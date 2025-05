Cachorrinha faz dueto com Antonio Banderas e vídeo diverte as redes; assista

Pela primeira vez desde 2012, a renda média real dos brasileiros bateu recorde histórico e ultrapassou a marca dos R$ 3 mil. Chegou a R$ 3.057. A notícia boa foi divulgada com o novo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), feito pelo IBGE.

O valor é o maior já registrado na série histórica. A quantia representa um aumento de 2,9% em relação a 2023 e supera o recorde anterior, de R$ 2.974. Os rendimentos considerados vão além do salário e incluem aposentadorias, pensões, programas sociais, aluguéis, bolsas e outros tipos de ganho.

Além do aumento no valor médio, a pesquisa mostrou que cresceu também o número de pessoas com algum rendimento: 66,1% da população, ou 143,4 milhões de brasileiros. Em 2023, o percentual era de 64,9%.

Trabalho fez diferença

Segundo o IBGE, o aumento foi puxado principalmente pelos rendimentos vindos do trabalho.

Em 2024, mais pessoas estavam empregadas e ganhando melhor.

O valor médio recebido por quem trabalha chegou a R$ 3.225, também o maior da série histórica.

“Apesar de programas sociais do governo importantes terem também contribuído para esse crescimento, o rendimento do trabalho em 2024 foi bastante importante no crescimento do rendimento de todas as fontes”, disse Gustavo Fontes, analista do IBGE, em entrevista à EBC.

Leia mais notícia boa

Outras fontes de renda

Embora o trabalho seja o maior responsável pelos rendimentos no país, outras fontes também ajudaram no crescimento da renda média.

Veja a média mensal de outras fontes de renda em 2024:

Aposentadorias e pensões: R$ 2.520 (13,5% da população)

Programas sociais: R$ 771 (9,2%)

Pensão alimentícia, doações e mesadas: R$ 836 (2,2%)

Aluguéis e arrendamentos: R$ 2.159 (1,8%).

Outros rendimentos (bolsas, aplicações financeiras, direitos autorais etc.): R$ 2.135 (1,6%)

Diferenças entre regiões

A região Sudeste lidera, com quase metade de todos os rendimentos do Brasil.

Mas foi no Sul e no Nordeste que os maiores aumentos percentuais foram registrados: 11,9% e 11,1%, respectivamente.

Sudeste: R$ 217,4 bilhões (49,6% do total)

Sul: R$ 77,3 bilhões

Nordeste: R$ 76,9 bilhões

Centro-Oeste: R$ 40 bilhões

Norte: R$ 26,7 bilhões.

A renda média do Brasil deu um salto desde 2012 e bateu recorde histórico – Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil







Leia Mais: Só Notícias Boas