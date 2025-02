As eleições alemãs de 2025 em gráficos – DW – 18/02/2025

Em seu primeiro dia de volta ao cargo como presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump assinou uma ordem executiva nomeando a gangue venezuelana Tren de Aragua como uma “organização terrorista estrangeira”. Também foram nomeados na Ordem cartéis de drogas mexicanos e a Mara Salvatrucha predominantemente salvadorenha (MS-13).

De acordo com o decreto de Trump, as “campanhas de violência e terror” perpetradas por Tren de Aragua e MS-13 “nos Estados Unidos e internacionalmente são extraordinariamente violentos, cruéis e … ameaçam a estabilidade da ordem internacional no hemisfério ocidental”. Não importa a atividade extraordinariamente violenta e cruel perpetrada no hemisfério e além dos EUA, que tem um história sólida de infligir devastação militar e econômica à América Latina e apoiar ditadores de direita e esquadrões da morte.

Enquanto o MS-13 tem sido um Nemesis para animais de estimação De Trump, Tren de Aragua é o novo Dial-A-Bogeyman preferido. A gangue se formou na prisão de Tocoron, no estado venezuelano de Aragua e se espalhou para várias nações da América do Sul antes de supostamente trazer sua “campanha de violência e terror” para o coração dos EUA. Em julho de 2024, o governo Joe Biden abriu o caminho de guerra Trumpiano ao designar Tren de Aragua uma “organização criminosa transnacional”, curvando-se para pressionar os curtidas fanáticos do então senador Marco Rubio-agora o secretário de Estado de Trump-que teve co-composto O alarme que o exército criminal invasor “Tren de Aragua estava pronto para” desencadear um reinado de terror sem precedentes “.

Obviamente, os suspeitos de sempre na mídia americana pegaram o hype e correm com ele, produzindo relatórios sensacionais sobre a gangue “sedento de sangue” que, de acordo com as alucinações pessoais de Trump, conseguiu dominar as cidades americanas inteiras. O problema, no entanto, é que ninguém realmente conseguiu produzir muitas evidências do “terror” que Tren de Aragua é considerado desencadeado; O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York (NYPD), por exemplo, declarou que a gangue se concentrou amplamente em arrebatar telefones celulares e roubar lojas de departamento.

Em junho passado, um morador venezuelano de 19 anos de um abrigo para migrantes foi acusado de atirar em dois policiais da NYPD, com a CBS News reportando que ele “disse aos detetives que é um membro de uma gangue venezuelana e que as armas são contrabandeadas para abrigos através Pacotes de entrega de alimentos para evitar detectores de metal ”. Outros meios de comunicação também aproveitaram a oportunidade de pintar abrigos como os frigos de Tren de Aragua, promovendo efetivamente uma criminalização geral dos que buscam refúgio.

Não apenas a visão fabricada de um exército invasor de gangbangers terroristas ajuda a prejudicar a atenção americana de manifestações objetivamente mais perturbadoras de violência – como, digamos, o em andamento epidemia de tiroteios na escola – também fornece uma justificativa útil para a atual Freneszas de deportação. Vários membros suspeitos de Tren de Aragua já foram deportados para Baía de Guantánamoo local do centro ilegal favorito de todos os EUA em território cubano ocupado e apropriadamente emblemático do direito unilateral dos EUA de violar as fronteiras de outras pessoas à vontade enquanto fortificava manicamente a sua.

E, no entanto, como um recente Washington Post investigação Revelado, parece que há boas razões para duvidar das credenciais de Tren de Aragua de alguns dos mais novos convidados de Guantánamo: “Famílias de dois dos homens disseram acreditar que seu ente querido havia sido destacado porque nasceram no estado venezuelano de Aragua. ” Em muitos casos, parece que as tatuagens de um indivíduo podem ter desempenhado um papel em sua detenção – apesar do fato de Tren de Aragua “nem usar tatuagens para sinalizar a associação”, como observa o post.

Obviamente, isso dificilmente seria a primeira vez que os EUA aprisionam injustamente as pessoas. Mas o objetivo das deportações em massa de Trump e o hype existencial sobre Tren de Aragua não é, em última análise, punir criminosos por irregularidades; Em vez disso, é manter um espetáculo terror pior inimigo.

Presidente Salvadorenho Bakele-Presidente Presidente sugestão que os EUA “terceirizam parte de seu sistema prisional” enviando criminosos condenados por internação, “em troca de uma taxa”, na mega prisão de Salvadorenho conhecida como o Centro para o confinamento do terrorismo (CECOT).

Este é o mesmo bukele, é claro, que continua literalmente terror Sua própria população por meio de sua política de encarceramento em massa, que viu inúmeros salvadoreadores sem laços criminais presos indefinidamente em um sistema penitenciário caracterizado por violações de direitos humanos devassos.

Na visão de Bukele, ele salvou El Salvador do flagelo do MS-13 e de outras gangues-roupas que incidentalmente devem sua existência a ninguém menos que os EUA. Durante a Guerra Civil Salvadorenha de 1979-92, que matou mais de 75.000 pessoas, muitos salvadorores fugiram para o norte, para o próprio país que estava alimentando o pior da violência: os EUA, um patrocinador primário dos militares salvadores de direita e paramilitares aliados grupos e esquadrões da morte. Em dezembro de 1981, o Batalhão Atlacatl treinado nos EUA matou cerca de 1.000 civis salvadoreres no que é conhecido como o O massacre de Mozote.

Parece “extraordinariamente violento” e “cruel”.

Após o fim da guerra, os EUA realizaram deportações em massa para El Salvador de membros de gangues que se formaram em Los Angeles e seus arredores como meio de autodefesa comunitária. Mas Bukele agora resolveu todo o problema da gangue, simplesmente aprisionando uma parcela significativa da população do país – e ele ainda pode resolver o problema de Tren de Araga de Trump também!

Apesar de toda a conversa de Trump sobre a violenta selvageria de Tren de Aragua, ele destaca que a política dos EUA em relação à Venezuela tem sido nada menos que totalmente selvagem. Um infográfico Publicado pelo site da Venezuelanalysis-utilizando, entre outros, as estatísticas do Escritório de Responsabilidade do Governo dos EUA e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Agricultura-descobriu que, a partir de 2020, as sanções lideradas pelos EUA contra a Venezuela haviam causado mais de 100.000 mortes.

Naturalmente, as dificuldades econômicas geradas pelas sanções também são uma força motriz por trás da migração dos EUA da Venezuela. Mas essa é uma das coisas que os EUA fazem de melhor: causar estragos em todo o mundo e depois gritar sobre “invasões” resultantes.

Em setembro, o New York Times avisado Diz -se que os membros de Tren de Aragua tinham “marcas de identificação semelhantes”, como tatuagens com relógios ou coroas, e eram conhecidas por favorecer “Michael Jordan Brand Clothing e Chicago Bulls Apparel”. Pessoalmente, eu conheci muitos buscadores de refúgio venezuelano no Darien GapAssim, Méxicoe em outros lugares, e pode atestar com segurança uma predileção desproporcional para esse vestuário entre os jovens homens venezuelanos – o que significa que o aviso do código de vestimenta emitido pelo New York Times é praticamente uma receita infalível para o perfil punitivo por autoridades americanas e o atendente pisoteado de civil liberdades.

Certamente, os EUA nunca foram de deixar um bom bicho -papão desperdiçar. E, como um governo Trump obcecado por Tren de Aragua, aterrorizando as pessoas sem documentos enquanto obliteram o direito ao asilo, o hemisfério ocidental parece realmente cruel.

As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente a postura editorial da Al Jazeera.