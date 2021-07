Bocalom e Secretário Joabe Lira avançam com projeto de expansão da iluminação pública

Nesta sexta-feira, 30/7, na sede da Zeladoria, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu com o secretário da Secretaria Municipal de Zeladoria de Rio Branco, Joabe Lira, e sua equipe do Departamento de Iluminação Pública – DIP, para tratar do projeto de expansão do programa de iluminação pública em led.

O secretário Joabe Lira destacou que “Recebemos a visita do nosso prefeito Bocalom, na sede da Zeladoria, onde tratamos de diversos temas, inclusive sobre a manutenção da iluminação pública que irá entrar com força total nos bairros“.

O encontro foi noticiado na página de Facebook do prefeito e seus stories.