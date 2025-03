CDU, SPD Procure um terreno comum – DW – 03/03/2025

03/03/2025 3 de março de 2025 O que está acontecendo na política alemã na segunda -feira?

Exploratório conversas sobre coalizão entre o CDUseu partido irmã da Baviera, a CSU, e o SPD continuará .

Apesar de tradicionalmente serem rivais e ter governado um pouco infelizes durante o mandato da ex-chanceler Angela Merkel, os dois partidos concordaram em tentar formar uma coalizão depois que a CDU descartou trabalhando com a alternativa de extrema direita para a Alemanha. A CDU ficou em primeiro lugar na eleição da Alemanha em 23 de fevereiro, com 28,5% da votação e o Afd segundo com 20%.

O Spdo partido do chanceler cessante Olaf Scholz, ficou em terceiro lugar com um baixo do pós-guerra de 16,4%.

Líder da CDU e provável futuro chanceler Friedrich Merz deve dar uma conferência de imprensa à tarde. As coletivas de imprensa também são esperadas do ambientalista Festa verdeque caiu nas pesquisas e os democratas livres favoráveis ​​aos negócios (FDP). O FDP retirou uma coalizão que governou o SPD e os verdes em novembro sobre uma disputa orçamentária e não conseguiu obter os 5% necessários da votação para entrar no Bundestag.

O Partido esquerdoque se saiu surpreendentemente bem nas eleições federais, com 8,7% da votação, também realizará uma conferência de imprensa, assim como o SPD.