As experiências vividas do comunismo devem servir como um conto de advertência | Opiniões

Nas eleições gerais de domingo na Alemanha, a alternativa de extrema direita para a Alemanha (AFD) ficou em segundo lugar pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Seu sucesso eleitoral faz parte de uma tendência em toda a Europa de ressurgimento de extrema direita que preocupou muitos. Como professor universitário, observei que, como uma reação a esse fenômeno, muitos jovens estão se interessando por ideologias de extrema esquerda, como o comunismo. Os alunos estudam Karl Marx como um pensador político -chave e muitas vezes admiram as antigas idéias do marxismo e os escritos de outros ideólogos comunistas por sua crítica às relações de classe e capitalismo.

À medida que os jovens se envolvem com essas ideologias, é importante que eles estejam cientes de que não continuavam sendo apenas teorias. O comunismo foi aplicado como uma ideologia política dos partidos marxistas-leninistas em dezenas de países da Europa e da Ásia, o que resultou em regimes totalitários repressivos.

O regime comunista em meu país, Tchechia, que na década de 1940 fazia parte de uma entidade chamada Tchecoslováquia, deixou um legado horrível. Hoje, no 77º aniversário da eleição que levou os comunistas ao poder em Praga, não posso deixar de pensar em como o regime assustou a vida de muitas famílias, incluindo a minha.

Nasci logo após a Revolução Velvet de 1989 e cresci ouvindo sobre como era viver sob o comunismo para os tchecoslováticos. Era um mundo sombrio e opressivo, no qual a nacionalização dos meios de produção na realidade significava roubar fábricas e casas de cidadãos mais ricos, para que o estado pudesse transformá -los em fazendas ou residências para as principais autoridades do estado comunistas. Os conceitos de eleições justas e liberdade de expressão eram meros sonhos.

Nesse mundo, as oportunidades dos indivíduos de estudar, viajar ou garantir bons empregos eram frequentemente determinadas por seu “perfil político sem manchas”, em vez de suas habilidades. Como resultado, era comum encontrar pessoas qualificadas que discordavam do regime que trabalhava em empregos mal remunerados e estigmatizados, enquanto membros ativos do Partido Comunista, apesar do mau desempenho acadêmico ou da falta de experiência, ocupavam cargos. “Tudo isso se tornou normal para nós. Ninguém acreditava que o regime totalitário cairia ”, minha mãe me disse recentemente.

Aqueles que discordaram ou confrontaram o regime pagaram um preço alto. Existem muitos relatos na academia e na mídia das práticas brutais da segurança do estado (STB) direcionadas aos cidadãos tchecoslováticos considerados “inimigos do estado”: ​​vigilância em massa, chantagem, prisões, tortura, execução e emigração forçada. As histórias de dissidentes de alto perfil, como a advogada executada Milada Horakova ou o escritor preso Vaclav Havel, que se tornou o primeiro presidente da Tcheca eleita democraticamente, são bem conhecidos.

Mas há muitas outras histórias de pessoas que enfrentaram repressão que permanecem desconhecidas para o público. O Instituto de Estudo dos Regimes Totalitários documentou os casos de cerca de 200.000 pessoas presas na Tchecoslováquia comunista devido à sua classe social, status, opiniões ou crenças religiosas. Destes, 4.495 morreram durante seu tempo na prisão.

Meu pai pertence a essa massa de prisioneiros que são amplamente desconhecidos. Ele foi rotulado como “perigoso para a sociedade comunista” em 1977 e condenado a 18 meses de prisão.

Quando eu estava nos meus 20 anos, encontrei um antigo arquivo de papel amarelado escondido em uma gaveta da mesa da sala, com o título “Veredicto em nome da República Socialista da Tchecoslováquia”. O texto datilografado revelou que meu pai, junto com seu amigo, foi considerado culpado de evitar o serviço militar e espalhar opiniões políticas negativas.

Meu pai discordou fortemente do Partido Comunista liderando o país e se recusou a servir no exército porque havia falhado em seu dever primário de proteger o país e seus civis durante a invasão do pacto de Varsóvia da Tchecoslováquia em 1968.

No verão daquele ano, 200.000 soldados da União Soviética e de outros países europeus comunistas invadiram para suprimir o movimento de reforma democrática que estava emergindo – o que veio a ser conhecido como a primavera de Praga. Até o final do ano, 137 tchecos e eslovacos foram mortos. Para manter o controle em Praga, a União Soviética estacionou permanentemente as tropas como uma força de ocupação no país. Até que eles se retiraram em 1991, os soldados soviéticos mataram 400 pessoas e estupraram centenas de mulheres.

Apesar da brutal violência e crimes, o Partido Comunista ainda considerou os exércitos do Pacto de Varsóvia como aliados da Tchecoslováquia.

Então, o Tribunal condenou meu pai por “ser contra o Partido Comunista e a Sociedade, prejudicando as relações entre o Exército da Tchecoslováquia e as forças do Pacto de Varsóvia devido a suas razões egoístas e sendo uma grande decepção, dado seu histórico promissor da classe trabalhadora”. Ele tinha apenas 22 anos e estava prestes a se casar com minha mãe.

Quando perguntei ao meu pai sobre o documento e seu tempo na prisão, ele ficou em silêncio. Somente minha mãe compartilhou algumas idéias: “Eu estava muito grávida e perdi o bebê. Seu pai veio me ver no hospital e disse que iria embora para trabalhar por algum tempo. Mais tarde, descobri que ele estava na prisão. ”

Minha mãe enviou a meu pai dezenas de cartas, mas os guardas da prisão não os libertaram. Ela tentou visitá -lo várias vezes, mas não teve permissão para vê -lo. Ela esperava do lado de fora da prisão, na esperança de vislumbrar -lhe quando os prisioneiros retornavam de seu trabalho forçado. “Eu o vi uma vez por alguns segundos. Ele era apenas uma figura fina, sem cabelo. Ele parecia exausto. Nós acenamos um para o outro ”, lembrou minha mãe. Meu pai foi libertado após 10 meses por bom comportamento.

Recentemente, finalmente consegui convencer meu pai a visitar, comigo, o Arquivo de Segurança Nacional em Praga. Esperávamos encontrar mais informações sobre quem havia liderado seu caso e quem havia espiado nele – talvez um amigo ou mesmo um membro da família? Para nossa decepção, a equipe nos entregou um arquivo fino com uma nota: “A maioria dos documentos com o nome de seu pai foi destruída pela segurança do estado”.

Para esconder o máximo que fez e fazer as pessoas esquecerem, o regime comunista destruiu documentos pouco antes de seu colapso. O que encontramos foi um documento de um guarda da prisão que tentou coagir meu pai a espionar outros prisioneiros.

“O prisioneiro é amigável e muito popular no coletivo, tornando -o um bom candidato para fornecer informações para nós. Ele é emocionalmente dependente de sua noiva, que pode ser usada contra ele ”, dizia o documento. Talvez sua recusa em se tornar um espião tenha sido a principal razão pela qual meu pai nunca recebeu nenhuma das cartas de minha mãe e foi ameaçada de confinamento solitário.

Muitas pessoas, no entanto, colaboraram com o regime, o que dificulta a conciliação das famílias com entes queridos que estavam do outro lado. Essa colaboração foi motivada pela crença na propaganda política ou pelo medo de ter um “perfil político ruim”, o que poderia resultar em perda de emprego ou falta de boas perspectivas para seus filhos. Simplificando, as famílias eram confrontadas diariamente com uma escolha horrível; Suas vidas estavam cheias de traição e a paranóia de serem espionadas.

Isso também aconteceu em minha própria família. Por exemplo, enquanto meu pai era um prisioneiro político, o irmão de minha mãe era um oficial notório da STB que chantageava as pessoas para obter informações sobre dissidentes e contribuíram para a prisão de muitos cidadãos – provavelmente até meu pai.

Meu avô paterno tentou fugir do país para a Alemanha Ocidental, enquanto um dos meus tios do lado de minha mãe trabalhava em uma unidade de guarda de fronteira conhecida por atirar e matar pessoas tentando escapar do bloco oriental. Minha avó paterna era um membro ativo do Partido Comunista, escrevendo colunas de propaganda para um dos jornais do partido Rudé Právo (Lei Vermelha) e negando qualquer irregularidade pelo regime, incluindo a prisão de seu próprio filho.

Meu pai foi reabilitado por um tribunal democrata em 1993 e seu registro criminal foi eliminado. Os membros da minha família que haviam trabalhado nas forças de segurança foram expulsos de suas posições. No entanto, as escolhas, crenças e ações do passado continuam afetando o presente.

Existem muitas famílias como as minhas cujas relações continuam sendo marcadas por experiências traumáticas do comunismo. Muitos membros da família perderam ou parentes para várias formas de violência política, incluindo prisão em condições adversas e execuções.

As pessoas que lêem textos teóricos marxistas e leninistas ou adotam idéias comunistas no contexto ocidental – onde não há experiência direta com regimes comunistas – geralmente deixam de reconhecer essas histórias reais.

Essa falta de reconhecimento ajuda a higienizar as falhas inerentes aos regimes comunistas – que prometeram eliminar as desigualdades econômicas e sociais, mas introduziram novas e, no processo, envolvidas em graves violações dos direitos humanos.

Ao procurar uma alternativa genuína ao clima social e político atual, devemos aprender com as experiências daqueles que viviam sob regimes totalitários. As principais teorias políticas afetam nossa sociedade e, portanto, as experiências vividas daqueles que sofreram com esses sistemas políticos devem informar nossa compreensão deles. Somente então podemos impedir a repetição de irregularidades históricas.

As opiniões expressas neste artigo são do autor e não refletem necessariamente a postura editorial da Al Jazeera.