CDU/CSU conservador lidera pesquisas – DW – 14/02/2025

À medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os barris adiante com ameaças tarifárias contra os principais parceiros comerciais do Canadá e do México, uma renegociação do acordo comercial dos três países poderia estar.

Em seu primeiro mandato como presidente, Trump pressionou para substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte pelo atual Acordo dos Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA.

Sob a liderança de Trump, os EUA acrescentaram uma cláusula, o artigo 34.7, que requer uma revisão conjunta do pacto dentro de seis anos, um prazo que chega em 1º de julho de 2026.

O contrato também inclui uma cláusula de pôr do sol para tornar o pacto vazio até 2036 no caso de não renovação e uma consulta obrigatória com as partes interessadas americanas que devem começar em outubro.

Embora a USMCA não inclua muitos detalhes sobre como seria essa revisão, parece provável que Trump queira reescrever completamente o acordo, disse Vina Nadjibulla, vice -presidente de pesquisa e estratégia da Fundação da Ásia -Pacífico do Canadá,

“A ameaça tarifária do presidente Trump e seu idioma geral e tom de coerção em relação ao Canadá estão de acordo com que ele quer ver a USMCA totalmente renegociada e muito mais cedo do que julho de 2026 ou até outubro”, disse Nadjibulla à Al Jazeera.

O governo Trump está buscando reescrever inúmeras regras comerciais para extrair concessões de outros países, aumentar a produção doméstica e aumentar as receitas do governo.

As ameaças de Trump causaram consternação particular no Canadá e no México, que agora estão enfrentando a perspectiva de três rodadas de tarifas.

Depois de ameaçar os países vizinhos com 25 % de tarifas gerais por causa de sua suposta falha em conter o fluxo de drogas e migrantes sem documentos nas fronteiras dos EUA-medidas que foram suspensas até 4 de março-Trump anunciou esta semana planos para Tarifas recíprocas em países que impõem taxas sobre bens dos EUA e Tarifas em todas as importações de aço e alumínio.

“Indiscutivelmente, negociar a USMCA pode ser uma maneira de resolver um amplo conjunto de questões, incluindo as preocupações de aço e alumínio, mas não será fácil”, Rachel Ziemba, economista do Centro de uma nova segurança americana que se concentra Sobre riscos geopolíticos e macro, disse à Al Jazeera.

O objetivo de Trump, disse o economista Stephen Brown, será melhorar ainda mais os termos para as empresas americanas. Brown, vice -chefe da América do Norte da Capital Economics, espera várias mudanças importantes na USMCA, inclusive para as “regras de origem”.

Atualmente, para se qualificar para o comércio livre de impostos, a USMCA estipula, por exemplo, que 75 % dos componentes em um veículo devem ser produzidos na América do Norte. Em um pacto renegociado, esse compartilhamento pode ser potencialmente levantado ou alterado para excluir quaisquer componentes produzidos em certos países, como a China.

Brown também espera que os EUA adicionem regras semelhantes para outros setores de alta tecnologia, como aeroespacial e a revisão da USMCA, para pressionar por um aumento na participação de mercado para as empresas americanas.

O México e o Canadá ainda restringem o acesso ao mercado às empresas americanas em certos setores, disse Brown, como produtos agrícolas e bancos e telecomunicações.

Os EUA provavelmente querem que essas restrições se soltem, disse ele.

Garfo na estrada

Uma pergunta é como o Canadá e o México seguirão em frente.

Eles vão aprofundar seu comércio com os EUA, ou se estão preocupados, o que pode ter um custo para sua soberania, eles escolherão diversificar longe dos EUA?

“O Canadá e o México estão na linha de frente de gerenciar a nova guerra comercial de Trump. Era a China que deveria ser, mas não é. Trump não tem diferenciado entre amigos e inimigos ”, disse Nadjibulla, acrescentando que a China dominará cada vez mais a agenda fora do comércio também, dadas questões como o status legal de Tiktok e a guerra na Ucrânia.

Enquanto alguns observadores canadenses esperam que a revisão da USMCA possa colocar as outras ameaças tarifárias em suspenso, Ziemba disse que isso está longe de ser garantido.

“Mas, em última análise, Trump pode ser influenciado pela pressão negativa no mercado e pela empresa nos EUA, incluindo fabricantes e construção, que enfrentarão custos mais altos”, disse ela.

Por enquanto, pelo menos no Canadá, as ameaças do outro lado da fronteira estão alimentando chamadas para “comprar canadense” e diminuir a dependência do mercado dos EUA.

Mas há um custo econômico para esse tipo de independência, alertou Nadjibulla, acrescentando que Ottawa provavelmente enfrentará “esse garfo na estrada” dentro de alguns meses.