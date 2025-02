As políticas de Trump colocam em perigo o acordo com AGOA da África do Sul? – DW – 24/02/2025

A Lei de Crescimento e Oportunidade Africana (AGOA) deveria trazer prosperidade às nações africanas quando foi assinada em lei em 2000.

África do Sul estava bem posicionado para se beneficiar do AGOA, que fornece aos países elegíveis acesso sem tarifas aos mercados dos EUA.

Não apenas se tornou recentemente uma democracia, o país possuía a maior e mais industrializada economia do continente e mantinha vínculos com os Estados Unidos, mesmo durante apartheid.

No entanto, 25 anos depois, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem a África do Sul em sua mira, e o Atrásainda não foi abordado.

Trump mira na África do Sul

O governo Trump ameaçou cortar toda a ajuda à África do Sul sobre um Recentemente aprovada pelo projeto de reforma agrária que ele vê como potencialmente prejudicial à minoria branca do país, que possui a maior parte das terras agrícolas do país.

Separadamente, Republicanospediram a Trump que punisse a África do Sul por liderar um caso no Tribunal Internacional de Justiça Acusar Israel de “genocida” age em sua ofensiva de Gazaque Israel negou.

Os apoiadores de Trump também acusam a África do Sul de se curvar às demandas da China para realocar a embaixada de fato de Taiwan Fora do capital administrativo, Pretória.

Associação de Agoa vem para revisão todos os anos e é o chamado do presidente americano para renovar o acordo comercial ou não. Mesmo antes de Trump chegar ao poder, os líderes empresariais da África do Sul estavam preocupados com o fato de a participação no AGOA do país estar em risco devido ao status da África do Sul como um Nação BRICSe orientação percebida para a Rússia e a China.

“A África do Sul deve se preparar para não continuar fazendo parte do AGOA”, disse Chris Hattingh, diretor de executiva do centro de think tank da África do Sul para análise de risco, à DW.

A política externa de Trump já está entrando em vigor

Até agora, a África do Sul sentiu a picada das políticas do Quickfire de Trump: a estripar a agência de desenvolvimento que a USAID afetou os sul -africanos empregados pelos projetos de assistência da USAID ou pelaqueles que se beneficiam diretamente deles.

“Já está se desenrolando em milhares de pessoas em licença indefinida e com maior probabilidade de perder empregos, principalmente no setor de saúde, especialmente as ONGs que trabalham no HIV e em programas relacionados”, disse Mametlwe Sebei, presidente da União dos Trabalhadores da Indústria Geral da África do Sul .

O que é o programa de comércio AGOA A BOUS-AFRICA?

Enquanto o Administração Trump lançou o Shakeup da USAID Como um esforço para eliminar os gastos do governo, a AGOA é principalmente um acordo comercial que foi criticado por ser muito amigável aos interesses americanos, pois principalmente as matérias -primas são exportadas para os EUA.

“Mesmo se Agoa for renovado, e talvez uma nova forma de Agoa seja implementada, existem vários itens que podem tornar ainda mais difícil para a África do Sul fazer parte de Agoa no futuro”, disse Hattingh, acrescentando que o automotivo e Os setores agrícolas teriam impactado mais negativamente.

Isso ocorre porque Trump quer apresentar Tarifas recíprocas nos parceiros comerciais de Washington e tem importações de aço e alumínio direcionadas com tarifas.

Indústria automobilística da África do Sul sob ameaça

Agoa ajudou a expandir o indústria automobilística Na África do Sul, onde sete grandes montadoras operam: BMW, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota e Volkswagen.

De acordo com a AGOA, Washington não cobra tarifas sobre carros importados da África do Sul, e os veículos a motor representam 22% das exportações da África do Sul para os Estados Unidos, no valor de US $ 1,88 bilhão (1,79 bilhão de euros) – por trás de apenas metais preciosos, de acordo com estatísticas do governo.

Para Billy Tom, chefe do Conselho de Negócios Automotivos, um pivô nas relações comerciais entre Pretória e os EUA, como a saída de AGOA, prejudicaria a crescente indústria automobilística da África do Sul e “um enorme efeito indireto no país”.

“Isso enviaria uma mensagem para o continente, porque se você pensar no papel da África do Sul desempenha em Agoa, é muito grande”, disse ele à agência de notícias Agence France-Presse (AFP).

Tom estima que 86.000 pessoas são empregadas através da AGOA e cerca de 125.000 pessoas encontram trabalho em empregos relacionados como subcontratados ou fornecedores. A indústria de exportação automotiva da África do Sul foi avaliada em quase 1,2 bilhão de euros em 2023.

“Certamente haverá interrupções. Apenas um em cada quatro carros realmente produzido neste país é vendido aqui”, disse Sebei, acrescentando que uma “reorientação da economia de uma maneira bastante significativa” teria que seguir.

A maioria das nações africanas é elegível para a AGOA, mas a África do Sul foi vista como um dos principais beneficiários Imagem: estamos no estranho / reuters

Reorientação necessária

Alguns analistas veem os interesses econômicos da África do Sul como dispensáveis ​​para o atual governo dos EUA, mesmo que os EUA sejam o segundo maior parceiro comercial da África do Sul.

Daniel Silke, diretor da consultoria de futuros políticos da Cidade do Cabo, diz que essa conclusão do início de 2025 com os EUA lembra os líderes sul-africanos de que as políticas têm “consequências”.

“Nossas políticas internas precisam ser melhor tratadas e precisa haver uma melhor comunicação”, disse ele à DW. “Agora, a África do Sul terá mais escrutínio em nossas políticas domésticas do que tivemos desde os dias do apartheid”.

Mas ele diz que os EUA ainda têm interesses, com cerca de 600 empresas americanas negociando na África do Sul.

“A África do Sul permanece criticamente importante do ponto de vista continental africano. O presidente Ramaphosa é o G20 para o ano, essa é uma posição importante. E a África do Sul também é um ponto de entrada no continente africano para muitos negócios dos EUA”, disse ele.

A África do Sul faz parte do BRICS, que recentemente acrescentou a Etiópia e o Egito às suas fileiras, e pode olhar mais para a organização se o comércio com os EUA se tornar difícil Imagem: Presidência Irã/Zuma/Picture Alliance

“Os cenários mais extremos não ajudariam os Estados Unidos no meio a longo prazo em termos de qualquer peça geopolítica que ela queira”, acrescentou Silke.

De acordo com o governo dos EUA, Em 2024, os EUA exportaram quase US $ 5,8 bilhões O valor de mercadorias para a África do Sul, enquanto a África do Sul enviou US $ 14,7 bilhões para os EUA – o produto mais crítico sendo a platina. O comércio da África do Sul para os EUA cresce constantemente a cada ano desde 2018.

Luta para o comércio

Os dois maiores partidos da África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC) e a Aliança Democrática (DA), têm abordagens diferentes da política externa, mas precisam trabalhar juntos no governo da unidade nacional (GNU).

Em termos gerais, o DA é mais orientado para o oeste, enquanto o ANC desfruta de links de décadas de décadas com Rússia e China de seu tempo como uma organização de libertação. Isso fez de alcançar o consenso de políticas sobre como lidar com as broadsides do “complexo” dos EUA, segundo Silke.

A África do Sul se dividiu sobre a lei em crises de terras do apartheid

No entanto, para Sebei, o impasse entre a África do Sul e os EUA oferece uma chance para os líderes sul -africanos reavaliarem suas prioridades em relação aos parceiros comerciais para salvar empregos, principalmente na indústria automobilística.

“Todas essas indústrias podem ser reaproveitadas para servir aos interesses do país”, disse Sebei à DW. Ele sugeriu que o governo da África do Sul investisse mais em indústrias de maior valor para criar empregos e produzir para os mercados locais, em vez de exportar.

“Essa é uma política que eu acho que qualquer governo sério buscaria. Você precisa de um governo que não seja a conspiração atual dos partidos neoliberais destinados a intensificar e escalar programas neoliberais, privatizações e medidas de austeridade”, diz Sebei.

Silke ressalta que a África do Sul será apenas um país que se junta à “Scramble” para que novos parceiros comerciais “compensem a diferença no comércio perdido para os Estados Unidos”.

Mas ele está otimista de que, de um perspectivo econômico, pelo menos, isso pode “empurrar nações e regiões para trabalhar mais de perto e fornecer um ao outro com os mais favoráveis acordos bilaterais. ”

Assim Khumalo e Okeri Ngutjinazo contribuem para este artigo.

Editado por: Keith Walker