ministro da Defesa de Ruanda, Juvenal Marizamunda, que participou do painel de discussão, desafiou as declarações de Tshisekedi. Ele argumentou que a narrativa da agressão ruandesa deturpa a natureza do relacionamento de Ruanda com a DRC oriental.

“O fundamento da hipocrisia é muito forte. Devemos lidar com a adversidade da hipocrisia”, disse Marizamunda.

Segundo Marizamunda, Ruanda sofreu as consequências políticas e econômicas da crise humanitária no Congo e se beneficiaria mais da estabilidade regional.

“Por que Ruanda seria um país com uma agenda ambiciosa para o desenvolvimento socioeconômico, ao mesmo tempo em que compromete-se a essas operações? Os melhores interesses de Ruanda em ambições econômicas são melhor atendidas pela paz, não por conflitos”. O ministro de Ruanda disse.

“Ruanda nunca atacou o Congo. O que fizemos é investir na economia da RDC oriental”, acrescentou.

Dr. Congo: Qual o papel dos minerais no conflito? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Concentre-se em soluções caseiras

Com milhões deslocados, mulheres e crianças sofrendo a devastação da violência, a RDC enfrenta uma crise cada vez mais profunda.

Quando perguntado sobre a garantia de apoio humanitário adicional dos parceiros ocidentais e do Oriente Médio, o presidente da RDC observou que, embora as discussões de alto nível estivessem em andamento, restrições geopolíticas e diplomáticas estavam prejudicando o alívio imediato.

“Conversei com os americanos, com os europeus, e logo estarei conversando com as pessoas do Oriente Médio também. Mas é mais sobre diplomacia e política do que sobre questões humanitárias. Não acho que elas tenham as respostas para as minhas necessidades humanitárias (do país) “, disse Tshisekedi.

O líder congolês questionou se o mundo estava fazendo o suficiente para acabar com a violência em seu país. “Infelizmente, é contaminado pela hipocrisia. Temos compromissos, mas eles só se aplicam a certos” intocáveis ​​”. Quando se trata de outros com os mesmos direitos, esses compromissos são ignorados”.

Reagindo à sua insistência de que a RDC não negociaria com o M23 rebeldeso consenso foi que essa abordagem era insustentável.

O apoiado por Ruanda Os rebeldes M23 capturaram recentemente Bukavuoutra cidade estratégica de um milhão de pessoas na província de Kivu do Sul, além de Goma, que eles agora controlam.

A Dra. Annette Weber, representante especial do Horn da África, insiste que “se a região não possui os processos de paz, processos fora da região não se sustentarão”. Imagem: Ronka Oberhammer/DW

Caminho para a paz sustentável

“Vemos mais e mais sofrimento para civis em conflitos prolongados como os da RDC, porque as comunidades locais geralmente são deixadas inéditas”, disse Khadhraoui à DW. “Os trabalhos cívicos no terreno, se envolvendo com as comunidades para garantir a responsabilidade e construir pontes de confiança entre o governo, forças de segurança e populações locais. Essa é a única maneira de encontrar paz sustentável”.

Da mesma forma, o ex -primeiro -ministro de Burkina Faso, Dr. Lassina Zerbo, disse à DW que a África tem uma paisagem geopolítica cada vez mais em evolução e, como tal, precisa soluções caseiras .

“A África deve criar suas próprias estratégias através do diálogo em nível local”, disse Zerbo. “Nosso continente tem a capacidade de resolver seus próprios problemas se capacitarmos os atores locais e, em seguida, aproveitar os mecanismos regionais de apoio. Somente com essa abordagem em camadas pode interesses externos alinhados com as necessidades de nosso povo”, acrescentou.

Segundo Weber, o término da crise no Congo só pode ter sucesso se a solução vier das bases.

“Se a paz não é de propriedade e liderada pelo povo desses países e suas organizações regionais, os processos fora da região não se manterão”, disse ela à DW.

Weber, no entanto, insistiu que qualquer paz sustentável deve ser inclusiva. “Se as mulheres estiverem fora, a paz não chegará. Você pode ter um acordo de paz com duração de meio dia se as mulheres não estiverem na sala”, disse ela à DW.

Apesar de abordagens diferentes, os especialistas concordaram com o presidente da RDC que os conflitos da África exigem responsabilidade global e soluções lideradas pela África. “Vamos apoiar essas iniciativas locais e depois podemos falar sobre mais soluções globais”, disse Khadhraoui.

Medo do Dr. Congo Conflict pode se ampliar Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Editado por: Chrispin Mwakideu