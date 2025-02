Bolsonaro ataca base de Lula e obtém apoio de part...

O União Brasil, partido que integra o governo Lula, decidiu apoiar o PL da Anistia, que prevê o perdão aos condenados pelo 8 de janeiro. À coluna, integrantes da sigla disseram que o presidente Antonio Rueda concordou com a proposta, que tramita na Câmara, após reunião com Bolsonaro, na semana passada.

Nesta terça-feira, 18, ex-presidente esteve no Senado para participar de almoço com líderes e depois afirmou a jornalistas que também conversou com Gilberto Kassab, do PSD, sobre o projeto de lei. Segundo o ex-capitão, deputados do partido, outra legenda com três integrantes na Esplanada, estão favoráveis ao projeto.

Mais cedo, em entrevista ao Ponto de Vista, de Veja, o relator do projeto na Câmara, deputado Rodrigo Valadares, disse que o PL vem ganhando muito apoio de parlamentares não só da oposição. “Muitos deputados de centro, de centro esquerda, que vem como desumanas as penas de 15, 16, 17 anos aplicadas à senhoras que participaram de uma manifestação que saiu do controle. É um tema que tem enorme aceitação na Casa. Nos votos a gente tem a perfeita convicção de que iremos ganhar com margem significativa”.