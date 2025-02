As igrejas são políticas em meio a divisões sociais – DW – 16/02/2025

No final de janeiro, o centro-direita União Democrática Cristã (CDU)seu aliado da Baviera União Social Cristã (CSU)o neoliberal Partido Democrata Livre (FDP) E a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) festa votado juntos por regras de asilo muito mais rigorosasdesencadeando um debate acalorado que ainda não diminui.

Antes da votação, o Igreja Protestante na Alemanha (EKD) e o católico A Conferência de Bispos Alemã (DBK) escreveu uma carta conjunta a todos os parlamentares alertando urgentemente contra essa colaboração. A carta foi assinada pelas principais figuras das duas denominações, prelatadas Anne Gidion e Karl Jüsten.

Gidion e Jüsten chefiam os escritórios de ligação para a política federal de suas respectivas igrejas, o que significa que sua palavra carrega peso em Berlim. Mas o aviso deles não foi atendido pelo Conservador CDU/CSU Bloc nem pelo FDP.

Mais de 150.000 pessoas se reúnem contra conservadores em Berlim

A democracia foi prejudicada?

Embora as pesquisas mostrem que dois terços da população alemã são a favor do aperto das regras de asilo, metade é contra depender de votos do AFD para aprovar quaisquer moções ou leis. Assim, houve uma indignação considerável com a colaboração entre os conservadores e o partido distante.

Gidion e Jüsten também estavam entre os que apontaram em vão para o fato de que os partidos parlamentares principais haviam concordado, após o rompimento da coalizão de três vias liderada pelo Social -democratas (SPD)que eles recusariam qualquer maioria alcançada com a ajuda do AFD.

“Tememos que a democracia alemã seja prejudicada massivamente se esse compromisso político for retirado”, escreveu os dois principais clero.

As tensões entre as igrejas e o bloco conservador em particular foram muito palpáveis ​​logo à frente do Eleições federais em 23 de fevereiro.

Friedrich Merz (L) e Markus Söder (R) liderem os dois partidos alemães que carregam ‘cristãos’ em seus nomes e não tiveram nenhum problema em votar com a extrema direita em anti -imigração Imagem: Matthias Schrader/AP Photo/Picture Alliance

Markus Södero presidente da CSU e premier da Baviera, disse à redação corporativa Rede editorial Alemanha (RND) que ele acreditava que a carta de Gidion e Jüsten não havia sido oficialmente sancionada pelas duas igrejas. Ele disse que vários bispos e muitos membros da igreja se dissociaram disso. Söder, ele próprio um protestante, também enfatizou: “Aceitamos as críticas, mas também precisamos dar nossa opinião – inclusive eu, como um cristão devoto”.

Um ‘erro cardinal’

O líder do Grupo Parlamentar da CSU no Parlamento do Estado da Baviera, Klaus Holetschek, foi ainda mais direto. “Em uma democracia, questões políticas do dia-a-dia são uma questão para o Parlamento, não para sermões”, ele criticou uma entrevista ao diário Augsburger Allgemeine Zeitung. Ele disse que as críticas dos prelados protestantes e católicos do curso feitos por Friedrich Merzo candidato do Bloco Conservador a chanceler nas próximas eleições, foi um “erro cardeal”.

Holetschek, um católico, disse à agência de notícias protestantes EPD O fato de ele não ter um bom sentimento quando as igrejas claramente levaram um lado em debates sociais altamente controversos pouco antes das eleições federais. Ele disse que viu a principal área de competência das igrejas para dar à sociedade uma fundação cristã.

Quanto as visões neonazistas influenciam o AFD da Alemanha?

Protegendo a dignidade humana

O presidente do Conselho da EKD, o bispo Kirsten Fehrs, defendeu os sallies das igrejas em questões como migração e democracia, dizendo que tinham posições claras nessas áreas.

Fehrs apontou para a longa tradição cristã na CDU e CSU, como refletido pelo C para “cristão” em seus nomes. “A aliança é marcada por convicções fundamentais conjuntas, como a proteção da dignidade humana e a preservação da criação”, disse Fehrs em entrevista coletiva em Berlim.

Suas observações foram motivadas por um estudo sobre o humor da sociedade na Alemanha, que foi encomendado em conjunto com os serviços sociais administrados pela Igreja Protestante. Para o estudo, o Instituto de Pollings Forsa pesquisou 2.000 pessoas com 18 anos ou mais em dezembro de 2024.

A FEHRS descreveu os resultados, que foram lançados on -line, como alarmantes. “A maioria das pessoas em nosso país sente uma divisão. E muitas estão se retirando para a bolha deles”, disse ela.

Liberdade de expressão em perigo?

Segundo o estudo, as consequências desse sentimento são muito graves. Mais da metade dos repondentes (51%) disse que não podiam mais dizer o que pensam livremente sem causar raiva. Quase um terço (32%) disse que se distanciou dos outros por questões controversas ou até do contato totalmente interrompido. Uma olhada no chamado barômetro de preocupação (sorgenbarômetro) mostra que há um grande medo de cada vez mais ódio, hostilidade e conflitos sociais.

Em uma tentativa de combater essa falta de comunicação generalizada, a Igreja e seus serviços sociais desejam fornecer espaços em suas instalações para a troca de pontos de vista. Os locais de encontro visam oferecer a chance de pessoas que mantêm opiniões amplamente diferentes para ouvir umas às outras. As pessoas que simpatizam com o AFD ou votam no partido também são bem -vindas, diz a igreja.

A Igreja Católica em crise

Sem tolerância completa para AFD

Fehrs diz que ela é, no entanto, cética sobre os representantes eleitos do AFD, pois o partido mantém várias posições de extrema direita e altamente nacionalista. Ambas as igrejas cristãs já se distanciaram dele em declarações públicas feitas em 2024.

“Estamos tomando a ação conjunta de alerta contra os partidos extremistas de direita, incluindo o AFD, porque eles discriminam as minorias e colocam em risco a democracia”, disse Fehrs na época.

Também haverá seis fóruns grandes para o diálogo. O primeiro ocorrerá na cidade alemã de Hanau em 17 de fevereiro, com o bispo Fehrs presente. Foi nesta cidade a leste de Frankfurt Am Main que Um extremista de extrema direita assassinou nove pessoas com formação em migração em 2020. A discussão é explorar as lições a serem aprendidas com esse crime racista.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

