“Ataque terrorista” em Mulhouse, prisão de Mohammed Amra e vitória conservadora na Alemanha

Em Mulhouse, um ataque de faca fez um morto e cinco feridos

A polícia científica no local do ataque de faca, que matou uma pessoa e feriu cinco policiais em Mulhouse em 22 de fevereiro de 2025. Sebastien Bozon / AFP

UM ataque de faca mortalqualificado como“Ataque terrorista” Por Emmanuel Macron, ocorreu no sábado, 22 de fevereiro, à tarde, perto do mercado de Mulhouse (Haut-Rhin). Um homem de 37 anos é suspeito de ter matado um homem à margem de uma manifestação e de ter ferido cinco policiais municipais, incluindo dois seriamente, de acordo com a promotoria anti -terrorista nacional (PNAT).

O suspeito, um argelino caiu pelos serviços de prevenção do terrorismo e, sendo objeto de uma obrigação de deixar o território francês (OQTF), foi preso. O agressor gritou “Allahou Akbar! » (“Deus é o maior”, Em árabe) disse o ministro do interior Bruno Retailleau. Além do do suspeito, Três outros custódicos policiais estavam em andamento no domingoSelon le Pnat.

Depois de nove meses em fuga, o traficante de drogas Mohamed Amra foi preso na Romênia

Cópia do Aviso Vermelho de Interpol emitido para traficantes de drogas Mohamed Amra, encontrado e preso na Romênia em 22 de fevereiro de 2025. Folheto / AFP

O traficante de drogas Mohamed Amra, em fuga desde sua fuga assassina há nove meses e alvo de um mandato de pesquisa internacional, foi preso na Romênia, anunciou Bruno Retailleau no sábado. Em 14 de maio de 2024, dois agentes penitenciários foram mortos e outros três feridos no ataque violento, no Péchacha de Incarville (Eure), da van em que era o homem que estava sendo transferido da prisão de Evreux para o Caen tribunal.

Na época de sua fuga, o último foi detido por roubo com quebra e associação de criminosos, mas também indiciado em Marselha por sequestro e seqüestro que levaram à morte. No domingo, ele aceitou, durante uma audiência perante os tribunais em Bucareste, a ser dada à justiça francesa.

O Hamas libera seis reféns, enquanto Israel atrasa a libertação de prisioneiros palestinos; O Exército anuncia manter sua presença militar na Cisjordânia por um ano

Os soldados israelenses bloqueiam o acesso ao campo de refugiados palestinos em Jénine, na Cisjordânia, em 19 de fevereiro de 2025. Mohammad Mansour / AFP

Como o acordo de trégua com Israel, o Hamas divulgou seis novos reféns israelenses no sábado. Hamas recuperou Tal Shoham, 40, e Avera Mengistu, 39, para representantes da Cruz Vermelha em Rafah, no sul do enclave. Então o movimento islâmico palestino liberou três outros reféns – Eliya Cohen, 27, Omer Shem Tov, 22 anos e Omer Wenkert, 23 anos – no campo de refugiados em Nouseirat, no centro da faixa de Gaza. Um sexto refém, Hicham al-Sayed, 37, selecionado por quase dez anos, também foi lançado no final do dia, sem se encaixar nesse beduíno muçulmano da nacionalidade israelense.

Em troca, 602 detidos palestinos deveriam ser libertados durante o dia, mas Israel atrasou sua libertação. “À luz das repetidas violações do Hamas, em particular as cerimônias humilhantes que desonram nossos reféns e o uso cínico dos reféns para propósitos de propaganda, foi decidido adiar a libertação dos terroristas (Prisioneiros palestinos) que foi planejado (SÁBADO), Até que o lançamento dos próximos reféns seja garantido sem cerimônias humilhantes ”finalmente disse o primeiro -ministro israelense em comunicado de seu cargo.

Além disso, o exército israelense anunciou no domingo sua intenção de manter, por um ano, sua presença militar em três campos de refugiados na Cisjordânia e proibem o retorno de seus habitantes. “Quarenta mil palestinos já foram evacuados dos campos de refugiados de Jénine, Tulkarem e Nour Chams”escreveu o Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, em comunicado. “Eu dei como instrução (para soldados) Para se preparar para uma estadia prolongada nos campos que foram evacuados, para o próximo ano, e não permitir o retorno de seus habitantes ou o ressurgimento do terrorismo ”ele acrescentou. O Exército também confirmou a implantação de tanques na região de Jenine, que não aconteceu desde 2002, durante a operação “Bulwark” durante a segunda intifada.

Na Alemanha, os conservadores vencem as eleições legislativas, bem na frente da extrema direita

Os eleitores votam no leste da Alemanha em 23 de fevereiro de 2025. Sim supets / afp

Após uma campanha empurrada pelo retorno à Casa Branca de Donald Trump e ao boom da extrema direita, os eleitores alemães foram chamados às urnas no domingo para eleger um novo parlamento. Os conservadores da CDU/CSU, que tinham em mente nas pesquisas, coletaram mais votos, em frente ao partido alternativo de extrema direita para a Alemanha (AFD).

“Devemos rapidamente nos tornar operacionais para fazer o que for necessário internamente, para se tornar presente na Europa”disse, logo após o anúncio das primeiras estimativas, Friedrich Merz, que deve se tornar o próximo chanceler e dar um derrame à direita no país, após a era do Olaf Scholz da Social Democrata.

A AFD alcançou sua melhor pontuação desde a sua criação em 2013. O partido anti-migrante e pró-russo impôs seus temas de campanha, após vários ataques e ataques mortais cometidos por estrangeiros no país.

A Feira Agrícola de 61ᵉ foi aberta em Paris em Paris

Emmanuel Macron, com a vaca Opetete, musa da Feira Agrícola 61ᵉ, em Paris, 22 de fevereiro de 2025. Alain Jocard / AFP

Um ano após sua visita caótica ao evento, em plena mobilização da profissão, Emmanuel Macron inaugurou no sábado, pouco antes das 8h, 61e Show International Agriculture. Depois de ter discutido a portas fechadas com seus vários representantes sindicais, o chefe de estado chamado para o ” calma “ e em “Diálogo respeitoso” com agricultores. “Nossos agricultores não podem ser a variável de ajuste para o poder de compra (…) Nem a variável de ajuste para acordos agrícolas. E é também por isso que nos opusemos a Mercosur como foi assinado ”ele argumentou Em relação ao acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e cinco países latino -americanos.

Enquanto as portas do evento foram abertas ao público logo após as 9 da manhã, o presidente começou a passear nos corredores do show. Questionado sobre Donald Trump, Emmanuel Macron disse“Entre aliados, não podemos fazer com que o outro sofra com os preços” funcionários aduaneiros. ” Eu vou (dele) Falando sobre isso, porque precisamos apaziguar tudo. Vou falar sobre isso porque a exportação também faz parte da força de nossa agricultura ”observou o presidente francês, que deve encontrar seu colega americano na segunda -feira em Washington.

E também:

Vaticano. O papa Francisco está em um estado que “permanece crítico” e “não está fora de perigo”, de acordo com o Vaticano

Sudão. Os paramilitares do FSR e uma coalizão de grupos armados e políticos assinam “uma carta fundadora” de um governo paralelo

Política. Reforma da pensão: o ministro responsável pelo trabalho, Astrid Panosyan-Bouvet, juiz necessário “trabalhar mais”

Caso de Betharram. Emmanuel Macron declara que François Bayrou se beneficia de “toda a sua confiança”

Argélia. Boualem Sansal, preso na Argélia, começou uma greve de fome, de acordo com seu advogado

Biatlo. Os franceses, apenas no mundo, mantêm seu título mundial em revezamento