Brasil terá estratégia contra exploração e abuso infantojuvenil

Foi confirmado pelo governo federal a aprovação de um plano de ação para orientar a fiscalização do programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Isso significa que todos 20,89 milhões de inscritos no programa devem estar atentos, pois correm o risco de perder o acesso ao seu auxílio mensal.

O Plano de Ação de 2024 será executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a Pasta responsável pela administração dos programas sociais. São previstas oito ações e dois grupos técnicos para melhorar as informações disponíveis no CadÚnico, e fiscalizar os benefícios liberados por meio dele, principalmente o Bolsa Família.

Quem está na mira do pente fino no Bolsa Família?

Todos os inscritos no Bolsa Família, de NIS (Número de Identificação Social) com final 1 ao 0 poderão passar pelas etapas de fiscalização do programa. A ideia é justamente passar um pente fino nas informações que estão disponíveis no Cadastro Único, e procurar qualquer foco de irregularidade, fraude e outros.

No entanto, existem titulares que têm uma tendência maior de passar pelo processo de verificação. São eles:

Quem está com dados desatualizados no Cadastro Único;

Quem não cumpriu com as condicionalidades do programa, como: vacinação das crianças, acompanhamento nutricional das crianças, frequência escolar e pré-natal de gestantes;

Aqueles que aumentaram a sua renda acima do limite permitido.

Existe chances de se manter no Bolsa Família mesmo tendo aumentado a sua renda. Para saber como, clique nesta matéria onde eu explico com detalhes.

Como funcionará a fiscalização do CadÚnico e Bolsa Família?

Segundo o governo federal, os trabalhos para retomada das ações de qualificação cadastral no Cadastro Único e no Bolsa Família têm base na execução de quatro processos principais. São eles:

averiguação cadastral de renda: que verifica divergências na renda declarada;

averiguação cadastral unipessoal: que verifica inconsistências na composição familiar;

revisão cadastral: que assegura a atualização dos dados periodicamente;

povoamento automático de informações de renda formal no Cadastro Único: para aperfeiçoar os batimentos de renda.

Site: Terra

Por: