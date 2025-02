Bolsonaro diz que vai participar de atos contra Lu...

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promete participar das manifestações convocadas por apoiadores no dia 16 de março. Ele disse que estará na data no Rio de Janeiro e que, entre as pautas dos protestos, estarão o protesto contra o governo do presidente Lula e pela anistia para os presos do 8 de Janeiro. “Eu devo estar no Rio de Janeiro. Vai ser o que? Anistia e as questões nacionais. Outros vão ser impeachment, outros vão ser outro assunto qualquer”, disse Bolsonaro ontem, sábado.

As declarações foram dados ao canal Brazil Talking News. Bolsonaro, que deve ser alvo nos próximos dias de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado, defendeu na entrevista os presos do 8 de Janeiro, apesar da invasão e depredação dos edifícios dos Três Poderes, em Brasília. A violência contra o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional foi registrada em imagens. “Nós sempre colaboramos e participamos de forma civilizada, tanto é que o aconteceu no 8 de Janeiro não é do nosso lado, aquilo foi quebrado antes do pessoal chegar ali perto”, afirmou Bolsonaro.

As manifestações estão sendo convocadas por bolsonaristas em meio à queda de popularidade de Lula, como aponta pesquisa Datafolha, e ganharam o reforço inesperado do bilionário Elon Musk, agora chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA. O dono do X compartilhou postagem que fala de uma “onda nacional de protestos” em cidades brasileiras. A atitude de Musk provocou reações. “Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para bandeira dos EUA é pouco. Querem entregar de vez o país e nem se envergonham disso”, postou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.