Biden ataca Trump no Seguro Social em Rare Public Discury – DW – 16/04/2025

A coalizão de entrada do Centro-Right Conservador Partido Democrata Cristão e União Social Cristã (CDU/CSU) foi a favor ou reintroduzindo o recrutamento na Alemanha.

No entanto, seu futuro parceiro no governo, o centro-esquerdo Social -democratas (SPD) Opor o serviço obrigatório – eles favorecem o serviço voluntário. Isso é especialmente verdadeiro para o ministro da Defesa em exercício Boris Pistorius (SPD), que provavelmente manterá seu cargo no novo governo federal.

Assim, o provável futuro chanceler alemão, líder da CDU Friedrich Merzdurante sua apresentação do Acordo de Coalizão, anunciou: “Fortaleceremos o Serviço Militar na Alemanha, seguindo o modelo sueco – a princípio voluntário”.

Após o modelo sueco significaria enviar um questionário a todas as crianças de 18 anos em um determinado ano. Responder ao questionário é obrigatório para homens e voluntário para as mulheres e inclui perguntas sobre fitness e vontade de servir nas forças armadas. As respostas ajudarão a determinar quem será convidado a passar por um exame físico militar.

O ministro da Defesa em exercício Boris Pistorius espera encontrar mais voluntários para o Bundeswehr Imagem: Sean Gallup/Getty Images

“A idéia é selecionar aqueles que são os mais aptos, mais adequados e mais motivados para o serviço militar”, disse Pistorius sobre sua proposta no ano passado.

Isso se destina a restabelecer um “sistema de registro militar”, algo que a Alemanha abandonou quando terminou o recrutamento em 2011.

Um sistema de registro militar foi projetado para coletar informações sobre todos os cidadãos em idade militar, incluindo dados sobre idade, saúde, habilidades e experiência militar-o que é crucial para uma potencial convocação ao dever militar. Sem ele, diz Pistorius, o estado não saberia quem deveria ser convocado no caso de uma crise.

Outro objetivo é tornar o serviço militar mais atraente. O contrato de coalizão afirma otimista: “O respeito por meio de um serviço exigente, combinado com oportunidades de qualificação, aumentará continuamente a disposição de servir nas forças armadas”.

O serviço militar obrigatório existia de 1957 a 2011

O recrutamento foi suspenso em 2011. O número de Bundeswehr Os homens de serviço estavam continuamente diminuindo desde o final do Guerra friaquando o exército tinha meio milhão de soldados. Em vez de se concentrar na defesa nacional, ele se concentrou principalmente em missões estrangeiras. E por isso precisava de tropas experientes-não soldados de 18 anos, convocados por apenas seis meses.

A situação de segurança de hoje é mais uma vez alterada fundamentalmente. Guerra da Rússia contra a Ucrânia; Ataques híbridos em OTAN membros; E o desengajamento do governo dos EUA da Europa – tudo isso reforçou a determinação da Alemanha em melhorar sua posição militar. Isso incluirá o fornecimento de mais armas para o Bundeswehr, para o qual o futuro governo alemão alocou fundos significativos. Mas também quer aumentar o número de soldados de plantão.

Atualmente, o Bundeswehr possui pouco mais de 182.000 membros do serviço ativo. Mas falta pilotos, especialistas em TI e engenheiros elétricos, entre outros. Embora tenha muita oferta – incluindo uma ampla gama de programas de treinamento, viagens de trem gratuitas em cuidados médicos uniformes e gratuitos, muito poucos jovens estão se candidatando a empregos. Existem muitas alternativas no mercado de trabalho alemão, pois luta com a escassez de trabalhadores qualificados. A CDU/CSU e o SPD esperam que o Bundeswehr se torne mais atraente, assim que os jovens encontrarem o assunto da defesa nacional no questionário.

Quantos recrutas o Bundeswehr pode se integrar?

Depois, há também uma questão pragmática subjacente à dependência do futuro do governo no serviço militar voluntário: o Bundeswehr não seria capaz de acomodar e treinar todos os candidatos elegíveis na Alemanha, devido à falta de infraestrutura – em particular, acomodações e instalações de treinamento.

Atualmente, o Exército tem 15.000 pontos disponíveis para o serviço militar voluntário – cerca de 10.000 deles são preenchidos. O Exército só poderia aceitar confortavelmente mais 5.000 soldados voluntários, de acordo com Carsten Breuer, inspetor -geral do Bundeswehr, que acrescenta: “Precisamos de potencial para o crescimento”.

Breuer adverte que, se muitos recrutas foram recrutados de uma só vez, a prontidão operacional do Bundeswehr poderia sofrer. Um comandante de tanque não pode treinar recrutas e também “manter a prontidão operacional para sua batalha no flanco oriental da OTAN”, explicou ele, durante uma discussão realizada no Conselho Alemão de Relações Exteriores (DGAP).

Militares alemães com falta de pessoal procura crescer fileiras

Se a nova abordagem do governo alemão ao serviço militar – que descreve no acordo de coalizão como “inicialmente baseado na participação voluntária” – falhar, ele poderia facilmente retornar ao recrutamento universal. Foi apenas desativado por lei em 2011, não removido da Constituição alemã.

No entanto, o recrutamento se aplicaria apenas aos homens. Para que também se aplique às mulheres, a lei básica precisaria alterar. E isso só seria possível com um voto da maioria de dois terços no Bundestag.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

