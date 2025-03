BBB 25: Thamiris descobre que Vitória votou nela – 10/03/2025 – BBB25

Brendan Fanning



EUNunca é um bom sinal quando o local está rastejando com apoiadores franceses. Eles se reúnem em nós ao longo de calçadas ao redor do estádio, puxando para longe, interrompendo o tráfego de pedestres, perdido no desfrute de um ensolarado Seis nações Dia em Dublin. Pior ainda é quando você sobe até a altura tonta da caixa de imprensa no estádio Aviva e pesquisa uma cena em que há muito azul. Então eles começam a cantar. Não é bom.

Alguns dos dias mais sombrios da história do rugby da Irlanda vieram com a perna fora deste jogo. Quando em uma ocasião a primeira página de L ‘Equipe ler “O massacre da primaveraAprendemos a associar o sol em Paris a dor e recriminação. Essa foi a pré -visualização, não o relatório da correspondência.

Você poderia dizer o batedor mais recente Começou na noite de sexta -feira, na chuva incessante no Musgrave Park de Cork. Foi aí que os menores de 20 anos da França fizeram uma prévia da tarde de sábado. Em um estágio, eles foram reduzidos para 12 homens – sua disciplina era classificada – e ainda assim isso os diminuiu.

Seus idosos jogam da mesma maneira: o poder primeiro, mas com um pouco de destreza quando necessário, seguido pelo tipo de gás que ganha medalhas em eventos de sprint. Ah, e um goleiro para uma boa medida.

Adicione tudo e as chances eram boas de a França praticamente impossível de viver, quando eles lançaram os Mad Dogs em defesa. Shaun Edwards teve suas impressões digitais em uma série de grandes ações de retaguarda em todo o continente da Europa. Desde o WASPS no nível do clube, levando -o a cargos de treinamento em defesa com o País de Gales e a França no jogo internacional, sua versão do Space Invaders está vencendo jogos há 25 anos.

Como seus jogadores continuavam aparecendo no trabalho contra a Irlanda, quando as estatísticas estavam gritando que o tanque estava quase vazio, é uma causa de celebração na França. É credível que eles cairão tão longe de uma altura tão grande no espaço de uma semana, quando tocam em casa com um campeonato das Seis Nações na linha?

Cian Healy, Peter O’Mahony e Conor Murray estão todos se aposentando do rugby internacional, deixando a Irlanda com um grande trabalho de reconstrução. Fotografia: Dan Sheridan/Inpho/Shutterstock

A evidência a favor do sucesso é empilhada. Sua combinação de brutalidade e velocidade mitiga a perda de Antoine Dupont, foi depois de meia hora contra a Irlanda e confirmando no domingo que Ele rompeu os ligamentos cruzados em um joelhoAssim, Pois eles podem atingir as notas altas quando se trata de acabamento clínico. Duas vezes, no sábado, eles atingiram a Irlanda pelo infortúnio dos anfitriões em ter homens colocados na lixeira. Era como um lembrete piscando na tela grande: os números estão em alta, hora de baixar a resistência. É verdade que havia um acaso no cartão amarelo para Calvin Nash, coincidindo com a programação para rolar trovões do banco. A chegada dos reforços nunca foi tão eficaz. O jogo acabou, quase limpando a memória de que uma partida de teste emocionante havia começado uma hora antes.

A reação em Dublin tocou principalmente duas bases: as manchetes elogiam a França por ter tantas cordas no arco agora e um aumento de volume para conversas que esse time da Irlanda está sobre a colina. Enquanto os jogadores franceses estavam demorando em campo para reconhecer sua legião de fãs, havia uma cena se desenrolando não muito longe, com o jogador mais limitado da Irlanda, Cian Healy. Juntamente com Conor Murray e Peter O’Mahonyo soldado solto estava tendo sua última corrida em Green neste local. A única parte do script que se foi de acordo com o Plan foi sua introdução nos últimos 10 minutos, na qual ele conseguiu marcar uma tentativa. Avançando para 20 minutos após o apito final e Healy estava rolando no chão, lutando com seus dois filhos. Parecia que ele não tinha certeza de quem poderia sair por cima.

Acendo adeus a três jogadores ao mesmo tempo, na parte de trás de tal backing, é uma imagem difícil de agitar. Então, enquanto Andy Farrell está correndo no serviço de Lions, ele deve estar lutando para bloquear a placa intermitente dizendo para ele apertar o botão de redefinição da Irlanda. A música de humor aqui é quase sombria e funeral, provavelmente porque a esperança era realizar a reforma com uma flâmula de Grand Slam – o que teria sido um segundo único em três temporadas – pendurado na parede. Então, Farrell e o assistente de Simon Easterby têm as mãos cheias. Eles ficarão gratos por estarmos no meio do ciclo da Copa do Mundo e não esperamos esse evento no outono.

Somos ensinados nesta jurisdição a adorar as seis nações, que pagam as contas, e não pularem a arma com pensamentos sobre o que acontece a cada quarto ano, o que é bom. Mas não há nada pior do que olhar para o futuro, uma questão de meses para uma Copa do Mundo, sabendo que o seu melhor jogo está atrás de você. Esse foi o caso de Joe Schmidt quando ele encerrou um campeonato sombrio em 2019, cinco meses da Copa do Mundo no Japão. Naturalmente, não é assim que ele o articulou na época, mas foi a conclusão inevitável ao revisar os destroços desse torneio.

Então, a França se preocupará com o fato de terem escalado um pico de excelência tão à frente da Austrália 2027? É aí que entram os menores de 20 anos. Não sabemos quantos fãs franceses conseguiram levar nos dois jogos no fim de semana: condições dramaticamente diferentes, mas a história era a mesma.