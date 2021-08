Assaltante é morto a tiros após fazer família refém em residência, em Rio Branco

O assaltante Marcelo Rogério da Silva Lima foi morto na madrugada desta quinta-feira, 26, após juntamente com mais dois comparsas invadir uma residência e fazer uma família refém. O crime aconteceu na Travessa Sabiá, no Conjunto Jaguar, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcelo e dois criminosos em posse de uma arma de fogo invadiram a casa, renderam a mãe, uma filha e uma criança de 9 anos. Marcelo em seguida fez a criança de refém colocando a arma em sua cabeça e foi até a um quarto na tentativa de render mais uma pessoa. Quando o assaltante abriu a porta, o irmão da criança que estava com a arma apontada na cabeça, em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros que atingiu o criminoso. Os outros bandidos ao perceberem a ação fugiram da casa correndo sem roubar nada.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou o bandido ferido no chão. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo bandido que já se encontrava morto.

Várias buscas foram feitas pela PM na região, mas nenhum dos envolvidos na tentativa de roubo foram presos.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A família foi encaminhada à delegacia e ouvida pelo delegado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Ac24horas